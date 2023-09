BELLEVILLE, ON, le 28 sept. 2023 /CNW/ - Les Grands Lacs contiennent presque 20 p. 100 de l'eau douce de surface au monde, et ils sont la source d'eau potable de 8,5 millions de Canadiens. L'élimination de la pollution causée par les activités industrielles dans des zones névralgiques des Grands Lacs, comme la baie de Quinte, ainsi que la remise en état et la protection de ces lacs favorisent la santé et le bien-être de millions de Canadiens, des écosystèmes et de l'économie.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé un investissement de plus de 2,7 millions de dollars sur trois ans dans 24 projets qui appuieront les priorités du Plan d'action sur l'eau douce pour la région des Grands Lacs. Les nouveaux projets appuient des mesures régionales précises visant à restaurer la qualité de l'eau et la santé de l'écosystème, et ils sont axés sur les secteurs préoccupants des Grands Lacs, comme la baie de Quinte, qui ont été reconnus comme ayant subi de graves dommages environnementaux en raison de la pollution.

Le ministre Guilbeault a fait cette annonce dans la ville de Belleville, aux côtés du maire Neil Ellis, du secrétaire parlementaire Vance Badawey et d'organisations locales de protection de l'eau douce et de conservation. Il a notamment annoncé deux nouveaux projets qui seront réalisés dans le secteur préoccupant de la baie de Quinte :

L'Office de protection de la nature de Lower Trent recevra 276 000 $ pour travailler avec des propriétaires fonciers ruraux et mettre en œuvre des pratiques de gestion exemplaires afin de réduire l'érosion du sol et les charges en phosphate dans le secteur préoccupant.

Les Mohawks de la baie de Quinte recevront 75 656 $ pour soutenir leur participation à la prise de décisions relatives au statut des altérations dans le secteur préoccupant ainsi que la planification et la mise en œuvre d'une enquête sur la consommation de poisson dans la communauté.

De plus, le ministre Guilbeault a annoncé que la baie de Quinte est l'un des 12 secteurs préoccupants canadiens restants dans les Grands Lacs pour lesquels le Canada s'est engagé à parachever toutes les mesures d'intervention afin de restaurer la qualité de l'eau et la santé de l'écosystème d'ici 2030.

Le financement provenant du Plan d'action sur l'eau douce donne déjà des résultats dans le secteur préoccupant de la baie de Quinte. L'année dernière, l'Office de protection de la nature de Quinte a reçu 115 145 $ pour soutenir la mise en œuvre du plan de gestion à long terme du phosphore dans la baie de Quinte, en fournissant des données cruciales de surveillance de la qualité de l'eau. L'Office de protection de la nature de Lower Trent a quant à lui reçu 270 000 $ pour faire participer la communauté et les partenaires locaux à l'évaluation des altérations dans le secteur préoccupant.

En mars 2023, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé un investissement de 420 millions de dollars sur dix ans pour accélérer la remise en état et la protection des Grands Lacs, dans le cadre d'une annonce visant à injecter 650 millions de dollars dans le Plan d'action sur l'eau douce afin de protéger et de remettre en état des plans d'eau douce qui revêtent une importance nationale. Le Canada vise à parachever toutes les mesures d'intervention afin de nettoyer 12 des 14 secteurs préoccupants canadiens restants d'ici 2030 et de terminer le nettoyage de l'ensemble des 14 secteurs d'ici 2038, ainsi qu'à atteindre les cibles de réduction des charges de phosphore du Canada pour le lac Érié d'ici 2039. Les priorités relatives aux Grands Lacs dans le cadre du Plan d'action sur l'eau douce appuient la réalisation des engagements du Canada inscrits dans l'Accord Canada-États-Unis relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs et l'Accord Canada-Ontario sur la qualité de l'eau et la santé de l'écosystème des Grands Lacs.

