LONDON, ON, le 21 juill. 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à travailler à l'amélioration et à la modernisation du service ferroviaire voyageurs interurbain de façon à répondre au mieux aux besoins des voyageurs tels qu'ils sont présentés dans la vision de Transports 2030.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, le député de London-Centre-Nord, Peter Fragiskatos, la députée de London-Ouest, Kate Young, la présidente et chef de la direction de VIA Rail Canada, Cynthia Garneau, ainsi que le maire de la ville de London, monsieur Ed Holder, ont annoncé que le gouvernement explorait des possibilités d'amélioration du service ferroviaire voyageurs dans le Sud-Ouest de l'Ontario.

Alors que le gouvernement du Canada en est aux premières étapes de la préparation du processus d'approvisionnement pour mettre en place de nouveaux services de train à grande fréquence dans le corridor Toronto-Québec, de nouveaux efforts seront également déployés en vue de déterminer comment le service ferroviaire voyageurs pourrait être amélioré pour mieux servir les marchés à l'ouest de Toronto, y compris London et Windsor.

Le gouvernement du Canada travaillera de concert avec des partenaires clés, dont VIA Rail et la Banque de l'infrastructure du Canada à travers le bureau de projet conjoint pour le train à grande fréquence, afin de s'assurer que tous les changements apportés au service ferroviaire voyageurs dans le Sud-Ouest de l'Ontario peuvent être intégrés de manière concrète dans le tracé principal du train à grande fréquence dans le corridor Toronto-Québec.

Le gouvernement du Canada se mettra en relation avec la province de l'Ontario pour cerner les domaines de collaboration et éviter toute redondance avec d'éventuels plans de transport provinciaux, dont les nouveaux services prochainement offerts par GO Transit et Metrolinx. Cela permettra de veiller à ce que les améliorations au service ferroviaire bénéficient le plus possible aux voyageurs.

Citations

« La demande pour un service ferroviaire voyageurs amélioré est forte dans le Sud-Ouest de l'Ontario. Les améliorations au service ferroviaire voyageurs dans cette région offriraient de meilleurs choix aux voyageurs tout en bénéficiant à la croissance économique des communautés situées le long du réseau ferroviaire. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« C'est un grand jour pour notre ville. Les Londoniens m'ont souvent fait part de leur besoin d'avoir un meilleur service ferroviaire dans notre communauté et, en collaboration avec mes collègues, je me suis attaché à l'obtenir. L'annonce faite aujourd'hui est un premier pas important vers l'offre d'un autre moyen de transport fiable aux habitants de cette ville. »

Peter Fragiskatos

Député de London-Centre-Nord

« Le train à grande fréquence peut transformer notre façon de nous déplacer dans notre propre région et au-delà. Un plus grand nombre de Londoniens choisiront de prendre le train si nous parvenons à réduire les temps de trajet et à augmenter la fréquence de passage des trains dans le corridor Windsor-Québec. »

Kate Young

Députée de London-Ouest



« Animée par notre mission de placer nos passagers avant tout, VIA Rail travaille depuis plusieurs années sur son programme de modernisation qui transformera le parcours des Canadiens. L'annonce faite aujourd'hui constitue une opportunité de poursuivre sur cette voie, car elle fera en sorte d'offrir une véritable expérience intermodale améliorée, tout en contribuant à mieux servir les collectivités du sud-ouest de l'Ontario. »

Cynthia Garneau

Présidente et chef de la direction, VIA Rail Canada

« Je travaille depuis le début de mon mandat avec des représentants du gouvernement fédéral, VIA Rail, ainsi que d'autres intervenants pour veiller à offrir aux Londoniens un service ferroviaire plus rapide, plus fiable, et à plus grande fréquence vers Toronto et au-delà. L'annonce d'aujourd'hui doit être vue comme un engagement clair et bienvenu qui témoigne que les demandes ont été entendues et sont suivies d'effet. »

Ed Holder

Le maire de la ville de London

Liens connexes

Document d'information - Efforts continus pour obtenir le train à grande fréquence dans le corridor Toronto-Québec

Communiqué - Le gouvernement du Canada en est aux premières étapes de préparation du processus d'approvisionnement pour créer un nouveau service ferroviaire dans le corridor Toronto-Québec

Transports Canada est en ligne au www.tc.gc.ca. Abonnez-vous aux Nouvelles en direct et restez branchés par l'entremise de Twitter , Facebook , YouTube et Instagram pour rester au fait des dernières nouvelles de Transports Canada.

Ce communiqué est disponible en d'autres formats pour les personnes vivant avec une déficience visuelle.

SOURCE Transports Canada

Renseignements: Valérie Glazer, Directrice des communications, Cabinet de l'honorable Omar Alghabra, Ministre des Transports, Ottawa, (613) 290-8656, [email protected] ; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]

Liens connexes

http://www.tc.gc.ca/