OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN, ON, le 11 sept. 2020 /CNW/ - En date du 10 septembre, Services aux Autochtones Canada (SAC) dispose des données suivantes concernant les cas confirmés de COVID-19 dans les communautés des Premières Nations :

491 cas confirmés de COVID-19;

42 hospitalisations;

53 cas actifs;

429 personnes rétablies;

9 décès.

Il y a au total 18 cas positifs confirmés au Nunavik (Québec). Toutes les personnes infectées, sauf une, sont rétablies.

Il y a eu une recrudescence de cas positifs chez les membres des Premières Nations vivant dans une réserve cette semaine, comme dans la population canadienne en général. La tendance prend la mauvaise direction et sert de rappel crucial de l'importance de rester vigilant çà l'approche de l'automne. Nous invitons tout le monde à suivre les mesures de santé publique pour réduire le nombre de cas de COVID-19.



La relance de notre pays face à la pandémie prendra du temps. Nous devons continuer à être prudents et à écouter les conseils de nos experts en santé publique, ce qui nous a permis d'aplatir la courbe au cours des derniers mois.

Avec la rentrée scolaire cet automne et la reprise des autres activités saisonnières qui mènent progressivement à l'intérieur, il est important de limiter au minimum le nombre de rassemblements non essentiels, car la négligence peut entraîner de nombreux cas dans une communauté.

Les gens peuvent aider en :

évitant tous déplacements non essentiels dans la communauté;

limitant la taille des rassemblements;

maintenant une distance physique d'au moins 2 longueurs de bras (environ 2 mètres ou 6 pieds);

limitant les contacts avec les personnes à haut risque, telles que les personnes âgées, les personnes en mauvaise santé ou les personnes ayant des conditions médicales sous-jacentes;

portant un masque non médical lorsque l'éloignement physique est impossible;

respectant les recommandations en matière de santé publique de notre province ou territoire de résidence, y compris les directives sur le port du masque dans les écoles.

Nous sommes encore au cœur d'une pandémie mondiale. Il ne faut pas baisser la garde. Continuez de suivre les directives de santé publique pour réduire la propagation. Nous devons tous nous souvenir d'adopter une bonne hygiène des mains et des mesures à prendre pour éviter la propagation des maladies :

Lavez-vous les mains souvent avec de l'eau et du savon pendant au moins 20 secondes.

Si vous n'avez pas accès à de l'eau et du savon, utilisez un désinfectant pour les mains contenant au moins 60 % d'alcool.

Lorsque vous toussez ou éternuez :

faites-le dans un papier-mouchoir ou dans le creux de votre bras, et non dans votre main;



jetez immédiatement les mouchoirs utilisés dans une poubelle doublée d'un sac de plastique et lavez-vous les mains immédiatement;

Évitez de vous toucher les yeux, le nez ou la bouche avant de vous être lavé les mains.

À ce moment de l'année, nous sommes également préoccupés par la grippe. Nous pouvons réduire la propagation de la grippe saisonnière en suivant les mêmes pratiques que pour la COVID-19. Nous savons également que le vaccin annuel contre la grippe est le moyen le plus efficace de prévenir la grippe et les complications liées à celle-ci.

SAC s'est engagé à soutenir les communautés des Premières Nations afin d'assurer la santé et la sécurité des élèves qui retournent à l'école. Les communautés des Premières Nations continueront de prendre les décisions sur la réouverture des écoles en fonction de ce qu'elles considèrent être l'option la plus sûre pour leurs élèves.

Le financement national de 112 millions de dollars récemment annoncé pour l'éducation sera alloué directement aux Premières Nations, aux organisations désignées des Premières Nations, aux Premières Nations autonomes et aux écoles fédérales afin d'aider à assurer la sécurité des enfants, en fonction des priorités et des besoins de la communauté. Il pourra s'agir d'un retour en toute sécurité dans les salles de classe, d'une transition vers un modèle d'éducation en ligne ou d'une combinaison des deux. Les fonds pourront également servir à financer l'embauche d'enseignants, d'appuyer le personnel ou de répondre aux besoins en matière de technologie que les écoles et les élèves. SAC finalise les allocations et distribuera prochainement les fonds directement aux Premières Nations.