Citations

« Le gouvernement du Canada fait des investissements transformateurs pour assainir les Grands Lacs, en ciblant des secteurs préoccupants clés, comme la baie de Quinte. La population canadienne a la chance de posséder certaines des meilleures ressources en eau douce au monde, mais il reste encore beaucoup à faire pour éliminer la pollution et protéger ces écosystèmes vitaux. Les investissements annoncés aujourd'hui font partie d'une série de mesures qui visent à protéger l'eau douce au Canada dans le cadre du Plan d'action sur l'eau douce, dont la création d'une nouvelle agence canadienne de l'eau. Ces efforts collectifs procureront des avantages à long terme aux écosystèmes, à l'économie et à toutes les personnes qui vivent au Canada. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Le Canada demeure déterminé à protéger et à restaurer la qualité de l'eau et la santé de l'écosystème dans les Grands Lacs et dans l'ensemble du pays. Des efforts communautaires localisés comme ceux qui sont déployés dans la baie de Quinte sont d'une importance capitale pour les écosystèmes d'eau douce et les Canadiens qui en dépendent. »

- Terry Duguid, secrétaire parlementaire du premier ministre et conseiller spécial de l'eau

« Les Grands Lacs sont une ressource binationale extrêmement importante que partagent le Canada et les États-Unis. L'investissement annoncé aujourd'hui préserve la notion de "grand" qui caractérise les Grands Lacs, en plus de favoriser des résultats positifs sur les plans économique, social et environnemental pour les gens et les collectivités qui dépendent de ces lacs d'eau douce interreliés. Nous avons hâte de travailler avec nos partenaires pour harmoniser les initiatives sur l'eau douce, notamment la mise sur pied et le financement d'une agence canadienne de l'eau, la modernisation de la Loi sur les ressources en eau du Canada, vieille de 50 ans, afin qu'elle tienne compte de notre nouvelle réalité concernant l'eau douce, notamment en matière de lutte contre les changements climatiques et de droits des Autochtones relatifs à l'eau, et la mise en œuvre d'un plan d'action sur l'eau douce renforcé. »

- Vance Badawey, député de Niagara-Centre

« Les Grands Lacs jouent un rôle essentiel pour la nature, les moyens de subsistance de millions d'Ontariens et de nombreux aspects de l'économie canadienne, qu'il s'agisse de la fabrication, du commerce maritime, de la production d'électricité, du tourisme ou encore de la production alimentaire. Le financement annoncé par le gouvernement fédéral est essentiel, car il aidera à accélérer le nettoyage des sites contaminés de longue date qui bordent ces lacs. Compte tenu de nouveaux défis, comme les changements climatiques, cet argent jettera également les bases de la protection de ces eaux vitales pour les générations à venir. »

- Mark Fisher, président et chef de la direction du Conseil de la région des Grands Lacs

« Le financement fourni par Environnement et Changement climatique Canada nous permettra de terminer les mesures restantes du plan d'assainissement et d'appuyer la mise en œuvre des pratiques de gestion exemplaires alors que nous travaillons à retirer la baie de Quinte de la liste des secteurs préoccupants. Le parachèvement de ce travail aidera à réduire l'érosion du sol, réduisant du coup la quantité de phosphore déversé dans la baie de Quinte et les cours d'eau locaux, ce qui améliorera la qualité de l'eau. La baie offre à cette région de nombreuses commodités, allant d'une eau potable de qualité aux retombées économiques d'une pêche récréative de calibre mondial. Ce financement aidera à faire de la baie une ressource durable et précieuse pour les générations futures. »

- Anne Anderson, gestionnaire, Sensibilisation communautaire et projets spéciaux, Office de protection de la nature de Lower Trent

« Au nom de l'Office de protection de la nature de Quinte, nous sommes profondément reconnaissants de l'investissement et de l'engagement du gouvernement à l'égard de la préservation de nos ressources naturelles. Les offices de protection de la nature de l'Ontario sont des partenaires essentiels dans la prestation de programmes et de services qui visent à protéger et à conserver les Grands Lacs pour les générations futures. Ce financement permettra à l'Office de protection de la nature de Quinte de poursuivre ses travaux cruciaux dans la protection de ces aires naturelles. »

- Brad McNevin, directeur général, Office de protection de la nature de Quinte

Faits en bref

On trouve au Canada plus de deux millions de lacs et de rivières, ce qui représente plus d'eaux intérieures que dans n'importe quel autre pays.

