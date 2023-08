Ce financement, accordé par l'intermédiaire de CanNor et du gouvernement du Yukon, permet à la Yukon First Nations Culture and Tourism Association de mettre en œuvre des programmes et des initiatives visant à promouvoir le secteur et à accroître la représentation autochtone.

WHITEHORSE, YT, le 9 août 2023 /CNW/ - L'histoire, la culture et les traditions des communautés autochtones font partie intégrante de la société canadienne et de notre économie nationale. C'est particulièrement vrai au Yukon, et le gouvernement du Canada continue d'établir des partenariats avec les entreprises et les communautés autochtones afin de créer davantage de possibilités économiques, notamment en soutenant les secteurs du tourisme et de la culture autochtones.

Aujourd'hui, l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor; l'honorable John Streicker, ministre du Tourisme et de la Culture du gouvernement du Yukon; l'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles; et Dr Brendan Hanley, député du Yukon, ont annoncé des investissements de 975 000 $ du gouvernement du Canada et de 1,1 million de dollars du gouvernement du Yukon pour aider la Yukon First Nations Culture and Tourism Association (YFNCT) sur trois ans, à partir de 2022, à mettre en œuvre des programmes et des initiatives qui contribuent à renforcer et à promouvoir les industries touristiques et culturelles des Premières Nations du Yukon.

L'objectif de ces investissement est d'accroître la représentation des Premières Nations du Yukon dans l'ensemble du secteur du tourisme et d'augmenter la sensibilisation, la demande et la vente relatives aux produits et expériences autochtones à mesure que de plus en plus de Canadiens et de gens du monde entier visitent le Yukon et tout ce qu'il a à offrir.

Cet investissement s'inscrit dans la dynamique des financements antérieurs de CanNor, qui ont permis de soutenir un large éventail d'initiatives de préparation à la commercialisation et témoigne d'un engagement permanent en faveur de la croissance continue des secteurs durables et diversifiés du tourisme et de la culture autochtones au Yukon. Il s'aligne également sur la stratégie de développement du tourisme du gouvernement du Yukon et sur Potentiel créatif : Dynamiser l'économie des industries créatives et culturelles du Yukon, une stratégie décennale visant à soutenir la croissance et le développement des industries créatives et culturelles dans le territoire.

« La Yukon First Nations Culture and Tourism Association est heureuse de constater qu'un soutien financier est accordé au développement et à la promotion du tourisme et de la culture autochtones au Yukon, ce qui a un impact sur la croissance au Canada. Ceci soutiendra directement les efforts déployés dans le cadre du mandat de la YFNCT, qui consiste à favoriser le développement de secteurs artistiques, culturels et touristiques dynamiques et durables au sein des Premières Nations du Yukon. Nous sommes impatients de travailler avec nos partenaires pour continuer à proposer des programmes et des initiatives visant à soutenir ces secteurs et nos membres. »

- Marilyn Jensen, Yukon First Nation Culture and Tourism

« Aujourd'hui, nous célébrons des expériences touristiques et culturelles dynamiques et diversifiées, qui captivent les visiteurs du Canada et de l'étranger. Dans tout le Nord et l'Arctique, les entreprises, organisations et communautés autochtones proposent de nombreux produits et expériences authentiques, qui contribuent à une croissance économique et à une prospérité durables. Cet investissement dans le secteur du tourisme et de la culture autochtones du Yukon contribuera à renforcer la résilience et à faire progresser la réconciliation, car les entreprises, les artistes et les entrepreneurs sont fiers de faire part des connaissances, de la culture, de l'histoire et des valeurs autochtones traditionnelles. »

- L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, PrairiesCan et CanNor

« Le tourisme est le reflet de ce que nous sommes. C'est un moyen de partager les nombreuses cultures qui coexistent dans ce pays, y compris les cultures autochtones. Les investissements du gouvernement du Canada stimuleront le développement économique des communautés autochtones du Yukon et augmenteront l'attrait du tourisme dans la région. En soutenant des associations telles que la Yukon First Nations Culture and Tourism Association, nous continuons à stimuler l'innovation, l'esprit d'entreprise et la réflexion stratégique, ce qui permet à un large éventail de prestataires touristiques d'offrir des expériences inoubliables dans tout le pays. »

