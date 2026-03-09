OTTAWA, ON, le 9 mars 2026 /CNW/ - La population canadienne a droit à un meilleur accès aux services de santé sexuelle et reproductive (SSR) ainsi qu'à des ressources sûres, exactes et exemptes de stigmatisation. Pourtant, les membres des groupes marginalisés et les nouveaux arrivants au Canada éprouvent souvent des problèmes d'accès aux soins. Ainsi, le gouvernement du Canada propose des soins adaptés à la culture et aux besoins des populations mal desservies, notamment les membres des communautés 2SLGBTQI+, les Autochtones et les personnes racialisées, les femmes et les jeunes.

Le week-end dernier, l'honorable sénateur Kristopher Wells, au nom de l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, a annoncé l'octroi de près de 600 000 dollars pour financer des services et des ressources inclusifs et adaptés à la culture en matière de santé sexuelle et reproductive dans les communautés canadiennes qui en ont besoin. L'annonce a eu lieu lors du Positive Light Gala à Edmonton, en Alberta, un événement tenu dans le but de promouvoir une société plus inclusive et plus tolérante pour tous, y compris les personnes vivant avec le VIH.

Association for New Canadians recevra 210 000 dollars pour améliorer les services de santé sexuelle et reproductive et les résultats en matière de santé pour les femmes, les jeunes et les nouveaux arrivants LGBTQI+ à Terre-Neuve-et-Labrador. L'association vise à éliminer les barrières linguistiques, à tenir compte des sensibilités culturelles, et des inégalités d'accès grâce à un portail en ligne basé sur l'informatique en nuage.

Le Réseau canadien des personnes noires, africaines et caribéennes vivant avec le VIH/sida recevra plus de 375 000 dollars pour resserrer ses liens avec les jeunes Africains, Caribéens et Noirs de tout le Canada, ainsi qu'avec leurs parents et les dirigeants communautaires, afin de développer et diffuser des ressources pédagogiques complètes sur la SSR. Ces ressources seront conçues dans une perspective antiraciste, inclusive et respectueuse des différences culturelles, et serviront aux fournisseurs de soins de santé qui travaillent auprès de ces communautés.

Ces projets sont financés par le Fonds pour la santé sexuelle et reproductive, qui appuie les organismes communautaires qui rendent les SSR plus accessibles à la population canadienne.

« Pour prendre des décisions éclairées en matière de santé sexuelle et reproductive, il importe de disposer d'informations précises, de soins prodigués avec compassion et de ressources exemptes de stigmatisation. Grâce à cet investissement, nous aidons ces organisations à atteindre un plus grand nombre de personnes grâce à des outils adaptés à la culture, accessibles et conçus sur mesure pour les populations défavorisées et les nouveaux arrivants au Canada. Nous favorisons l'équité en matière de santé et veillons à ce que personne ne soit laissé pour compte en éliminant les obstacles et en consolidant les partenariats sur le terrain. »

L'honorable Marjorie Michel

Ministre de la Santé

« Même si le Canada a fait d'énormes progrès pour améliorer l'accès aux services de santé des groupes méritant l'équité, y compris la communauté 2SLQBTQIA+, nous savons qu'il reste encore beaucoup à faire. Ces investissements permettront de fournir des ressources et d'améliorer les résultats en matière de santé de ces groupes défavorisés, et de renforcer l'équité en matière de santé de l'ensemble des communautés. Je suis heureux de voir Santé Canada appuyer ces organisations qui poursuivent ce travail essentiel. »

L'honorable Dr Kristopher Wells

Sénateur et coprésident du Caucus canadien de la Fierté

« L'accès à des services de santé sexuelle et reproductive sûrs, exacts et adaptés à la culture est indispensable pour bâtir des communautés plus inclusives et un Canada plus fort. Les organisations communautaires de l'Alberta font depuis longtemps preuve de leadership dans le soutien aux populations méritant l'équité, et cet investissement contribue à leur œuvre remarquable. En investissant dans des solutions inspirées par les communautés, le nouveau gouvernement du Canada s'emploie à éliminer les obstacles et veille à ce que les personnes mal desservies reçoivent les soins et les renseignements auxquels elles ont droit. »

L'honorable Eleanor Olszewski

Ministre de la Gestion des situations d'urgence et de la Résilience communautaire et ministre responsable du Développement économique des Prairies Canada

Faits en bref

Le Fonds pour la santé sexuelle et reproductive (SSR) vise à soutenir une gamme étendue de projets innovants et fondés sur des preuves pour les Canadiens et Canadiennes qui sont davantage exposés à des risques en matière de SSR, notamment les membres des communautés 2SLGBTQI+, les Autochtones, les personnes racialisées, les femmes et les jeunes.

Depuis 2021, le gouvernement du Canada a versé 87 millions de dollars pour financer 42 projets par l'intermédiaire du Fonds pour la SSR pour assurer la prestation de services de SSR sûrs et adaptés à la population canadienne.

Le gala Positive Light est un événement de collecte de fonds organisé par V.I.H. Edmonton. Cette campagne vise à créer une société plus inclusive et plus tolérante envers les personnes vivant avec le VIH.