En outre, le mois dernier, SAC a annoncé l'octroi de 305 millions de dollars supplémentaires au niveau national par le biais du Fonds de soutien aux communautés autochtones (FSCA). Ce financement comprendra des allocations directes aux Premières Nations, aux Inuits et aux Métis, ainsi qu'un volet axé sur les demandes et les besoins, qui sera ouvert à toutes les communautés et organisations autochtones. Cette approche est conforme à notre engagement de soutenir les approches des communautés autochtones en matière de bien-être communautaire tout en offrant la souplesse nécessaire pour répondre aux nouveaux besoins, requis pour faire face à une épidémie de COVID-19.

Enfin, les documents d'orientation du gouvernement fédéral, du gouvernement provincial et des autorités de santé publique ont été partagés afin de soutenir les Premières Nations dans leurs évaluations et leurs préparatifs pour la réouverture des écoles en toute sécurité.

Faits en bref

Plus de 2,2 milliards de dollars ont été engagés dans des mesures visant à appuyer expressément les communautés et les organisations autochtones et nordiques.

285,1 millions de dollars pour appuyer la lutte continue de la santé publique contre la COVID-19 dans les communautés autochtones;



685 millions de dollars pour un nouveau Fonds de soutien aux communautés autochtones fondé sur les distinctions;



10 millions de dollars à l'intention des refuges d'urgence pour la prévention de la violence familiale dans les réserves et au Yukon afin de soutenir les femmes et les enfants qui fuient la violence;

72,6 millions de dollars pour le soutien aux services sociaux et de santé des gouvernements du Yukon , des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut ;

34,3 millions de dollars versés aux entreprises dans les territoires, par l'entremise du Fonds d'aide et de relance régionale de CanNor;



25 millions de dollars pour l'amélioration de la contribution versée par Nutrition Nord Canada;



17,3 millions de dollars pour appuyer les transporteurs aériens du Nord;



15 millions de dollars pour le Fonds de soutien aux entreprises du Nord de CanNor;



Jusqu'à 306,8 millions de dollars de prêts sans intérêt pour aider les petites et moyennes entreprises autochtones;



75,2 millions de dollars en 2020-2021 en soutien fondé sur les distinctions pour les étudiants inuits, de la Nation métisse et des Premières Nations qui poursuivent des études postsecondaires;



270 millions de dollars à titre de supplément au Programme d'aide au revenu dans les réserves afin de répondre à la demande accrue, ce qui aidera les personnes et les familles à faire face à leurs dépenses essentielles;



44,8 millions de dollars sur cinq ans pour la construction de 12 nouveaux refuges, qui contribueront à protéger et à soutenir les femmes et les filles autochtones qui subissent et fuient la violence. Le gouvernement du Canada fournira également 40,8 millions de dollars pour soutenir les coûts opérationnels de ces nouveaux refuges au cours des cinq premières années, et 10,2 millions de dollars par an de façon continue. À compter de cette année, un million de dollars million par an sera également versé pour soutenir l'engagement des dirigeants et des fournisseurs de services métis dans la mise en place de refuges et de projets communautaires de prévention de la violence pour les femmes et les filles métisses, y compris les personnes LGBTQ et bispirituelles.

117 millions de dollars pour appuyer les entreprises communautaires et les microentreprises par le biais du Fonds d'appui aux entreprises communautaires autochtones;



16 millions de dollars pour soutenir les entreprises touristiques autochtones par le truchement du Fonds de relance de développement COVID-19 pour les entreprises touristiques autochtones;



82,5 millions de dollars en soutien en matière de santé mentale et de mieux-être pour aider les communautés autochtones à adapter et à élargir la portée des services de mieux-être mental, à en améliorer l'accès et à répondre à la demande croissante, dans le contexte de la pandémie de COVID-19;



112 millions de dollars pour favoriser une rentrée scolaire sécuritaire dans les écoles primaires et secondaires dans les réserves.

Bien que l'éducation hors réserve relève de la compétence des provinces et des territoires, SAC soutient le contrôle de l'éducation des Premières Nations par les Premières Nations. SAC fournit des fonds directement aux Premières Nations et aux organisations désignées des Premières Nations pour appuyer l'éducation des élèves du primaire et du secondaire dans les réserves.

