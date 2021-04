Le Sommet La nature, notre avenir de l'UICN célébrera le leadership de la jeunesse en matière de conservation

OTTAWA, ON, le 1er avril 2021 /CNW/ - Partout dans le monde, les changements climatiques ont des répercussions sur notre environnement naturel et notre biodiversité, et des effets sur notre santé et notre bien-être général. Si la nature est menacée par les changements climatiques, elle est également une allié clé dans la lutte contre ceux-ci.

C'est pourquoi à partir du 5 au 16 avril 2021, plus de 10 000 jeunes de plus de 140 pays participeront au tout premier Sommet mondial virtuel de la jeunesse, La nature, notre avenir, de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), y compris 400 jeunes canadiens. Ils se réuniront virtuellement pour échanger des idées, partager des expériences et célébrer le leadership de la jeunesse en matière de conservation et pour développer des contributions d'importants processus mondiaux de conservation de la biodiversité.

Parcs Canada, de concert avec le gouvernement du Québec, le Comité canadien de l'UICN, Ocean Wise, la Fédération canadienne de la faune, Students on Ice, Youth4Nature, Sustainable Forestry Initiative et le Canadian Youth Biodiversity Network, est fier d'appuyer le Sommet en planifiant, en organisant et en facilitant la participation des jeunes professionnels canadiens.

Le Sommet renforcera les liens entre les jeunes dirigeants, favorisera l'apprentissage interdisciplinaire, offrira un espace pour raconter des histoires sur la conservation, et apportera un élan aux mouvements croissants de la jeunesse en faveur de la nature, du climat et de la justice sociale. Les thèmes seront axés sur les personnes et la nature, les changements climatiques, les eaux marines et douces, la technologie et l'innovation, ainsi que les droits et la gouvernance.

Le Sommet mondial de la jeunesse est organisé en prélude au Congrès mondial de la nature qui se tiendra à Marseille, en France, en septembre 2021.

Citations

« Je suis très heureuse de participer au Sommet mondial de la jeunesse de l'UICN en tant que jeune professionnel de la conservation ! Les jeunes d'aujourd'hui sont plus informés que jamais et la Déclaration finale du sommet est l'une des meilleures occasions pour nous, les jeunes, de faire entendre notre voix à la communauté internationale de la conservation. »

Caitlin Brant,

Membre du conseil des jeunes, Comité canadien de l'UICN et technicienne, plateforme numérique iNaturaliste, Fédération canadienne de la faune

« Je suis super inspirée de voir l'intérêt des jeunes professionnels canadiens à participer au Sommet mondial de la jeunesse. Le soutien de Parcs Canada est primordial pour permettre notre participation, nous encourager à faire notre place dans le secteur de la conservation et de la nature et à influencer l'UICN. »

Marie-Philippe Ouellet,

Agente pour la mobilisation des jeunes à Parcs Canada et liaison avec les partenaires - Sommet mondial de la jeunesse

« Les jeunes Canadiens et Canadiennes, soucieux de leur avenir, deviennent des chefs de file actifs dans la lutte contre les changements climatiques et la protection de notre emblématique biodiversité canadienne. Nous sommes heureux d'appuyer et de donner aux jeunes les moyens de devenir des chefs de file dans la protection de la nature ici au Canada et dans le monde. »

L'honorable Jonathan Wilkinson,

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de l'Agence Parcs Canada

« Parcs Canada est fier d'appuyer le Sommet mondial de la jeunesse de l'UICN, car nous reconnaissons l'immense potentiel des initiatives comme celle-ci pour aider les jeunes à devenir les dirigeants qu'ils sont - et que le monde a grandement besoin qu'ils soient. »

Ron Hallman,

Président et directeur général, Agence Parcs Canada

« L'UICN est extrêmement reconnaissante au Canada pour son soutien à la préparation de cet événement historique. Les jeunes Canadiens se manifestent et jouent un rôle de premier plan extrêmement important dans l'organisation d'ateliers, l'animation de séances plénières, la mobilisation de leurs pairs, et bien d'autres choses. Plus de 400 Canadiens et Canadiennes se sont inscrits au Sommet mondial de la jeunesse - ce qui place le Canada au troisième rang, parmi tous les pays du monde. »

Sean Southey,

Président, Commission de l'éducation et de la communication de l'UICN

Faits en bref

Parcs Canada a contribué au lancement d'un nouveau Réseau de jeunes professionnels canadiens pour la conservation, en collaboration avec le Comité canadien de l'UICN (CC-UICN), afin de faire participer davantage de jeunes au leadership en matière de conservation et de leur donner les moyens d'agir. Le réseau, qui compte plus de 700 membres, contribue à mieux faire connaître l'UICN à diverses populations de jeunes, appuie les jeunes dirigeants dans leur participation au Sommet virtuel de la jeunesse de l'UICN et à d'autres événements internationaux (par exemple, IMPAC5), et les aide à se faire entendre dans le secteur de la conservation.

Parcs Canada offre une variété de possibilités d'emploi et de bénévolat aux jeunes pour participer à des initiatives dans la conservation, les solutions fondées sur la nature, l'éducation et la sensibilisation.

Parcs Canada codirige l'initiative #NaturePourTous de l'UICN, qui est un mouvement mondial visant à inspirer l'amour de la nature et qui compte plus de 460 organisations partenaires dans le monde. #NaturePourTous aide les organisations du monde entier à travailler ensemble pour permettre à tous, partout (par exemple, les jeunes, les citadins, les nouveaux arrivants, les peuples autochtones), de découvrir la nature et de s'en rapprocher pour leur bien-être et celui de la planète.

