OTTAWA, ON, le 28 janv. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, a annoncé l'octroi de plus de 4,7 millions de dollars à six nouveaux projets afin d'appuyer des organismes communautaires qui ont pour mission d'améliorer la santé et le bien-être des personnes atteintes de démence et de leurs aidants naturels, en plus d'approfondir les connaissances sur cette maladie et ses facteurs de risque/protection.

Les six organismes qui recevront des fonds pour des projets nationaux et communautaires sont l'Art Gallery of Hamilton, l'École nationale de ballet du Canada, la Conestoga College Institute of Technology and Advanced Learning, l'Institut de recherche de l'Hôpital d'Ottawa, l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill et l'Université du Nord de la Colombie-Britannique.

Le financement annoncé aujourd'hui par l'entremise de l'Investissement en matière de démence s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d' Une stratégie sur la démence pour le Canada : ensemble, nous y aspirons.

Citation

« En janvier, à l'occasion du Mois de la sensibilisation à la maladie d'Alzheimer, nous prenons conscience de l'impact profond de la démence sur les personnes qui en sont atteintes et sur leurs proches qui s'occupent d'elles. Nous rendons également hommage aux organismes qui œuvrent au quotidien pour améliorer leur qualité de vie. Ces investissements dans des initiatives communautaires innovantes, permettent non seulement d'approfondir notre compréhension de la démence, mais également d'améliorer la santé et la qualité de vie des personnes atteintes de démence, de leurs familles et de leurs aidants naturels. »

L'honorable Marjorie Michel

Ministre de la Santé

Faits en bref

Près de trois Canadiens sur quatre déclarent connaître une personne atteinte ou ayant été atteinte de démence et estiment que celle-ci a un impact allant de modéré à considérable, au Canada.

Publiée en 2019, la Stratégie sur la démence au Canada : Ensemble, nous y aspirons vise à prévenir la démence, à développer des traitements et à mettre au point un remède, ainsi qu'à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de démence ainsi que leurs aidants.

Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 600 millions de dollars dans la lutte contre la démence, principalement dans des projets communautaires, une campagne nationale de sensibilisation, des services d'orientation, la recherche, le suivi et l'innovation dans le domaine de la santé cérébrale et du vieillissement.

Des habitudes saines, comme l'activité physique, l'alimentation équilibrée, une vie sans tabac et la prise en charge de maladies telles que le diabète et l'hypertension, contribuent à réduire le risque de démence.

Liens connexes

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Ressources : Emmanuelle Ducharme, Attachée de presse, Bureau de l'honorable Majorie Michel, Ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias, Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]