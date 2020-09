GATINEAU, QC, le 16 sept. 2020 /CNW/ - Les Canadiennes et les Canadiens de l'Est du Québec et du Canada atlantique, ainsi que les touristes et les entreprises, ont besoin de services de traversier sécuritaires et efficaces qui contribuent au dynamisme et à la pérennité des collectivités et des économies.

Aujourd'hui, l'honorable Anita Anand, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, et l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, ont annoncé que le gouvernement du Canada avait attribué un contrat d'une valeur de 155 millions de dollars afin d'acheter le navire à moteur (NM) Villa de Teror en vue de remplacer temporairement le traversier NM Madeleine. Ceci fait suite à un préavis d'adjudication de contrat (PAC) qui avait été publié le 2 juillet 2020.

Le NM Villa de Teror, qui sera rebaptisé le NM Madeleine II, subira des travaux indispensables alors qu'il sera en cale sèche avant son arrivée au Canada, qui est prévue au printemps 2021. Le navire subira ensuite les travaux de radoub réglementaires au Canada afin d'être en mesure d'assurer un service de traversier fiable à compter de l'été 2021, et ce, jusqu'en 2026, date à laquelle Chantier Davie Canada Inc. doit livrer le navire de remplacement permanent.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à assurer que tous les contrats fédéraux soient attribués suite à des processus d'approvisionnement équitables, ouverts et transparents, et qui offrent la meilleure valeur possible à la population canadienne. Au cours de ce processus d'approvisionnement, le PAC a permis à d'autres fournisseurs intéressés ayant un traversier qui répondait aux exigences opérationnelles minimales de Transports Canada de soumettre un énoncé de capacités avant que le contrat ne soit attribué. Les fournisseurs intéressés avaient 15 jours civils pour soumettre un énoncé de capacités visant à démontrer qu'ils rencontraient les exigences énumérées dans le PAC. Aucun autre fournisseur n'a été en mesure de démontrer qu'il peut répondre à ces exigences.

Le gouvernement du Canada maintient son engagement de livrer deux nouveaux traversiers construits par Chantier Davie Canada Inc. afin d'assurer les services de traversier dans l'Est du Canada.

Citations

« Le gouvernement du Canada fournit des services de traversier sécuritaires et fiables aux Canadiennes et aux Canadiens de l'Est du Québec et du Canada atlantique, ainsi qu'aux touristes et aux entreprises. L'annonce d'aujourd'hui fait en sorte que les voyageurs et les entreprises bénéficieront d'un accès continu aux services de traversier dans cette région, alors que Chantier Davie Inc. procède à la construction de deux nouveaux traversiers, soutenant ainsi la croissance économique et les emplois au Québec et partout au pays. »

L'honorable Anita Anand

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« L'acquisition du NM Villa de Teror, qui est une mesure temporaire, assurera que les citoyens des Îles de la Madeleine aient accès au service de traversier fiable dont ils dépendent afin de demeurer connectés au continent via l'Île-du-Prince-Édouard, et ce, jusqu'à ce que le nouveau traversier, le NM Jean Lapierre, soit mis en service en 2026. La continuité de ce service essentiel est vitale non seulement pour la communauté locale, mais également pour les entreprises et les touristes. »

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

« Les Îles de la Madeleine dépendent du service de traversiers, puisqu'il s'agit du lien principal vers le continent, et qu'il contribue au tourisme et au transport de biens. Étant donné que le NM Madeleine avait atteint la fin de sa durée de vie utile, il était impératif de trouver un navire de remplacement. Le gouvernement du Canada est fier d'annoncer qu'un navire de remplacement sera mis à la disposition des citoyens qui doivent voyager, mais aussi des touristes qui souhaitent profiter de la beauté de ce remarquable coin de pays. »

