GATINEAU, QC, le 7 juin 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est résolu à protéger la nature, la biodiversité et les espèces en péril du Canada. Alors que les Canadiens célèbrent la Semaine de l'environnement, levons les yeux pour observer le ciel et nos populations d'oiseaux, qui sont d'excellents indicateurs de la santé de notre air, de nos eaux et de nos terres. Des habitats d'oiseaux sains sont également bénéfiques pour nos communautés, car ils réduisent les inondations et l'érosion, filtrent nos eaux souterraines et assurent la résilience des écosystèmes.

Voilà pourquoi le gouvernement du Canada collabore avec Oiseaux Canada afin de gérer des projets locaux de conservation pour protéger les oiseaux migrateurs en péril et leurs habitats au Canada atlantique. Malgré la grande capacité d'adaptation des oiseaux, la science montre des diminutions importantes chez de nombreuses populations. Grâce à une aide de 384 594 dollars fournie par Environnement et Changement climatique Canada, Oiseaux Canada a fait avancer trois importants projets portant sur l'habitat au Canada atlantique.

Depuis 2020, Oiseaux Canada a réduit les menaces qui pèsent sur le Pluvier siffleur et son habitat essentiel, en surveillant les couples nicheurs et en réduisant les perturbations sur 30 plages côtières en Nouvelle-Écosse, afin d'accroître les habitats convenables à la nidification.

Oiseaux Canada a également travaillé directement avec des propriétaires fonciers du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse pour protéger l'Hirondelle rustique et le Martinet ramoneur, en fournissant des habitats propices à leur alimentation et à leur nidification.

En collaboration avec les collectivités locales, l'industrie forestière et divers ordres de gouvernement, Oiseaux Canada a travaillé à la conservation de l'habitat de la Grive de Bicknell, en protégeant temporairement ou sur plusieurs années plus de 1 600 hectares d'aires de nidification au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. Par des activités de sensibilisation, d'intendance et de conservation, Oiseaux Canada aide les Canadiens à comprendre comment les humains et les oiseaux peuvent s'adapter mutuellement et cohabiter de façon durable.

En continuant d'appuyer des partenaires dans tout le pays, le gouvernement du Canada réalise d'importants progrès dans le rétablissement des espèces en péril et la protection de leurs habitats.

« Les oiseaux sont la voix de la biodiversité. Ils jouent un rôle essentiel dans le maintien d'écosystèmes sains et résilients sur notre planète. Je suis inspiré par le leadership au sein de la population, des communautés et d'organisations comme Oiseaux Canada, qui unissent leurs efforts partout au pays afin de protéger la nature, la biodiversité, les espèces en péril et leurs habitats. La population canadienne comprend qu'en travaillant ensemble, nous pouvons bâtir un avenir respectueux de la nature. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« De tels projets nécessitent du temps et de la volonté. Prendre soin d'espèces en péril exige des décennies d'efforts concertés pour assurer un avenir viable pour les générations à venir et pour nous-mêmes. L'aide à long terme que nous recevons, notamment celle fournie par Environnement et Changement climatique Canada au fil des années, nous permet d'avoir une incidence positive et mesurable sur la conservation des oiseaux au Canada. »

- Laura McFarlane Tranquilla, D. Sc., directrice, région de l'Atlantique, Oiseaux Canada

Il y a aujourd'hui trois milliards d'oiseaux de moins en Amérique du Nord qu'il y a 50 ans.

En 2020, Oiseaux Canada a reçu 384 594 dollars sur trois ans dans le cadre du Programme d'intendance de l'habitat d'Environnement et Changement climatique Canada , qui offre du financement aux personnes, aux communautés et aux organisations qui travaillent à la protection de l'environnement et au rétablissement des espèces en péril au Canada .

sur trois ans dans le cadre du Programme d'intendance de l'habitat d'Environnement et Changement climatique , qui offre du financement aux personnes, aux communautés et aux organisations qui travaillent à la protection de l'environnement et au rétablissement des espèces en péril au . Depuis sa création en 2000 jusqu'en 2021, le Programme d'intendance de l'habitat a financé quelque 3 700 projets pour un total de plus de 212 millions de dollars.

Le meilleur moyen d'aider les populations d'oiseaux, c'est de protéger et de conserver la nature, et de gérer nos paysages fonctionnels de façon plus durable. Le gouvernement du Canada progresse vers la conservation d'un quart des terres, des eaux douces et des océans du Canada d'ici 2025, et de 30 p. 100 d'ici 2030.

progresse vers la conservation d'un quart des terres, des eaux douces et des océans du d'ici de 30 p. 100 d'ici 2030. Oiseaux Canada est un organisme national de bienfaisance sans but lucratif qui se consacre à la protection des oiseaux. Chaque jour, des milliers de donateurs, d'employés et de bénévoles attentionnés prennent des mesures pour accroître la compréhension, l'amour et la conservation des oiseaux au Canada .

