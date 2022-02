Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec annoncent 1 458 nouveaux logements sociaux et abordables

QUÉBEC, le 22 févr. 2022 /CNW/ - Le ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, l'honorable Ahmed Hussen, et la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, sont fiers d'annoncer que ce sont 1458 logements sociaux et abordables, répartis en 79 projets, qui seront construits d'ici la fin de l'année 2022, grâce à un investissement de près de 338 M$ prévue dans le cadre de la Seconde Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements.

Ces logements s'adresseront à des clientèles ayant des besoins particuliers en habitation. Ils sont entre autres destinés aux femmes et aux enfants victimes de violence conjugale ou familiale, aux aînés, aux populations autochtones, aux personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, aux personnes itinérantes ou à risque de le devenir et aux personnes handicapées.

Les deux ententes de l'Initiative pour la création rapide de logements combinées représentent un investissement total d'environ 517 M$. Depuis janvier 2021, ce sont ainsi près de 3 000 logements sociaux et abordables qui auront été créés selon les standards de construction reconnus au Québec, et ce, au bénéfice des Québécois et Québécoises dans le besoin.

Citations :

« Tous les Québécois méritent la tranquillité d'esprit qu'offre un chez-soi. Le financement annoncé aujourd'hui aidera grandement les personnes qui en ont le plus besoin. Ces projets permettront d'offrir rapidement de nouveaux logements aux personnes les plus vulnérables au Québec. C'est par le biais de notre Initiative pour la création rapide de logements que nous travaillons pour faire en sorte que tout le monde ait un chez-soi sûr et abordable. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« Les besoins en habitation sont importants dans les grandes villes, mais aussi dans nos régions. Ce sont plus de 1400 nouveaux logements sociaux et abordables que nous construirons dans la prochaine année. Nous continuons ainsi à augmenter l'offre de logements dans tout le Québec! De plus, grâce à notre gouvernement, les locataires admissibles n'auront que 25% de leurs revenus à débourser pour habiter ces milieux de vie. Cela représente un investissement pouvant aller jusqu'à 128 M$! en terme d'investissement! Les projets nous permettront aussi d'offrir rapidement une meilleure qualité de vie à des Québécoises et des Québécois dans le besoin. » - Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Faits en bref :

La Seconde Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements :

soutient la création de nouveaux logements abordables permanents;



finance la construction de nouveaux logements locatifs, l'acquisition de terrains et la conversion ou la remise en état d'immeubles existants pour y aménager des logements abordables;



vise à ce que tous les fonds soient engagés le plus rapidement possible pour que les logements soient disponibles dans les 12 mois suivant la conclusion des ententes, à moins qu'il en soit convenu autrement.

Le gouvernement du Québec s'engage également à financer le supplément au loyer de certains projets. Grâce à cette aide, les locataires admissibles débourseront seulement 25 % de leurs revenus pour se loger.

ANNEXE

LISTE DES PROJETS

SECONDE ENTENTE CANADA-QUÉBEC CONCERNANT L'INITIATIVE POUR LA CRÉATION RAPIDE DE LOGEMENTS

Région de l'Abitibi-Témiscamingue

Contribution ICRL : 9 280 000 $

Projet Municipalité Nombre de

logements Les Marginales Rouyn-Noranda 14 Anwatan-Miguam (ACL-00985) Val-d'Or 20 Implantation d'un centre de crise régional à Malartic Malartic 6

Région du Bas-Saint-Laurent

Contribution ICRL : 13 170 000 $

Projet Municipalité Nombre de

logements Villa Rose des Vents L'Isle-Verte 20 La Maison du Saint-Rosaire Rimouski 44

Région de la Capitale-Nationale

Contribution ICRL : 16 293 064 $

Projet Municipalité Nombre de

logements La Maison la Montée La Malbaie 10 Maison Marie-Frédéric Québec 11 Résidence Le Piolet - Hamel Québec 30 Triplex Hélène-Voisard Québec 2 L'amarrage Québec 12 Un Toit Juste Pour Elles - L'inter-Elles Québec 22 Résidence Cardinal-Bégin Québec 13

Région du Centre-du-Québec

Contribution ICRL : 4 300 500 $

Projet Municipalité Nombre de

logements Îlot de solidarité Drummondville 23

Région de Chaudière-Appalaches

Contribution ICRL : 23 900 000 $

Projet Municipalité Nombre de

logements OMH de Lévis - Boisé des Filions Lévis 23 OH des Appalaches - La Rive II Thetford Mines 16 Maison Héritage Abénaki Saint-Prosper 30 Petit domicile de Saint-Lambert - Phase II Saint-Lambert-de-Lauzon 16 41 Saint-Joseph Lévis 12

