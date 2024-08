Le gouvernement du Canada fait des investissements pour soutenir le personnel de métiers spécialisés à Hamilton

HAMILTON, ON, le 16 août 2024 /CNW/ - Les gens de métiers spécialisés sont essentiels pour que le Canada construise plus de logements et libère son plein potentiel économique. Pour permettre de recruter plus d'apprentis dans les métiers spécialisés, de les retenir en poste et de les former, le gouvernement du Canada fait des investissements visant à attirer plus de jeunes, de femmes et de membres des groupes méritant l'équité dans ces emplois gratifiants et en demande.

Aujourd'hui, l'honorable Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor, ainsi que Lisa Hepfner, députée de Hamilton Mountain, au nom de l'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, ont annoncé l'octroi de plus de 150 000 $ à la section locale 67 de l'Association unie des compagnons et apprentis de l'industrie de la plomberie et de la tuyauterie des États-Unis et du Canada (A.U.), à la section locale 1916 des mécaniciens-monteurs de la Fraternité unie des charpentiers et menuisiers d'Amérique et à la section locale 105 de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité (FIOE) dans le cadre du volet Investissements dans l'équipement de formation du Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical (PFIMS), qui fait partie de la Stratégie canadienne en matière d'apprentissage.

Dans le cadre des appels de propositions de 2022 et de 2023 du volet Investissements dans l'équipement de formation, 114 projets aident les syndicats et les fournisseurs de formation à améliorer la qualité de la formation grâce à l'achat d'équipement et de matériel qui respectent les dernières normes de l'industrie ou à l'investissement dans de nouvelles technologies.

La section locale 67 de l'A.U. reçoit un montant de 109 082 $ qui permettra à son comité d'apprentissage et de formation de répondre aux besoins de perfectionnement du personnel et des employeurs dans les secteurs de la plomberie, du montage d'appareils de chauffage/tuyauterie et du soudage. Ce projet consiste à acquérir un appareil de levage SkyJack et un chariot télescopique pour soutenir et élargir l'accès et les offres connexes en ce qui concerne la sécurité, la formation de préparation à l'emploi et la formation dans certaines compétences professionnelles pour toutes les personnes, notamment les femmes, les Autochtones, les personnes nouvellement arrivées au pays, les personnes en situation de handicap et les personnes racisées.

La section locale 1916 des mécaniciens-monteurs reçoit 27 229 $ pour améliorer son centre de formation par l'achat de matériel destiné à l'atelier de soudage et d'équipement de sécurité, comme des casques, des gants et des vestes de soudage. Ce matériel sera intégré au programme de formation et de certification de la section locale 1916 qui est offert à l'ensemble des mécaniciens-monteurs et mécaniciennes-monteuses afin que la section locale continue d'accroître sa capacité de formation pour répondre à toutes les demandes actuelles et futures de l'industrie.

La section locale 105 de la FIOE reçoit 22 666 $ pour son fonds de formation afin de répondre aux besoins de perfectionnement du personnel. Ce projet vise à acquérir un nouvel équipement électrique qui permettra d'améliorer la formation en matière de santé et de sécurité, de répondre aux nouvelles demandes de l'industrie et de réduire l'incidence du programme de soudage sur l'environnement.

L'annonce d'aujourd'hui fait suite à l'investissement de près de 1 milliard de dollars effectué chaque année par le gouvernement du Canada dans le soutien à l'apprentissage au moyen de subventions, de prêts et de crédits d'impôt, afin que les jeunes puissent avoir accès à ces possibilités de formation de premier ordre.

Citations

« Le Canada compte des esprits brillants, des travailleurs talentueux et des systèmes d'éducation, de formation et d'emploi performants. En nous appuyant sur ces forces, nous pourrons nous adapter à l'évolution de l'économie mondiale et prendre de l'avance. En investissant dans les métiers spécialisés et les emplois de demain, nous préparons les travailleurs et les entreprises à tirer parti de toutes les opportunités, tout en créant de bons emplois pour les travailleurs canadiens. »

- Le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, Randy Boissonnault

« En investissant dans les métiers spécialisés, nous nous assurons que les Canadiens et les Canadiennes ont accès à la formation dont ils ont besoin pour obtenir de bons emplois gratifiants et en demande. Ce financement stimulera notre main-d'œuvre en créant un bassin de main-d'œuvre qualifiée prête à occuper des emplois en forte demande ici à Hamilton et dans tout le pays. Nous constituons une main-d'œuvre prête et capable de relever les nombreux défis de l'avenir ».

