Entente du gouvernement fédéral ouvrant la voie à la création d'un lieu permanent où abriter la Manitou Asinîy dans le parc national Elk Island

FORT SASKATCHEWAN, AB, July 13, 2026 /CNW/ -- Une entente importante conclue entre le gouvernement fédéral et le Centre Manitou Asinîy-Iniskim-Tsa Xani (MAITX), une organisation à but non lucratif dirigée par des Autochtones, constitue une étape vers le retour de la Manitou Asinîy (également connu sous le nom de pierre Manitou) sur son territoire, sous l'intendance des peuples autochtones. Aujourd'hui, l'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, ainsi que des représentants du Centre MAITX se sont rassemblés dans le parc national Elk Island pour souligner la signature d'un protocole d'entente qui permet de faire vivre une future expérience culturelle dirigée par les Autochtones dans le parc national Elk Island. La pierre Manitou est une ancienne pierre sacrée qui servait autrefois de lieu de rassemblement où les tribus s'adonnaient à des pratiques spirituelles et cérémonielles. La pierre était révérée comme une source de force et de sagesse, incarnant la prospérité et l'équilibre que représente le bison. Le Centre MAITX obtient un lieu permanent où abriter la pierre Manitou où elle sera entourée de nouveau de bisons dans le parc national Elk Island, qui constitue depuis plus d'un siècle le principal centre de conservation du bison au Canada. Grâce à entente, la garde et la mise en valeur de la pierre Manitou et de ses enseignements relèveront entièrement des peuples autochtones par l'entremise du Centre MAITX.

Le gouvernement fédéral s'est engagé à faire en sorte que les liens avec les Autochtones soient respectés. En établissant des partenariats avec des organisations dirigées par les Autochtones, comme le Centre MAITX, Parcs Canada démontre son engagement à travailler avec les peuples autochtones pour conserver le patrimoine culturel et assurer le maintien de ces liens vitaux avec la terre.

Citations

« Notre collaboration avec le Centre Manitou Asinîy - Iniskim - Tsa Xani en vue de la création d'un lieu permanent où abriter la Manitou Asinîy témoigne de l'engagement de notre gouvernement à travailler en partenariat avec les communautés autochtones afin d'honorer et de protéger les artefacts et les paysages revêtant une importance culturelle. La réconciliation se renforce grâce à des partenariats comme celui-ci, qui reconnaissent les peuples autochtones comme détenteurs de savoirs et gardiens des patrimoines culturels et naturels. Je suis profondément reconnaissante de pouvoir marcher aux côtés de MAITX pour faire avancer leur vision concernant la Manitou Asinîy. »

L'honorable Julie Dabrusin

Ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature

« Le retour du Manitou Asinîy sous la garde des peuples autochtones constitue une étape importante sur la voie de la réconciliation. En assurant un futur emplacement à la pierre du Manitou dans le parc national d'Elk, aux côtés des bisons qui revêtent depuis longtemps une profonde signification culturelle, nous contribuons à créer un lieu où les savoirs, les enseignements et l'histoire autochtones pourront être transmis aux générations futures. Je suis fier que notre gouvernement s'associe à MAITX pour soutenir cette vision portée par les peuples autochtones. »

L'honorable Eleanor Olszewski

Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

« Le Centre MAITX est très heureux de la coopération et du soutien de Parcs Canada alors que nous travaillons à faire avancer le retour de la pierre Manitou sur sa terre. Nous croyons que le ramatriement de la pierre sur sa terre apportera des bienfaits à tous les habitants des Plaines. »

Aîné Leonard Weasel Traveller

Centre Manitou Asinîy-Iniskim-Tsa Xani

Les faits en bref

Manitou Asinîy, communément appelée la pierre Manitou, est une météorite de fer de 145 kilogrammes qui est tombée du ciel à une date inconnue il y a des milliers d'années. On croit qu'elle aurait atterri près de Hardisty, en Alberta. La pierre est connue sous différents noms : Manitou Asinîy (cri des plaines : pierre du Créateur), awasis kohtakocihk kisikohk (cri des plaines : enfant qui est tombé du ciel), la pierre de fer, la météorite d'Iron Creek et la roche qui brille, entre autres. Elle est actuellement conservée dans le Musée royal de l'Alberta à Edmonton conformément à un accord d'intendance conjointe entre le Centre Manitou Asinîy-Iniskim-Tsa Xani et le gouvernement de l'Alberta.

(cri des plaines : pierre du Créateur), (cri des plaines : enfant qui est tombé du ciel), la pierre de fer, la météorite d'Iron Creek et la roche qui brille, entre autres. Elle est actuellement conservée dans le Musée royal de l'Alberta à Edmonton conformément à un accord d'intendance conjointe entre le Centre Manitou Asinîy-Iniskim-Tsa Xani et le gouvernement de l'Alberta. Le Centre Manitou Asinîy-Iniskim-Tsa Xani est une organisation à but non lucratif dirigée par des Premières Nations. Il a été constitué pour le rematriement de la pierre Manitou, une météorite sacrée que les tribus des plaines considèrent comme l'incarnation du Créateur.

Fondé en 1906, le parc national Elk Island a été créé dans le but de protéger l'une des dernières grandes hardes de wapitis de la région et est ainsi devenu le premier refuge faunique du Canada. Situé à seulement 35 minutes à l'est d'Edmonton, le parc accueille depuis plus d'un siècle des visiteurs qui sont attirés par son cadre naturel et l'abondance de sa faune.

Le parc national Elk Island est au cœur des efforts régionaux, nationaux et internationaux en matière de conservation du bison. Le parc contribue à réintégrer le bison des prairies et le bison des bois dans leur milieu naturel et à améliorer le bien-être général de cet animal emblématique grâce à son programme de transfert de bisons, qui ravive les liens culturels, historiques et écologiques. Aujourd'hui, les troupeaux de bisons au Canada descendent des troupeaux d'Elk Island.

Parcs Canada reconnaît les liens profonds entre les peuples autochtones et le bison, ainsi que le rôle de gardiens qui leur revient. Parcs Canada collabore étroitement avec les Nations et les organisations autochtones pour faciliter le rematriement des bisons du parc national Elk Island vers les territoires traditionnels.

Liens connexes

SOURCE Parcs Canada (HQ)

Personnes-ressources: Keean Nembhard, Attaché de presse, Ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, 343‑552‑2387, [email protected]; Relations avec les médias, Parcs Canada, 855-862-1812, [email protected]; Parc national Elk Island, [email protected]; Jennifer Lavier Jankovic, Directrice exécutive, Centre Manitou Asinîy-Iniskim-Tsa Xani, 403‑869‑5100, [email protected]