- L'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

« Le Yukon offre des paysages d'une beauté naturelle exceptionnelle, des expériences culturelles et des activités variées qui en font une destination touristique de premier plan. Le secteur du tourisme autochtone joue un rôle important dans cette croissance, car les entreprises et les organisations des Premières Nations du Yukon continuent d'offrir aux visiteurs une gamme exceptionnelle de produits et d'expériences mémorables. Le secteur de la culture autochtone reflète l'expression artistique, les protocoles sociaux, les droits, les traditions et les visions du monde. Les secteurs du tourisme et de la culture sont tous deux essentiels à la prospérité sociale et économique de ce territoire. Notre gouvernement, en collaboration avec ses partenaires, s'est engagé à assurer la croissance continue et la durabilité de ces industries, ainsi que leur rôle dans la promotion d'un Yukon fort et résilient. »

- Dr Brendan Hanley, député du Yukon

« Le tourisme autochtone représente une occasion incroyable pour les Premières Nations du Yukon de présenter et de célébrer leur patrimoine d'une manière significative et authentique, tout en contribuant au renforcement de la communauté et au développement économique. Cette initiative s'inscrit également parfaitement dans les objectifs et la vision de la stratégie des industries créatives et culturelles du Yukon et de la stratégie de développement du tourisme du Yukon. Nous remercions le gouvernement du Canada et tous les partenaires concernés pour l'élan continu qu'ils donnent au développement du leadership en matière d'expériences autochtones exceptionnelles au Yukon. »

- L'honorable John Streicker, ministre du Tourisme et de la Culture du Yukon

« Nous sommes extrêmement heureux de voir le tourisme autochtone figurer parmi les priorités stratégiques afin d'accroître les expériences touristiques autochtones uniques et authentiques au Yukon. En fin de compte, ce financement crucial aidera les entrepreneurs et les communautés autochtones du territoire à lancer des entreprises touristiques, à créer des emplois et à offrir aux visiteurs une expérience authentique. Nous sommes impatients de travailler avec tous les niveaux de gouvernement, nos partenaires et les parties prenantes pour faire en sorte que les visiteurs du Yukon recherchent et apprécient tout, des aventures menées par des autochtones aux activités culturelles développées en partenariat avec la Yukon First Nations Culture and Tourism Association. »

- Keith Henry, président-directeur général de l'Association touristique autochtone du Canada

Le projet Plan directeur pour le développement des industries touristiques et culturelles autochtones du Yukon a débuté à l'automne 2022 et devrait se poursuivre jusqu'en avril 2025.

a débuté à l'automne devrait se poursuivre jusqu'en avril 2025. Les initiatives décrites dans le plan comprennent les suivantes :

élaboration de programmes de mentorat et d'incubation pour les artistes et les entrepreneurs du secteur du tourisme;



initiatives d'élaboration de produits nouveaux et innovants pour les marchés locaux, nationaux et internationaux;



élaboration d'un nouveau programme d'hébergement culturel dans les collectivités rurales;



la conception d'un programme « Le secteur des arts » en 10 parties comprenant un manuel complet et des tutoriels vidéo;



des ateliers de formation au tourisme et aux affaires;



une nouvelle campagne de marketing visant à promouvoir les possibilités de tourisme proposées par les Premières Nations du Yukon ;

un nouveau programme de vente au détail de la marque des arts des Premières Nations du Yukon ;

un nouveau programme de présentation d'artistes et d'entreprises touristiques lors d'événements commerciaux et de marketing.

Le programme Inclusion diversifiée et évolution économique dans le Nord (IDEENord) de l'Agence canadienne de développement économique du Nord réalise des investissements fondamentaux dans l'infrastructure économique, le développement du secteur et le renforcement des capacités pour aider les résidents du Nord des territoires à tirer profit de l'économie de l'innovation du Canada .

. Le projet a reçu un financement supplémentaire du gouvernement du Yukon (Tourisme et culture et le Fonds pour la formation à l'industrie culturelle), du Conseil des arts du Canada , de l'Association touristique autochtone du Canada et de la Tourism Industry Association of the Yukon .

