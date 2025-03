WHITEHORSE, YT, le 12 mars 2025 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de Yukon ont conclu une entente de dix ans dans le cadre du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement (FCIL).

Dans le cadre de cette entente, les collectivités du Yukon pourront construire ou améliorer les infrastructures essentielles liées à l'eau potable, aux eaux usées, aux eaux pluviales et aux déchets solides, ce qui les aidera à construire davantage de logements. Le Yukon recevra 74,2 millions de dollars du Canada et investira 24,7 millions de dollars pour répondre à ses priorités en matière d'infrastructure de logement. Ce financement prévisible à long terme permettra d'accélérer la construction de logement, d'accroître la densification et de répondre à la demande croissante de logements abordables.

Dans le cadre du FCIL, plus de 5 milliards de dollars sur 10 ans sont mis à la disposition des provinces et des territoires pour les aider à soutenir leurs priorités à long terme relatives aux infrastructures qui permettent directement la construction de nouveaux logements. Ces initiatives pourraient inclure des projets qui mettent en place les infrastructures essentielles nécessaires pour construire davantage de logements ou accroître la densification. Il s'agit des infrastructures liées à la distribution de l'eau potable ainsi qu'au traitement des eaux usées et des eaux pluviales nécessaires pour soutenir la croissance des collectivités, préserver la capacité existante ou accroître la fiabilité et l'accès à l'eau potable, ou des infrastructures permettant de mettre en œuvre des initiatives de réacheminement des déchets pour réduire l'utilisation des sites d'enfouissement.

En travaillant ensemble pour investir dans des projets relatifs à l'eau potable, aux eaux usées, aux eaux pluviales et aux déchets solides dans l'ensemble du Yukon, nous contribuons à faire en sorte que tous les résidents du Yukon aient la capacité de soutenir des projets de logement qui répondent à la demande d'une population croissante.

« Il est crucial d'investir dans des infrastructures essentielles telles que les réseaux d'aqueduc, les réseaux d'égout et les infrastructures servant à la gestion des eaux pluviales et des déchets solides pour construire plus de logements, plus rapidement, partout au Yukon. Cet entente décennale soutiendra les communautés, en plus de favoriser l'atteinte de nos objectifs et de nous aider à répondre à nos besoins communs en matière de logement. »

Brendan Hanley, député du Yukon, au nom de l'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le gouvernement du Yukon est heureux de collaborer avec le gouvernement du Canada et d'avoir conclu cette nouvelle entente de financement, qui aidera à répondre aux besoins croissants en matière de logement de notre territoire. Au cours de la prochaine décennie, cet investissement sûr et à long terme dans le cadre du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement permettra non seulement de soutenir la construction de logements abordables indispensables, mais aussi d'accélérer la croissance et d'améliorer la qualité de vie des Yukonnais. »

L'honorable Ranj Pillai, premier ministre et ministre responsable de la Société d'habitation du Yukon





« Le Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement représente la nouvelle génération de fonds d'infrastructure pour la mise en œuvre de projets essentiels au Yukon. Au cours de la prochaine décennie, le gouvernement du Yukon, en collaboration avec le gouvernement du Canada, investira dans des infrastructures qui aideront à fournir davantage de logements aux Yukonnais. Nous sommes reconnaissants du partenariat du gouvernement fédéral et du financement qu'il alloue aux communautés du Yukon. »

Richard Mostyn, ministre des Services aux collectivités, gouvernement du Yukon

Faits en bref

Compris dans le budget de 2024 et le Plan du Canada sur le logement, le FCIL permettra d'investir plus de 5 milliards de dollars sur 10 ans dans la construction et la mise à niveau d'infrastructures publiques essentielles qui permettront d'accroître l'offre de logement et la densification dans les collectivités de tout le Canada.

le Plan du sur le logement, le FCIL permettra d'investir plus de 5 milliards de dollars sur 10 ans dans la construction et la mise à niveau d'infrastructures publiques essentielles qui permettront d'accroître l'offre de logement et la densification dans les collectivités de tout le Canada. Une partie de ce financement est allouée au soutien des priorités provinciales et territoriales à long terme. Les provinces et les territoires doivent finaliser une entente et s'engager à respecter des conditions essentielles pour accroître l'offre de logements afin de recevoir un financement. Les allocations destinées aux provinces et aux territoires qui n'auront pas conclu d'entente seront transférées au Volet de prestation directe.

prestation directe. Le financement par le biais du Volet de prestation directe du FCIL vise à soutenir des projets d'infrastructure essentiels dans les municipalités et les communautés autochtones. L'appel de propositions a débuté le 7 novembre 2024 et les demandes seront acceptées jusqu'au 31 mars 2025 pour les collectivités de toutes tailles au Canada , et jusqu'au 19 mai 2025 pour les demandeurs autochtones. Les municipalités et les communautés autochtones peuvent obtenir de plus amples renseignements ou présenter une demande en ligne.

prestation directe du FCIL vise à soutenir des projets d'infrastructure essentiels dans les municipalités et les communautés autochtones. L'appel de propositions a débuté le 7 novembre les demandes seront acceptées jusqu'au 31 mars 2025 pour les collectivités de toutes tailles au , et jusqu'au 19 mai 2025 pour les demandeurs autochtones. Les municipalités et les communautés autochtones peuvent obtenir de plus amples renseignements ou présenter une demande en ligne. Le 12 avril 2024, le gouvernement fédéral a publié son ambitieux plan sur le logement intitulé Résoudre la crise du logement : Plan du Canada sur le logement , qui est soutenu par de nouveaux investissements annoncés dans le budget de 2024. Le Plan tient compte des divers besoins des Canadiens et est axé sur les trois piliers suivants : Construire plus de logements; Faciliter la location d'un logement ou l'accès à la propriété; Aider les Canadiens qui n'ont pas les moyens de se loger.

, qui est soutenu par de nouveaux investissements annoncés dans le budget de 2024. tient compte des divers besoins des Canadiens et est axé sur les trois piliers suivants :

