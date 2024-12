FORT NELSON, BC, le 4 déc. 2024 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) est déterminé à protéger la sécurité des Canadiens et des Canadiennes en investissant de manière continue dans les infrastructures et en atténuant les risques que posent les changements climatiques sur celles-ci.

Aujourd'hui, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, a annoncé que le gouvernement du Canada avait attribué 2 contrats, qui totalisent une valeur de plus de 103 millions de dollars (taxes en sus), à Ledcor Highways Limited pour la réalisation de travaux d'entretien sur la route de l'Alaska. Les contrats ont été attribués à la suite de processus d'approvisionnement concurrentiels.

Les travaux prévus aux contrats portent sur 2 tronçons de la route de l'Alaska qui relèvent de la responsabilité de SPAC : le tronçon sud, du kilomètre 133 au kilomètre 589, et le tronçon nord, du kilomètre 589 au kilomètre 968.

Les 2 contrats ont une durée de 3 ans allant du 1er juin 2025 au 31 mai 2028. Ils prévoient l'exécution d'activités d'entretien annuel et saisonnier sur l'autoroute et en dehors de celle-ci. Ces activités comprennent la gestion et la régulation de la circulation, l'entretien de la surface et du drainage de la route, la maintenance hivernale comme le déneigement et l'épandage de sel, ainsi que l'entretien des accotements et des structures.

De solides exigences sur la participation des Autochtones ont été ajoutées aux contrats à l'issue d'une étroite collaboration avec les Premières Nations et l'industrie. Elles visent à créer des possibilités économiques sous la forme de travaux intéressants et de retombées économiques pour les peuples autochtones et les entreprises autochtones de la région. Ces possibilités sont les suivantes :

l'obligation de sous-traiter auprès des Premières Nations à hauteur minimale de : 24 millions de dollars pour le tronçon nord de l'autoroute 33 millions de dollars pour le tronçon sud de l'autoroute

l'obligation d'offrir des possibilités d'emplois et de formation aux 7 Premières Nations établies le long de l'autoroute, dans le cadre des 2 contrats d'entretien

Les contrats permettront d'assurer la sécurité des usagers de la route de l'Alaska pour les années à venir et de générer des retombées économiques pour la région.

« La route de l'Alaska est un axe de transport important vers le Yukon et le nord de la Colombie-Britannique, tant pour les résidents que pour les touristes. Grâce à ce programme d'entretien et de réfection, nous préservons l'infrastructure routière pour mieux soutenir les économies et les communautés locales, dans l'intérêt à long terme de la région. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec

« Ces contrats garantissent que l'autoroute de Alaska sera plus sûre et plus fiable parce qu'ils permettront de répondre aux préoccupations immédiates en matière de sécurité et d'investir dans les infrastructures à long terme. Grâce à une planification et une exécution intelligentes, ils permettront également de renforcer la route pour les communautés locales et le nombre croissant de voyageurs pour les années à venir. »

Brendan Hanley

Député du Yukon

Faits en bref

La route de l' Alaska s'étend sur 2 450 kilomètres dans le nord de la Colombie-Britannique et le sud du Yukon , jusqu'en Alaska . Elle comprend 58 ponts et ponts-ponceaux, plus de 2 100 petits ponceaux et plusieurs puits et carrières.

s'étend sur 2 450 kilomètres dans le nord de la Colombie-Britannique et le sud du , jusqu'en . Elle comprend 58 ponts et ponts-ponceaux, plus de 2 100 petits ponceaux et plusieurs puits et carrières. SPAC est responsable du tronçon compris entre le kilomètre 133, au nord de Fort St. John (Colombie‑Britannique) et le kilomètre 968, à la frontière entre la Colombie-Britannique et le Yukon . Ce tronçon est le principal axe de transport terrestre qui relie le nord de la Colombie-Britannique, le Yukon et l' Alaska au reste du Canada et aux 48 états des États-Unis plus au sud.

(Colombie‑Britannique) et le kilomètre 968, à la frontière entre la Colombie-Britannique et le . Ce tronçon est le principal axe de transport terrestre qui relie le nord de la Colombie-Britannique, le et l' au reste du et aux 48 états des États-Unis plus au sud. Comme le tronçon de la route de l' Alaska dont SPAC est responsable traverse les territoires traditionnels des Premières Nations, la Ministère a consulté les 7 Premières Nations établies le long de l'autoroute.

dont SPAC est responsable traverse les territoires traditionnels des Premières Nations, la Ministère a consulté les 7 Premières Nations établies le long de l'autoroute. Le soumissionnaire retenu sera obligé d'offrir des possibilités d'emplois et de formation à chacune des 7 Premières Nations dont le territoire traditionnel est visé par l'un ou l'autre des 2 contrats.

SPAC utilise un modèle à 2 contrats pour une meilleure redondance, une capacité accrue et plus d'options. Ainsi, il aura la possibilité d'obtenir un soutien supplémentaire en cas d'urgence.

