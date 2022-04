Le projet, une initiative de l'organisme Mon Shack... Mes choix... Mon avenir, permettra de bonifier l'offre de services en offrant de l'hébergement pour des personnes vivant avec un problème de santé mentale. De plus, les services offerts aux locataires le seront en partenariat avec l'Université de Sherbrooke et l'Université Bishop's, via « l'Univers Shack », qui consiste au développement d'un espace collaboratif vivant, contribuant à l'innovation des pratiques en milieu de vie tout en favorisant la recherche.

La Seconde Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logement avait été annoncée le 22 février dernier par le ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, l'honorable Ahmed Hussen, et la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest. Cette entente prévoit des investissements totalisant près de 338 M$ dans l'ensemble du Québec, ce qui permettra la construction de 1 458 logements sociaux et abordables d'ici la fin de l'année 2022.

Citations :

« Tous les Québécois méritent la tranquillité d'esprit qu'offre un chez-soi. Le projet et le financement annoncés aujourd'hui dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements aideront grandement ceux qui en ont le plus besoin. Ils permettront d'offrir rapidement 22 nouveaux logements abordables aux personnes les plus vulnérables et d'assurer leur sécurité. C'est l'un des moyens de faire en sorte que personne ne soit laissé pour compte. »

L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« Une fois achevé, ce projet offrira des appartements abordables à des jeunes de notre communauté ayant des problèmes de santé mentale. Je suis particulièrement fière de voir un organisme de ma région prendre une telle initiative, surtout lorsqu'il y a un besoin urgent pour des appartements accessibles. Je salue le leadership et le dévouement de Mme Josée Parent dans ce projet. »

L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et députée de Compton--Stanstead

« Ce projet est une excellente initiative, qui permettra à des personnes vivant avec un problème de santé mentale d'avoir accès à un milieu de vie adapté à leur situation. Pour assurer l'accessibilité aux logements de cet immeuble, notre gouvernement et la Ville de Sherbrooke prévoient également un soutien financier qui pourrait atteindre près de 2,5 M$ sur 20 ans pour les locataires dans le besoin qui y vivront, afin qu'ils n'aient que 25 % de leurs revenus à débourser pour se loger. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Je félicite Mon Shack et en particulier sa fondatrice et directrice générale, Josée Parent, d'avoir conçu ce milieu de vie bilingue et stimulant, en collaboration avec l'Université Bishop's et l'Université de Sherbrooke. Grâce à ces logements supervisés, des femmes et des hommes ayant des besoins particuliers en matière d'habitation pourront bénéficier d'un endroit sécuritaire et abordable pour se préparer un futur plus intéressant. Notre gouvernement est fier de contribuer à ce projet novateur qui vient répondre à des enjeux de santé. »

Geneviève Hébert, députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement du Québec

« C'est un superbe projet qu'a lancé l'organisme Mon Shack... Mes choix... Mon avenir. Ça vient répondre à un besoin criant de logements abordables à Sherbrooke. Ce qui est particulièrement innovant dans ce projet, c'est l'offre de services qui est jumelée à l'offre d'habitation. Cela changera des vies! Je tiens à dire bravo à l'organisme Mon Shack et merci aux gouvernements du Canada et du Québec de les soutenir. »

Évelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke

« Mon Shack 2.0 se veut une continuité de Mon Shack sur le chemin du rétablissement, pour les personnes vivant avec un problème de santé mentale. Non seulement ce projet répondra-t-il à un urgent besoin de logements sociaux sur le territoire, mais il répond également à la demande grandissante de soutien en santé mentale. Nous sommes fiers et honorés de travailler en partenariat avec l'Université de Sherbrooke et l'Université Bishop's pour ce projet novateur et unique au bénéfice de la communauté. »

Josée Parent, directrice générale et fondatrice de Mon Shack... Mes choix... Mon avenir

Fait saillant :

Les deux ententes concernant l'Initiative pour la création rapide de logements représentent un investissement total combiné d'environ 517 M$. Depuis janvier 2021, ce sont ainsi près de 3 000 logements sociaux et abordables qui auront été créés selon les standards de construction reconnus au Québec, et ce, au bénéfice des Québécois dans le besoin.

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que chef de file en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété. De plus, la SHQ stimule l'établissement de partenariats avec les collectivités, la concertation entre les acteurs du milieu et l'innovation. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

https://www.facebook.com/SocietehabitationQuebec SocietehabitationQuebec

https://twitter.com/HabitationSHQ HabitationSHQ

SOURCE Gouvernement du Canada

Renseignements: Sources : Arevig Afarian, Cabinet du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, [email protected]; Bénédicte Trottier-Lavoie, Attachée de presse de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 514 686-7100, [email protected]; Pour information : Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, 418 643-4035, poste 32032, [email protected]