L'annonce aujourd'hui de nouveaux projets menés par des partenaires appuie la prise de mesures pour : rétablir la qualité de l'eau et la santé des écosystèmes dans les secteurs préoccupants; prévenir les algues toxiques et nuisibles; faire participer les peuples autochtones à la remise en état et à la protection des Grands Lacs.

Depuis 1989, Environnement et Changement climatique Canada a financé plus de 1 275 projets de restauration dans les secteurs préoccupants, réalisés en collaboration avec des partenaires communautaires.

Les secteurs préoccupants sont des endroits des Grands Lacs où l'environnement a subi beaucoup de dommages. En 1987, 43 secteurs préoccupants ont été désignés dans le cadre de l'Accord Canada-États-Unis relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs, dont 12 canadiens et 5 binationaux. À ce jour, 3 des secteurs préoccupants du Canada ont été entièrement restaurés, et des progrès sont réalisés pour améliorer la qualité de l'eau et la santé de l'écosystème dans les autres secteurs.

Les 12 secteurs préoccupants au Canada où les mesures de nettoyage seront parachevées d'ici 2030 sont ceux de la baie de Quinte, de la baie Thunder, de la baie Nipigon , du havre Peninsula, de la rivière St. Marys , de la rivière St. Clair , de la rivière Detroit , de la rivière Niagara, du havre de Port Hope , du fleuve Saint-Laurent , du port de Spanish et de la baie Jackfish.

, du havre Peninsula, de la rivière , de la rivière , de la rivière , de la rivière Niagara, du havre de , du fleuve , du port de Spanish et de la baie Jackfish. Le Canada s'engage en outre à terminer toutes les mesures de nettoyage des secteurs préoccupants du port de Hamilton et de la Communauté urbaine de Toronto d'ici 2038,

s'engage en outre à terminer toutes les mesures de nettoyage des secteurs préoccupants du port de et de la Communauté urbaine de d'ici 2038, Le budget de 2023 contenait un investissement majeur pour l'eau douce au Canada, notamment les montants suivants : 650 millions de dollars sur 10 ans, à compter de 2023-2024, pour appuyer les travaux de surveillance, d'évaluation et de remise en état dans les Grands Lacs, le lac Winnipeg , le lac des Bois, le fleuve Saint-Laurent , le fleuve Fraser, la rivière Saint-Jean, le fleuve Mackenzie et le lac Simcoe ; Cette somme comportait un nouveau financement de 420 millions de dollars sur 10 ans pour les Grands Lacs, annoncé par le premier ministre, axé sur l'accélération de la mise en œuvre par le Canada de l'Accord Canada-États-Unis relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs. 22,6 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2023-2024, pour favoriser une meilleure coordination des efforts visant à protéger l'eau douce dans l'ensemble du Canada; 85,1 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2023- 2024, et 21 millions de dollars par année par la suite pour appuyer la création de l'Agence canadienne de l'eau, qui aura son siège à Winnipeg . Le gouvernement du Canada prévoit présenter un projet de loi qui établira pleinement l'Agence canadienne de l'eau à titre d'entité autonome.

La nouvelle agence canadienne de l'eau est le point focal fédéral pour l'eau douce et elle travaille en partenariat avec les peuples autochtones, les provinces, les territoires et les parties prenantes pour renforcer la collaboration sur l'eau douce. Il fournit des éléments clés du Plan d'action renforcé sur l'eau douce.

Liens connexes

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

