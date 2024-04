Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec allouent plus de 3,1 M$ pour le centre culturel multifonctionnel de Beaconsfield

BEACONSFIELD, QC, le 29 avril 2024 /CNW/ - Monsieur Francis Scarpaleggia, député de Lac-Saint-Louis, au nom du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Sean Fraser, ainsi que madame Karine Boivin Roy, députée d'Anjou-Louis-Riel, au nom du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de l'Outaouais, monsieur Mathieu Lacombe, ont annoncé un financement commun de 3 109 608 $ pour le nouveau centre culturel multifonctionnel de Beaconsfield.

Ce soutien financier servira à construire la bibliothèque du nouveau centre multifonctionnel qui, sous le concept de guichet unique, combinera tous les services en un seul endroit et servira de pôle culturel majeur et de lieu de rassemblement pour les résidentes et résidents de Beaconsfield. Cette nouvelle infrastructure offrira aux utilisatrices et utilisateurs un équipement à la fine pointe de la technologie.

« Le gouvernement fédéral est fier d'annoncer le financement du nouveau centre culturel multifonctionnel, qui permettra aux résidents de Beaconsfield d'avoir accès à des installations adaptées à leurs besoins. En bâtissant des infrastructures modernes qui hébergent des initiatives culturelles et communautaires comme celles qui seront offertes au centre culturel multifonctionnel, nous nous assurons de mettre la culture au premier plan et de la préserver pour les années à venir. »

Francis Scarpaleggia, député de Lac-Saint-Louis, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le gouvernement du Québec est très heureux d'annoncer ce beau projet de bibliothèque qui s'insérera dans le nouveau centre culturel multifonctionnel de Beaconsfield. Alliant l'accessibilité et l'efficacité, avec son concept de guichet unique pour tous les services, au rassemblement et au rayonnement culturel, ce projet va permettre à la Municipalité de Beaconsfield d'offrir de nouvelles installations et un équipement à la fine pointe de la technologie pour l'ensemble de ses résidentes et résidents. »

Karine Boivin Roy, députée d'Anjou-Louis-Riel, au nom de Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Nous sommes très reconnaissants envers le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada pour cette contribution qui permettra à notre Ville de réaliser un projet aussi important. Cet endroit réaménagé sera un ajout inestimable à notre communauté et nous sommes impatients de voir les avantages qu'il apportera à nos résidents et à nos visiteurs. »

Georges Bourelle, maire de Beaconsfield

Le gouvernement fédéral finance ce projet avec 1 554 804 $ provenant du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du programme d'infrastructure Investir dans le Canada et le gouvernement du Québec octroie la même somme, soit 1 554 804 $. La contribution financière de la Ville de Beaconsfield s'élève à 18 808 503 $.

Le programme Aide au développement des infrastructures culturelles du gouvernement du Québec dispose d'une enveloppe de 100 M$.

Les organismes qu'il finance sont également subventionnés dans le cadre du programme d'infrastructure Investir dans le Canada et de l'Entente bilatérale intégrée Canada-Québec, laquelle vise à mettre en œuvre ce programme fédéral au Québec et à établir les modalités, les obligations et les engagements des parties.

, avec une contribution fédérale totale de plus de 280 M$ et une contribution provinciale totale de plus de 265 M$. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral finance pour plus de 180 G$ sur 12 ans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral finance pour plus de 180 G$ sur 12 ans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiennes et Canadiens se heurtent chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiennes et Canadiens se heurtent chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le Plan québécois des infrastructures 2024-2034 du gouvernement du Québec s'élève à 153 G$, dont près de 2,2 G$ pour le secteur de la Culture visant notamment à soutenir le patrimoine immobilier et la mise en place d'infrastructures culturelles dans nos régions.