Région de la Côte-Nord

Contribution ICRL : 1 610 000 $

Projet Municipalité Nombre de

logements Villa Forestville - Phase III Forestville 12

Région de l'Estrie

Contribution ICRL : 10 175 000 $

Projet Municipalité Nombre de

logements Villa Castonguay - Phase II Val-des-Sources 20 Mon Shack... Mes choix... Mon avenir! Sherbrooke 22 Une Place pour Toutes Maison Margot Sherbrooke 12

Région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Contribution ICRL : 23 700 000 $

Projet Municipalité Nombre de

logements OMH de Saint-Siméon Saint-Siméon 24 Centre Louise-Amélie - 2e étape Sainte-Anne-des-Monts 12 Agrandissement Villa Rayon de Soleil Saint-François-D'Assise Saint-François-d'Assise 14 Le Phare des Îles Les Îles-de-la-Madeleine 8 Demeure Toi Gaspé 12

Région de Lanaudière

Contribution ICRL : 12 415 791 $

Projet Municipalité Nombre de

logements Maison Latraverse Joliette 8 Les résidences du parc naturel habité - Phase II Saint-Donat 29 Les Habitations Indigo L'Assomption 26 La Hutte 2.0 Terrebonne 6

Région des Laurentides

Contribution ICRL : 24 900 000 $

Projet Municipalité Nombre de

logements Habitation Saint-Adolphe-d'Howard Saint-Adolphe-d'Howard 31 Arc-en-Toit Rivière-Rouge 28 Maison Oxygène Laurentides Saint-Jérôme 4 La Maison d'Ariane Saint-Jérôme 10 La Passe-R-Elle Mont-Laurier 6 Maison Lyse-Beauchamp - Le Mirador Mont-Laurier 10 L'Ombre-elle Sainte-Agathe-des-Monts 8

Région de Laval

Contribution ICRL : 20 090 000 $

Projet Municipalité Nombre de

logements La maison du peuple de Laval Laval 36 La Maison L'Esther Laval 12 OMH de Laval - Habitation Bousquet Laval 24

Région de la Mauricie

Contribution ICRL : 28 720 000 $

Projet Municipalité Nombre de

logements Hébergement adapté et supervisé des Chenaux Ste-Geneviève-de-Batiscan 12 Les Appartements Libère-Toit La Tuque 32 Milieu de vie communautaire pour familles autochtones Trois-Rivières 42 Maison de Connivence Trois-Rivières 2 Habitations communautaires Mauricie/Centre du Québec Trois-Rivières 12 Projet MAMIK La Tuque 10

Région de la Montérégie

Contribution ICRL : 42 071 500 $

Projet Municipalité Nombre de

logements Habitation Espoir Longueuil 30 Saint-Roch - Phase II Longueuil 36 Villa Wyman Hudson 18 Chez-Nous solidaire Mercier 19 Maison Simonne-Monet-Chartrand Chambly 15 Villa de l'Amitié - Phase 2 Sainte-Julie 10 Conversion d'un hôtel sur la Rive-Sud de Montréal Châteauguay 31 Maison L'Entre-Deux Longueuil 7 OMH des Maskoutains et d'Acton - 1400 Saint-Antoine Saint-Hyacinthe 21 Maison Martin-Matte Longueuil Saint-Jean-sur-Richelieu 15

Région de Montréal

Contribution ICRL : 89 097 332 $

Projet Municipalité Nombre de

logements Vilavi Montcalm Montréal 12 OBM - Pie-IX - 56e Montréal 27 Dauphinelle 3 Montréal 14 Collectif des femmes immigrantes du Québec Montréal 18 Nouvelle-Étape Phase 2 Montréal 9 Maison des TAPAJEURs Montréal 22 Maison l'Exode - Agrandissement pavillon André-Dumont Montréal 5 Agir en Amont Montréal 28 Maison Gisèle-Pomerleau Montréal 20 Afrique au Féminin Montréal 9 8790 Lajeunesse Montréal 12 Les Colocs de l'Ouest - Projet 16789 - Boulevard Pierrefonds Montréal 11 Mission Old Brewery - 2801 de Rouen Montréal 12 Maison Fulford Montréal 38 ICRL - Pré-CARE Montréal 20

Région de l'Outaouais

Contribution ICRL : 6 400 000 $

Projet Municipalité Nombre de

logements Lemieux-Tremblay Gatineau 24 Square Urbania Gatineau 50 Les Apprentis Gatineau 21 Habitations Morin Gatineau 40

Région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Contribution ICRL : 11 668 813 $

Projet Municipalité Nombre de

logements Mishtik Roberval 24 Pionnier nouvelle génération Hébertville 20 Centre d'accueil des uniformes Chicoutimi 12

