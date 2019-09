Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Nunatsiavut travaillent de concert afin de protéger la côte nord du Labrador

Lancement d'une étude de faisabilité pour l'établissement d'une aire protégée autochtone en vertu de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada, adjacente au parc national des Monts-Torngat

NAIN, NL, le 6 sept. 2019 /CNW/ - Le nord du Labrador est une zone où les humains sont présents et s'établissent de façon continue depuis près de 10 000 ans. Les Inuits du Labrador, qui sont les intendants de cette région depuis des temps immémoriaux, continuent de pratiquer leurs traditions sur ses terres et ses eaux.

Aujourd'hui, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, Catherine McKenna, et le président du gouvernement du Nunatsiavut, Johannes Lampe, ont annoncé le lancement d'une étude de faisabilité en vue d'étudier la possibilité d'aménager une aire protégée autochtone en vertu de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada, adjacente au parc national des Monts-Torngat dans le nord du Labrador.

D'une superficie d'environ 15 000 kilomètres carrés, soit trois fois la taille de l'Île-du-Prince-Édouard, l'aire d'étude proposée relierait des terres protégées avec des eaux protégées et conserverait les fjords qui s'étendent jusqu'à l'intérieur du parc national des Monts-Torngat et qui sont tellement indispensables pour les nombreuses espèces qui abondent dans cette région. L'amélioration de la protection de ces écosystèmes dans le nord du Labrador aiderait à conserver la biodiversité en plus de contribuer à la vitalité de la culture et des traditions inuites et au bien-être des communautés inuites.

Cette initiative, qui est le fruit de la vision énoncée dans la déclaration d'intention au sujet d'Imappivut (ou « Nos eaux ») de 2017 pour les eaux situées au large de la région du règlement des Inuit du Labrador, constitue une étape tangible vers la protection des eaux et de la faune dans le secteur, aujourd'hui ainsi que pour les générations à venir. L'aménagement d'une aire marine nationale de conservation en tant qu'aire protégée autochtone permettrait au gouvernement du Canada et aux Inuits de travailler en partenariat afin de protéger les valeurs naturelles et culturelles de la région marine du plateau continental du Labrador et de cette portion de la zone marine visée par les accords sur les revendications territoriales des Inuits du Labrador et des Inuits du Nunavik.

Parcs Canada a la responsabilité de protéger les lieux d'importance nationale du patrimoine naturel du Canada et de faire connaître leurs histoires, notamment l'histoire, les cultures et les contributions des peuples autochtones, à la population canadienne et au monde.



« Notre gouvernement double la superficie de terres et d'océans protégés d'un océan à l'autre. C'est la raison pour laquelle nous continuons de collaborer avec les peuples autochtones, les provinces et les territoires ainsi qu'avec d'autres partenaires clés dans le but de protéger la nature et la faune qui en sont tributaires. Nous collaborons avec le gouvernement du Nunatsiavut afin de protéger la côte nord du Labrador et de relier le parc national des Monts-Torngat à cet écosystème océanique important et fragile, tout en soutenant les modes de vie traditionnels pour les Inuits. Et nous nous réjouissons aussi de collaborer avec la corporation Makivik et la Province de Terre-Neuve-et-Labrador sur cette initiative. »

L'honorable Catherine McKenna

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« La glace de mer fait partie de qui nous sommes en tant que peuple. Elle fait partie de notre culture et de notre mode vie. En fait, plusieurs Nunatsiavumiut se désignent comme Sikumuit, ce qui signifie en français peuple de la glace de mer. Nous sommes heureux de travailler avec le gouvernement du Canada pour protéger et conserver des aires marines essentielles au large de notre côte. »

Johannes Lampe,

Président, gouvernement du Nunatsiavut

En vertu de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada et de la Loi sur l'Agence Parcs Canada , le Parlement a confié à Parcs Canada le mandat de créer un réseau d'aires marines nationales de conservation afin de protéger et de conserver des exemples représentatifs de chacune des 29 régions marines uniques du Canada . La zone proposée visée par l'étude, qui est située au large du nord du Labrador et adjacente au parc national des Mont-Torngat, représente la région marine du plateau continental du Labrador .

et de la , le Parlement a confié à Parcs Canada le mandat de créer un réseau d'aires marines nationales de conservation afin de protéger et de conserver des exemples représentatifs de chacune des 29 régions marines uniques du . La zone proposée visée par l'étude, qui est située au large du nord du et adjacente au parc national des Mont-Torngat, représente la région marine du plateau continental du . C'est dans le nord du Labrador que circule le courant froid du Labrador , qui est reconnu pour transporter un flot continu d'icebergs vers des latitudes plus basses et pour se mélanger avec le courant du golfe au large des Grands Bancs de Terre-Neuve.

que circule le courant froid du , qui est reconnu pour transporter un flot continu d'icebergs vers des latitudes plus basses et pour se mélanger avec le courant du golfe au large des Grands Bancs de Terre-Neuve. La zone étudiée représente une transition entre les habitats et les communautés de l'Arctique et de l'Atlantique, qui vont des fjords très panoramiques aux longues étendues de sable et de vase. L'aire englobe un éventail d'espèces de mammifères marins ainsi que des concentrations importantes d'oiseaux marins reproducteurs et migrateurs et de sauvagines.

Le parc national des Monts-Torngat, qui s'étend sur 9 700 kilomètres carrés entre le nord du Québec et la mer du Labrador , protège environ 330 espèces de plantes vasculaires (dont des fougères et des plantes à fleurs) ainsi que 220 espèces de mousses et de marchantiophytes.

, protège environ 330 espèces de plantes vasculaires (dont des fougères et des plantes à fleurs) ainsi que 220 espèces de mousses et de marchantiophytes. La tenue de vastes consultations auprès des collectivités et des intervenants locaux, dont des acteurs de l'industrie de la pêche, ainsi que la prise en considération attentive des avantages et des impacts sociaux, environnementaux et économiques de l'aménagement d'une aire marine nationale de conservation joueront un rôle important dans l'étude de faisabilité. Si l'on considère qu'une aire autochtone protégée est faisable, une entente sur les répercussions et les avantages serait négociée, conformément aux dispositions des revendications territoriales des Inuits du Labrador et des Inuits du Nunavik.

et des Inuits du Nunavik. En tant que partenaires, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Nunatsiavut se réjouissent de collaborer avec Makivik et le gouvernement de Terre-Neuve-et- Labrador afin de réaliser l'étude de faisabilité.

