OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN NON CÉDÉ, ON, le 10 févr. 2021 /CNW/ - Services aux Autochtones Canada (SAC) surveille étroitement le nombre de cas de COVID-19 signalés dans les communautés des Premières Nations à l'échelle du pays. Le nombre de cas continue de diminuer : 1761 cas actifs ont été signalés au 9 février 2021.

Bien que le nombre de cas diminue et que les vaccins arrivent, les Canadiens ne doivent pas baisser leur garde et doivent continuer à suivre les mesures de santé publique pour se protéger ainsi que pour protéger leurs amis et voisins. Il est essentiel que chacun continue de pratiquer l'éloignement physique, de porter un masque, d'éviter les rassemblements et les déplacements non essentiels, de rester à la maison en cas de maladie et de respecter les règles d'hygiène, comme le lavage fréquent des mains, l'étiquette respiratoire en cas de toux et le nettoyage et la désinfection des surfaces. La combinaison de toutes ces mesures de santé publique est nécessaire pour arrêter la propagation du virus.

En date du 9 février, SAC dispose des données suivantes en ce qui concerne les communautés des Premières Nations :

18 356 cas positifs à la COVID-19;

1761 cas actifs;

16401 cas rétablis;

194 décès.

Il y a au total 47 cas positifs confirmés au Nunavik, au Québec, et tous sauf 7 se sont rétablis. En date du 9 février, le gouvernement du Nunavut signalait 5 cas actifs dans la région de Kivalliq et un total de 299 cas confirmés de COVID-19 depuis le début de la pandémie. Sur les 299 cas, 293 personnes se sont rétablies.

Au 4 février 2021, près de 1,2 million de vaccins de Moderna et de Pfizer ont été distribués à l'échelle du pays. En date du 9 février 2021, SAC était au courant de 344 communautés autochtones où la vaccination était en cours dans les provinces et les territoires. Plus de 72 000 doses ont été administrées aux populations autochtones (pour les groupes prioritaires ou pour tous les adultes) dans les communautés. On s'attend à ce que le nombre de communautés où la vaccination est en cours continue d'augmenter dans les semaines à venir, à mesure que l'approvisionnement en vaccins s'accélère. Malgré quelques retards temporaires dans la distribution des vaccins, le Canada est en bonne voie de recevoir six millions de doses de vaccins Pfizer et Moderna d'ici la fin mars.

Au cours de la fin de semaine dernière, les Forces armées canadiennes (FAC) sont arrivées dans la Première Nation de Pauingassi, au Manitoba, pour soutenir la communauté et mener des vérifications de mieux-être alors qu'elle fait face à une éclosion de cas de COVID-19. Les FAC continuent également de fournir une assistance à la bande de Hatchet Lake (Saskatchewan), à la bande de Garden Hill (Manitoba), et à la Première Nation de Fort Nelson (Colombie-Britannique). Ailleurs dans le pays, SAC et d'autres partenaires fédéraux, dont la GRC et l'Agence de la santé publique du Canada, rencontrent régulièrement les représentants des Premières Nations et des provinces pour évaluer les besoins actuels des communautés et déterminer les mesures de soutien.

La planification de la vaccination des Autochtones en milieu urbain demeure une priorité. À cette fin, SAC travaille en étroite collaboration avec les provinces et les territoires, les partenaires des Premières Nations, des Inuits et des Métis, l'Association nationale des centres d'amitié et autres organisations de services communautaires urbains pour soutenir les efforts de planification actuels. Ces efforts comprennent, notamment : cerner les obstacles, les défis et les possibilités d'accroître le taux de vaccination des Autochtones, et rendre le vaccin plus disponible dans des endroits accueillants et accessibles aux Autochtones.

SAC continue de soutenir les communautés autochtones touchées par la COVID-19 par l'entremise de partenariats et d'autres solutions novatrices. Au 18 décembre, plus de 4,2 milliards de dollars ont été annoncés en soutien relatif à la COVID-19 aux communautés et organisations autochtones et du Nord, dont 926,7 millions de dollars pour l'actuelle intervention en matière de santé publique entreprise pour lutter contre la COVID-19 au sein des communautés autochtones. En outre, SAC continue d'appuyer les communautés en procédant activement à l'envoi d'équipements de protection individuelle et en travaillant avec les services de santé communautaires pour fournir une capacité d'appoint et effectuer le dépistage.

Pour renforcer davantage le soutien à l'échelle communautaire, le gouvernement du Canada a également annoncé 332,8 millions de dollars en 2021-2022 pour soutenir les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis qui ont connu une baisse de leurs revenus autonomes, comme les revenus des entreprises, le partage des revenus ou les impôts. Ces investissements permettront aux communautés qui utilisent ces revenus pour compléter leurs programmes communautaires de continuer à offrir des programmes et des services importants à leurs membres. Le Ministère travaille à peaufiner les modalités du déploiement de ces fonds et prévoit lancer un appel de candidatures ce printemps.

Liens connexes

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Facebook : @GCAutochtonesEnSante

Twitter : @Min_ServAutoch

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.sac.gc.ca/filsrss.

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Renseignements: les médias peuvent communiquer avec : Adrienne Vaupshas, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Marc Miller, Ministre des Services aux Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, Services aux Autochtones Canada, [email protected]

Liens connexes

https://www.aadnc-aandc.gc.ca