L'honorable Diane Lebouthillier

Ministre du Revenu national

Les faits en bref



Le trajet de traversier entre les Îles de la Madeleine et Souris est un service essentiel pour une communauté éloignée dans laquelle il n'y a aucun autre moyen de transport maritime régulier dédié au transport de passagers. Le traversier constitue le principal moyen de transport pour la population et les biens entre les îles.

est un service essentiel pour une communauté éloignée dans laquelle il n'y a aucun autre moyen de transport maritime régulier dédié au transport de passagers. Le traversier constitue le principal moyen de transport pour la population et les biens entre les îles. Étant donné que le NM Madeleine a atteint la fin de sa durée de vie utile, une solution temporaire est nécessaire à compter de l'année prochaine afin d'assurer un service de traversier fiable, prévisible et sécuritaire pour les résidents des Îles de la Madeleine.

a atteint la fin de sa durée de vie utile, une solution temporaire est nécessaire à compter de l'année prochaine afin d'assurer un service de traversier fiable, prévisible et sécuritaire pour les résidents des Îles de la Madeleine. À la suite d'une analyse de l'industrie, le gouvernement du Canada a établi que l'acquisition du NM Villa de Teror était la meilleure solution qui rencontrait les exigences opérationnelles tout en assurant la continuité du service de façon temporaire, en attendant le remplacement permanent du NM Madeleine , qui est présentement en construction à Chantier Davie Canada Inc.

était la meilleure solution qui rencontrait les exigences opérationnelles tout en assurant la continuité du service de façon temporaire, en attendant le remplacement permanent du , qui est présentement en construction à Chantier Davie Canada Inc. Parmi les travaux indispensables qui seront réalisés pendant que le navire est en cale sèche, on compte notamment un examen de la coque, des travaux d'application de peinture adaptée aux conditions hivernales sur une partie de la coque, le nettoyage des coffres et des caissons de prise d'eau ainsi que l'inspection des citernes de ballast d'eau.

Les travaux de radoub qui seront réalisés au Canada seront établis lorsque le navire arrivera au pays.

Le NM Madeleine II (anciennement le NM Villa de Teror ) assurera les services de traversier à compter de l'été 2021, et ce, jusqu'en 2026, date à laquelle Chantier Davie Canada Inc. doit livrer le navire de remplacement permanent.

(anciennement le ) assurera les services de traversier à compter de l'été ce, jusqu'en 2026, date à laquelle Chantier Davie Canada Inc. doit livrer le navire de remplacement permanent. Le navire de remplacement permanent du NM Madeleine II sera appelé le NM Jean Lapierre .

sera appelé le . Le gouvernement du Canada travaille en partenariat avec Chantier Davie Canada Inc. afin de concevoir et de construire deux nouveaux traversiers pour Transports Canada. Ceux-ci remplaceront le NM Madeleine, qui a 39 ans (le navire principal assurant présentement la liaison entre les Îles de la Madeleine, au Québec, et Souris , à l'Île-du-Prince-Édouard), ainsi que le NM Holiday Island, qui a 49 ans (l'un des deux navires qui assurent la liaison entre Woods Islands, à l'Île-du-Prince-Édouard, et Caribou, en Nouvelle-Écosse).

Liens connexes

Le gouvernement fera l'acquisition d'un traversier destiné à remplacer temporairement le NM Madeleine

Le Canada fera l'acquisition de deux nouveaux traversiers pour assurer les services de traversier dans l'Est du Canada

Le gouvernement du Canada entame des négociations avec Chantier Davie pour la construction de deux traversiers

Programme de contribution pour les services de traversier

Demeurez connecté

Suivez Transports Canada sur Twitter, Facebook, YouTube et Instagram

Suivez Services publics et Approvisionnement Canada sur Twitter et Facebook

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements: Cecely Roy, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Anita Anand, 343-549-7293, [email protected]; Amy Butcher, Directrice des communications, Cabinet de l'honorable Marc Garneau, [email protected]; Relations avec les médias, Services publics et Approvisionnement Canada, 819-420-5501, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]

Liens connexes

www.tpsgc-pwgsc.gc.ca