OTTAWA, ON, le 20 févr. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, a annoncé la nomination de la Dre Joss Reimer au poste d'administratrice en chef de la santé publique (ACSP) du Canada pour un mandat de trois ans, à compter du 1er avril 2026.

La Dre Reimer est l'ancienne présidente de l'Association médicale canadienne et médecin-hygiéniste en chef de l'Office régional de la santé de Winnipeg. Elle possède une expertise en santé publique dans les domaines des communications en santé, de l'équité en matière de santé, des infections transmissibles sexuellement et par le sang ainsi que de l'immunisation. Elle a contribué à de nombreuses publications et présentations scientifiques dans les deux langues officielles, a également agi comme responsable médicale et porte-parole du Groupe de travail du Manitoba sur la vaccination contre la COVID-19, et a occupé pendant neuf ans le poste de directrice du programme de premier cycle en santé des populations à l'Université du Manitoba.

Élue humanitaire de l'année par Doctors Manitoba, elle est profondément engagée envers le bien-être des médecins et la santé publique. Elle a complété sa formation médicale à l'Université du Manitoba et à l'Université McMaster, a suivi plusieurs années de formation en obstétrique et gynécologie, puis a terminé une spécialisation en santé publique.

Elle est titulaire d'une maîtrise en santé publique, dont le projet portait sur les communications en santé à Nairobi, au Kenya. Ses travaux de recherche ont porté sur les infections transmissibles sexuellement et les méfaits liés à la consommation de drogues, dans le cadre de projets menés au Canada et en Colombie. La Dre Reimer a également reçu plusieurs distinctions, notamment la Médaille du couronnement du roi Charles III, la Médaille du jubilé de platine de la reine Elizabeth II, le prix des anciens élèves distingués de l'Université du Manitoba et le médaillon de l'organisation Ambulance Saint-Jean soulignant sa contribution à la lutte contre la pandémie.

La ministre Michel collaborera avec la Dre Reimer, l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) et ses partenaires afin d'améliorer la santé publique et de veiller à ce que le Canada soit bien équipé pour réagir rapidement et efficacement aux menaces et aux crises en matière de santé publique. La Dre Reimer se joint à l'ASPC en cette période critique, alors que le pays continue de faire face à la recrudescence de maladies évitables par la vaccination, comme la rougeole, aux menaces posées par la grippe aviaire A(H5N1), le VIH et la tuberculose, aux répercussions persistantes de la crise des drogues illégales ainsi qu'aux effets néfastes de la désinformation en matière de santé.

« J'ai le plaisir d'accueillir la Dre Reimer au poste d'administratrice en chef de la santé publique du Canada. Je me réjouis à l'idée de collaborer avec la Dre Reimer pour relever les défis urgents et complexes en matière de santé publique. »

L'honorable Marjorie Michel

Ministre de la Santé

« Nous sommes ravis d'accueillir la Dre Joss Reimer à l'Agence de la santé publique du Canada. À un moment où un leadership solide, fondé sur la science, n'a jamais été aussi important, je suis convaincue que sa vision et son engagement contribueront à faire progresser la santé publique et le bien-être de la population canadienne. Au nom de toute l'ASPC, je me réjouis à l'idée de travailler ensemble pour réaliser des progrès concrets et avoir une incidence durable pour les Canadiennes et les Canadiens. »

Nancy Hamzawi

Présidente de l'Agence de la santé publique du Canada

« La santé publique consiste à unir nos efforts pour protéger et promouvoir le bien-être de la population canadienne, en particulier des personnes les plus vulnérables. Je me réjouis à l'idée de collaborer avec mes collègues et partenaires, au pays et à l'étranger, ainsi qu'avec les communautés de tout le pays, afin d'atteindre cet objectif important. »

Dre Joss Reimer

Faits en bref

Le gouvernement du Canada a créé le poste d'administrateur en chef de la santé publique en 2004, en vertu de la Loi sur l'Agence de la santé publique du Canada, afin d'améliorer la santé publique au Canada et de renforcer la capacité du pays à réagir aux menaces, aux éclosions et aux urgences en matière de santé publique.

L'ACSP est le principal professionnel de la santé publique du gouvernement fédéral. Il ou elle est responsable de collaborer avec d'autres gouvernements, administrations, organismes, organisations et pays sur les questions de santé, de présenter un rapport annuel au ministre de la Santé sur l'état de la santé publique au Canada, et de communiquer avec les professionnels de la santé, les intervenants et le public sur les enjeux qui touchent leur santé.

