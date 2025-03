OTTAWA, ON, le 7 mars 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'engage à assurer la sécurité, la sûreté, l'ouverture et l'accessibilité de la Cité parlementaire de notre pays et des lieux avoisinants pour ceux qui travaillent et vivent dans ces lieux et qui les visitent.

Aujourd'hui, l'honorable David McGuinty, ministre de la Sécurité publique, Mark Sutcliffe, maire d'Ottawa, et le chef Eric Stubbs, chef de police du Service de police d'Ottawa (SPO), ont affecté un financement fédéral de 50 millions de dollars sur cinq ans au SPO pour la mise en place d'une présence policière spécialisée sur la Colline du Parlement en vue d'aider à assurer la sécurité des représentants élus, des visiteurs et des résidents.

Ce financement, initialement annoncé dans le budget de 2024, permettra au SPO de mettre en place un détachement spécialisé qui contribuera à assurer une présence policière renforcée dans le district parlementaire. Cette mesure est adoptée à un moment critique, alors que nos élus sont confrontés à un environnement de menaces émergentes marqué par une polarisation politique croissante et une recrudescence du discours violent et du harcèlement.

Les agents du SPO affectés au district parlementaire chargés de répondre aux préoccupations en matière de sécurité communautaire travailleront dans la Cité parlementaire et dans les environs, en collaboration avec un éventail de partenaires. Le mandat du SPO ne se limite pas à assurer une présence policière visible et à intervenir en cas de manifestation. Il doit également suivre les principes des services de police communautaires en vue de répondre aux préoccupations particulières de ce district. L'équipe du SPO affectée au district parlementaire sera appuyée par une équipe de liaison avec la police à temps plein entretenant des relations avec la communauté en vue d'assurer une communication ouverte et continue. La mise en place de ce nouveau district aidera à atténuer les demandes de soutien policier provenant d'autres secteurs de la ville.

Ce nouveau groupe de police s'appuiera sur la solide relation de travail existante entre le SPO, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et le Service de protection parlementaire (SPP) pour offrir des services de police plus réactifs et permettre une collaboration renforcée entre ces organismes afin qu'ils puissent mieux atteindre leur objectif commun de maintenir la sécurité publique.

Citations

« Plusieurs visiteurs et résidents se rendent chaque jour au centre-ville dynamique et animé d'Ottawa. Ce nouveau district parlementaire fournira au Service de police d'Ottawa encore plus de ressources qui lui permettront d'assurer la sécurité de notre centre-ville et de réagir en temps réel aux situations d'urgence. »

- L'honorable David J. McGuinty, ministre de la Sécurité publique

« Le Service de police d'Ottawa a un mandat sans pareil au Canada, car il doit à la fois servir une communauté en pleine croissance et protéger la capitale du pays. Ce nouveau financement appuiera la présence du SPO dans le district parlementaire à un moment où nous constatons une hausse des activités. Je suis reconnaissant au gouvernement fédéral pour le partenariat et leur collaboration en vue de protéger la capitale et l'ensemble de la communauté. »

- Mark Sutcliffe, maire d'Ottawa

« Grâce à cet investissement fédéral, nous mettons en place une présence policière plus forte et plus dévouée au cœur de notre démocratie. Notre première équipe est arrivée sur le terrain à l'automne et travaille déjà main dans la main avec nos partenaires parlementaires. Les commentaires que nous avons reçus ont été extrêmement positifs. Nous sommes convaincus que cette initiative renforcera la sécurité, améliorera la coordination et garantira l'adoption d'une approche proactive en ce qui concerne les activités de police dans cette région essentielle de la capitale nationale. »

- Chef Eric Stubbs, chef de police du Service de police d'Ottawa

Faits en bref

Le budget de 2024 prévoyait l'octroi de 50 millions de dollars sur cinq ans au Programme de services de police du district parlementaire, ce qui permettra au Service de police d' Ottawa de renforcer sa présence autour du district parlementaire.

de renforcer sa présence autour du district parlementaire. La mise en place du Programme de services de police du district parlementaire donne suite aux recommandations du Rapport de l'Enquête publique sur l'état d'urgence déclaré en 2022 de la Commission sur l'état d'urgence, qui soulignait la nécessité de réexaminer la répartition des responsabilités en matière de maintien de l'ordre et de sécurité dans la région de la capitale nationale.

de la Commission sur l'état d'urgence, qui soulignait la nécessité de réexaminer la répartition des responsabilités en matière de maintien de l'ordre et de sécurité dans la région de la capitale nationale. Actuellement, le district parlementaire s'étend sur la zone délimitée par la rivière des Outaouais, la rue Lyon , la rue Queen et la rue Elgin , ainsi que sur la zone entourant l'édifice du Sénat situé au 2, rue Rideau.

, la rue Queen et la rue , ainsi que sur la zone entourant l'édifice du Sénat situé au 2, rue Rideau. Les partenaires, en plus du SPP et de la GRC, peuvent comprendre les services municipaux, des groupes de services sociaux, des associations de tourisme, des associations d'améliorations commerciales et des associations communautaires.

Liens connexes

Restez branché

