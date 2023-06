GATINEAU, QC, le 15 juin 2023 /CNW/ - Le caribou boréal est une espèce qui est présente uniquement au Canada. Cependant, la plus récente estimation de la population nationale indique que ses populations sont en déclin, étant principalement menacées par la perte et la dégradation d'habitats. Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux se partagent la responsabilité d'assurer la survie et le rétablissement à long terme du caribou. Cette espèce joue un rôle important dans la culture et l'histoire des peuples autochtones au Canada, et elle est au cœur de la biodiversité de la forêt boréale.

En août 2022, les gouvernements du Canada et du Québec ont conjointement annoncé leur intention d'obtenir, grâce à un accord, que davantage de mesures ambitieuses soient prises pour soutenir la mise en œuvre de la stratégie sur le caribou que le Québec présentera sous peu, dans le but que toutes les populations du caribou au Québec puissent devenir autosuffisantes à long terme. Le Québec s'est notamment engagé à atteindre un pourcentage de 65 p. 100 d'habitat non perturbé dans chacune des aires de répartition des populations locales de caribou et à publier sa stratégie sur le caribou d'ici la fin de juin 2023. Le gouvernement du Canada s'attend à ce que le Québec respecte son engagement. Nous reconnaissons cependant que les feux de forêt historiques ce printemps, en partie attribuables aux changements climatiques, ont des répercussions sur les collectivités locales et autochtones. Notre priorité ultime est de jumeler nos actions pour contrôler ces feux et réduire les répercussions sur les collectivités et notre biodiversité.

Nous comprenons que les feux de forêt peuvent avoir une incidence sur l'achèvement et la publication de cette stratégie, mais cette situation fait surtout croître l'urgence de soutenir le rétablissement du caribou.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a fait une mise à jour sur la protection de l'habitat du caribou boréal au Québec. Le gouvernement du Canada a accordé un peu plus de temps pour passer une potentielle ordonnance en vue de permettre au Québec de présenter sa stratégie pour la protection de 65 p. 100 dans chaque population locale. Dès que nous recevrons la stratégie du Québec, nous en ferons l'évaluation au cours des mois qui suivront. Si le Québec ne prend pas des mesures de conservation immédiates et significatives pour prévenir d'autres perturbations de l'habitat et si le Canada et le Québec ne parviennent pas à un accord, le ministre demandera l'autorisation d'élaborer une réglementation pour protéger l'habitat essentiel du caribou boréal sur le territoire non domanial.

En 2023, en marge des discussions avec la province, le ministre Guilbeault a estimé que certaines portions de l'habitat essentiel du caribou boréal situées sur le territoire non domanial n'étaient pas convenablement protégées dans la province et a recommandé la prise d'un décret de protection de l'habitat essentiel visant les portions non protégées, comme exigé par la Loi sur les espèces en péril.

Le gouvernement du Canada a des discussions productives avec des dirigeants autochtones du Québec, et il reconnaît le rôle important que jouent les peuples autochtones dans la conservation des espèces sauvages et la nécessité de tenir compte du savoir autochtone dans l'élaboration et la mise en œuvre de mesures de protection et de rétablissement. Leur participation aux mesures de conservation suggérées et leur appui sont essentiels pour protéger efficacement le caribou. Le gouvernement reçoit et écoute également la rétroaction des intervenants.

« Les Québécois, les Premières Nations et le gouvernement fédéral s'attendent tous à voir une stratégie solide et ambitieuse de la part du gouvernement provincial, qui comprendrait les mesures nécessaires pour atteindre le pourcentage visé par le Québec de 65 p. 100 d'habitat non perturbé dans chacune des populations locales de caribou. Nous sommes prêts à évaluer le plan dès que nous l'aurons en main pour vérifier qu'il respecte les conditions de notre entente et qu'il permet d'assurer la survie du caribou boréal au Québec. J'ai également l'intention de continuer de travailler avec les Premières Nations pour faire avancer notre objectif commun d'assurer la conservation de populations autosuffisantes pour le caribou. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Conformément au Programme de rétablissement du caribou boréal du gouvernement fédéral, les provinces et les territoires doivent mettre en place des plans présentant comment chaque aire de répartition sera gérée afin de maintenir ou d'atteindre un pourcentage minimal de 65 p. 100 d'habitat non perturbé.

Le caribou boréal est une espèce parapluie pour la santé de la forêt boréale. La protection de l'habitat essentiel du caribou boréal devrait aussi améliorer la situation de 80 espèces en péril inscrites, être bénéfique à 90 p. 100 des espèces d'oiseaux et de mammifères qui vivent dans la forêt boréale et protéger des zones névralgiques de stockage du carbone dans le sol.

Le caribou boréal est désigné comme espèce menacée en vertu de la Loi sur les espèces en péril depuis 2003.

depuis 2003. Selon les plus récentes estimations, le Canada compte quelque 34 000 individus de l'espèce et ce nombre est en diminution. Les déclins observés dans les populations découlent principalement de la perte d'habitat attribuable aux activités humaines d'utilisation des terres et aux incendies, et à des changements dans la dynamique prédateurs-proies.

compte quelque 34 000 individus de l'espèce et ce nombre est en diminution. Les déclins observés dans les populations découlent principalement de la perte d'habitat attribuable aux activités humaines d'utilisation des terres et aux incendies, et à des changements dans la dynamique prédateurs-proies. Environnement et Changement climatique Canada a transféré environ 76,6 millions de dollars aux provinces, aux territoires, aux groupes autochtones et aux intervenants depuis 2018 dans le cadre des initiatives du Patrimoine naturel et du Patrimoine naturel bonifié, afin de soutenir le rétablissement du caribou boréal.

a transféré environ 76,6 millions de dollars aux provinces, aux territoires, aux groupes autochtones et aux intervenants depuis 2018 dans le cadre des initiatives du Patrimoine naturel et du Patrimoine naturel bonifié, afin de soutenir le rétablissement du caribou boréal. Selon les estimations, la population du caribou boréal au Québec s'élève à au moins 4 950 individus. Au Québec, les populations du caribou boréal sont subdivisées en six populations locales : Val-d'Or , Charlevoix, Pipmuacan, Manouane , Manicouagan et Québec.

