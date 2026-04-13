Le parc national du Canada Elk Island contribue à la préservation du bison des bois partout dans le monde

PARC NATIONAL ELK ISLAND, AB, le 13 avril 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, a annoncé que 44 bisons des bois issus du parc national Elk Island seront transplantés à l'État de l'Alaska.

Le gouvernement du Canada est un chef de file en matière de conservation du bison depuis plus d'un siècle et s'engage à garantir que les bisons parcourent le paysage nord-américain pour les générations à venir. Espèce emblématique, la survie des bisons au Canada et leur sauvetage de l'extinction sont l'une des plus grandes réussites en matière de conservation de Parcs Canada et de ses partenaires.

Ceci représente le quatrième transfert de bisons du parc national Elk Island an Alaska, qui ont reçu des bisons des bois d'Elk Island en 2008, 2022 et 2024. Grâce aux transferts continus des bisons dans le cadre des efforts de conservation en Amérique du Nord, le gouvernement du Canada favorise le rétablissement à long terme de l'espèce.

Le transfert de bisons des bois en Alaska contribue à la conservation de cette espèce à l'échelle mondiale. Les bisons du parc national Elk Island s'inscrivent dans une grande initiative visant à préserver l'espèce et à la ramener sur son territoire d'origine. Tout au long de l'histoire du programme de transfert de bisons d'Elk Island, des bisons sont retournés sur les terres de nations autochtones, d'autres parcs nationaux et de projets de conservation au Canada et ailleurs.

Pour protéger les eaux et les terres canadiennes du Canada a récemment annoncé Une force de la nature : la stratégie du Canada pour protéger la nature. Avec un investissement de 3,8 milliards de dollars, la nouvelle stratégie canadienne pour la nature protègera et restaurera des habitats essentiels, y compris la création de nouveaux parc nationaux, d'aires marines nationales de conservation et de parcs urbains nationaux. Ce financement soutiendra également le rétablissement des populations de bisons des bois le long de la frontière Alberta-Territoires du Nord-Ouest, grâce à un investissement de 90 millions de dollars dans le plan d'action pour le site du patrimoine mondial du parc national Wood Buffalo.

Citations

« L'engagement du gouvernement du Canada envers la biodiversité et le rétablissement à long terme du bison, grâce à des partenariats internationaux et autochtones, demeure inébranlable. Le transfert de bisons du parc national Elk Island renforcera la protection globale de l'espèce et garantira que ces animaux emblématiques continuent de parcourir les terres pour les générations à venir. »

L'honorable Julie Dabrusin,

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Depuis plus d'un siècle, Parcs Canada est à l'avant-garde de la conservation du bison, et le transfert aujourd'hui de 44 bisons des bois vers l'Alaska marque un autre chapitre important de cet héritage. Le gouvernement du Canada reste résolu dans son engagement envers la biodiversité et le rétablissement à long terme des bisons grâce au pouvoir des partenariats internationaux et autochtones. »

L'honorable Nathalie Provost,

Secrétaire d'État (Nature)

« L'État de l'Alaska sera éternellement reconnaissant au gouvernement du Canada d'avoir fait le nécessaire pour sauvegarder les derniers bisons des bois et d'avoir ultérieurement constitué dans le parc national Elk Island une population exempte de maladies qui sert aujourd'hui à la propagation de l'espèce à des fins de mise en liberté dans d'autres régions. Suivant les directives des citoyens de l'État, l'Alaska Department of Fish and Game procède depuis 1994 au rétablissement du bison des bois dans certaines parties de l'aire de répartition originale de l'espèce. À l'heure actuelle, l'Alaska compte plus de 170 bisons sauvages répartis en deux troupeaux, ainsi que 50 bisons vivants en captivité, eux aussi regroupés en deux troupeaux. Ces bisons proviennent du parc national Elk Island ou ils en sont les descendants. D'autres bisons devraient être relâchés d'ici peu. »

Tom Seaton,

Biologiste du projet sur le bison des bois

Division of Wildlife Conservation,

Alaska Department of Fish and Game

Les faits en bref

Les bisons sont les plus grands mammifères terrestres du Canada et jouent un rôle important dans les écosystèmes de prairies à herbes mixtes que l'on trouve dans plusieurs parcs nationaux au Canada.

Le parc national Elk Island abrite des troupeaux des deux sous-espèces de bisons d'Amérique du Nord : le bison des bois, dans le secteur sud du parc, et le bison des plaines, dans le secteur nord. Le parc est clôturé, et les troupeaux sont séparés afin de préserver chaque sous-espèce.

Depuis plus d'un siècle, les bisons du parc national Elk Island servent de population source pour les travaux de conservation dans toute l'Amérique du Nord. Les bisons excédentaires du parc sont régulièrement transférés pour des initiatives de conservation et de ramatriement autochtones.

Ces transferts ont joué un rôle essentiel dans le rétablissement des bisons tandis qu'ils étaient au bord de l'extinction. Après la chute du nombre de bisons sauvages en dessous du millier d'individus au début du XXe siècle, le parc national Elk Island est devenu l'un des principaux refuges où des troupeaux stables peuvent se développer, demeurer en bonne santé et contribuer aux efforts de rétablissement ailleurs.

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SOURCE Parcs Canada (HQ)

Ressources: Keean Nembhard, Secrétaire de presse, Ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 343-292-6096, [email protected]; Relations avec les médias, Parcs Canada, 855-862-1812, [email protected]