- La présidente du Conseil du Trésor, Anita Anand

« En investissant dans les métiers spécialisés, nous nous assurons que les Canadiens et les Canadiennes disposent des ressources nécessaires pour construire des logements, accroître notre main-d'œuvre et créer de bons emplois durables. Cet investissement aidera à éliminer les obstacles à l'entrée dans les métiers spécialisés pour les femmes et les personnes nouvellement arrivées, ce qui est essentiel au succès futur de l'industrie et à la croissance de nos collectivités. »

- Lisa Hepfner, députée de Hamilton Mountain

« Grâce à des flux de financement pour le développement des compétences tels que le PFIMS, la section locale 1916 des mécaniciens-monteurs de la Fraternité unie des charpentiers et menuisiers d'Amérique sera en mesure d'offrir efficacement des formations avec de nouveaux équipements, les consommables nécessaires à la formation, et d'étendre nos capacités de formation pour soutenir l'augmentation du nombre de nos membres. Ce partenariat avec le gouvernement canadien nous a permis de nous assurer que nos membres possèdent toutes les compétences nécessaires pour réussir dans les métiers spécialisés. C'est ce type d'investissement qui renforcera à coup sûr le Canada et sa main-d'œuvre qualifiée de classe mondiale. »

- Brad Sutton, directeur commercial, section locale 1916 des mécaniciens-monteurs de la Fraternité unie des charpentiers et menuisiers d'Amérique

Faits en bref

Depuis le début du programme en 2017, le gouvernement du Canada a investi près de 305 millions de dollars sous forme de subventions et de contributions dans le cadre du PFIMS.

a investi près de 305 millions de dollars sous forme de subventions et de contributions dans le cadre du PFIMS. Un appel de propositions dans le cadre du nouveau volet Emplois durables du PFIMS a été lancé le 20 juin 2024 pour soutenir les syndicats et leurs partenaires dans l'élaboration d'une formation écologique pour les travailleurs des métiers. Un investissement de plus de 95 millions de dollars sur cinq ans aidera les syndicats et leurs partenaires à fournir une formation écologique à environ 20 000 apprentis, compagnons et autres travailleurs. L'appel de propositions est en cours jusqu'au 5 septembre 2024. Dans le cadre de ce financement, un accord distinct avec le gouvernement du Québec aidera la province à mettre en œuvre un programme qui tient compte des caractéristiques spécifiques du système d'apprentissage du Québec.

Afin d'aider à répondre au besoin croissant de travailleurs spécialisés, le gouvernement a annoncé dans le budget de 2024 son intention de consacrer 90 millions de dollars au Service d'apprentissage afin d'aider les petits et moyens employeurs à créer des placements pour les apprentis et 10 millions de dollars au Programme de sensibilisation et de préparation aux métiers spécialisés pour encourager les Canadiens à explorer les carrières dans les métiers spécialisés et à s'y préparer.

Le gouvernement du Canada apporte un soutien financier aux apprentis tout au long de leur formation technique. Ainsi, les apprentis peuvent recevoir des prestations d'assurance-emploi pendant leur formation technique et obtenir un prêt canadien aux apprentis sans intérêt d'un montant maximal de 20 000 $, ainsi que des subventions aux apprentis pouvant atteindre 4 000 $.

apporte un soutien financier aux apprentis tout au long de leur formation technique. Ainsi, les apprentis peuvent recevoir des prestations d'assurance-emploi pendant leur formation technique et obtenir un prêt canadien aux apprentis sans intérêt d'un montant maximal de 20 000 $, ainsi que des subventions aux apprentis pouvant atteindre 4 000 $. Le site Web de la campagne (Canada.ca/metiers-specialises) fournit aux Canadiens et aux Canadiennes des renseignements sur ce que sont les métiers spécialisés, sur la façon de devenir une personne de métier et sur les mesures de soutien financier qui leur sont offertes pendant leur formation.

Liens connexes

Document d'information : Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical

À propos de la Stratégie canadienne de formation en apprentissage

À propos du Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical

Budget de 2024

Canada.ca/metiers-specialises

Suivez-nous sur X (Twitter)

Restez branchés

X : @SCT_Canada

Facebook : https://www.facebook.com/SCTCanada

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/tbs-sct/

SOURCE Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Mathis Denis, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, [email protected], 343-573-1846; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]; Myah Tomasi, Attachée de presse, Cabinet de la présidente du Conseil du Trésor du Canada, [email protected], 343-543-7210; Relations avec les médias, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Téléphone : 613-369-9400, Sans frais : 1-855-TBS-9-SCT (1-855-827-9728), Courriel : [email protected]