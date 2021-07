OTTAWA, ON, le 6 juill. 2021 /CNW/ - Les communautés nordiques, éloignées et isolées du Canada sont confrontées à des besoins uniques en matière de logement en raison des défis que posent la géographie, les changements climatiques, l'infrastructure et l'éloignement. Et les partenaires du Cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord ont déterminé qu'il fallait se pencher sur la question du logement dans le Nord en marge de leur objectif de soutenir la résilience et la santé des résidents du Nord et des Autochtones.

Le gouvernement du Canada travaille en collaboration avec ses partenaires des Territoires du Nord-Ouest afin de répondre aux besoins en matière de logement et de régler les problèmes de pénurie, de surpeuplement, d'abordabilité et de qualité qui touchent de façon disproportionnée les habitants du Nord et ceux qui vivent dans les communautés autochtones.

Aujourd'hui, l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, et l'honorable Paulie Chinna, ministre responsable de la Société d'habitation des Territoires du Nord-Ouest, ministre responsable de l'itinérance, ministre responsable de la Régie des entreprises de service public, ont annoncé la création d'un groupe de travail intergouvernemental sur le logement pour les Territoires du Nord-Ouest. Le groupe de travail élaborera une approche intergouvernementale pour répondre aux besoins en logement dans le territoire et trouver des solutions concertées afin de régler le problème du logement dans le Nord. Il contribuera à éclairer le développement des politiques, de même qu'à harmoniser les stratégies afin de mieux répondre aux besoins en logement dans les Territoires du Nord-Ouest. Le groupe de travail contribuera aussi à donner une orientation au logement de demain dans le territoire et à favoriser une plus grande collaboration entre les gouvernements, de concert avec les partenaires.

Le groupe de travail coprésidé par les gouvernements des Territoires du Nord-Ouest et du Canada s'attaquera à un large éventail de questions relatives au logement et fera appel à des experts, selon les besoins, notamment des gouvernements autochtones, des administrations municipales, des chefs de file de l'industrie et des ministères fédéraux, dont Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada; Services aux Autochtones Canada; Infrastructure Canada; la Société canadienne d'hypothèques et de logement; Emploi et Développement social Canada et Ressources naturelles Canada.

La création d'un groupe de travail officiel et la consultation des membres de la communauté, des partenaires autochtones et d'autres intervenants en matière de logement sont essentielles pour établir la meilleure voie à suivre pour répondre aux besoins en matière de logement dans les Territoires du Nord-Ouest.

Le ministre Vandal a également annoncé que les 25 millions de dollars prévus dans le budget de 2021 pour répondre aux besoins immédiats du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest en matière de logement sont maintenant disponibles. Le gouvernement du Canada travaillera avec ses partenaires pour appuyer financièrement et par le dialogue des solutions qui répondent aux besoins et aux problèmes actuels en matière de logement dans le territoire. Ce nouveau financement s'ajoute aux fonds déjà alloués pour le logement dans le territoire. Les investissements effectués par le gouvernement du Canada ont déjà permis de fournir une aide au logement à plus de 9 000 familles du Nord dans le besoin.

« Le gouvernement du Canada reconnaît que l'accès à des logements sûrs, abordables et durables est particulièrement difficile dans les communautés nordiques et éloignées. De véritables progrès sont possibles lorsque nous comprenons les priorités, les désirs et les besoins des personnes les plus touchées. Cette approche axée sur la collaboration pour répondre aux besoins en logement dans les Territoires du Nord-Ouest permettra d'assurer que les solutions reflètent les priorités sur le terrain. Ce groupe de travail et la poursuite de solides partenariats sont essentiels pour combler l'écart inacceptable en matière de logement qui existe dans de nombreuses communautés du Nord. »

L'honorable Daniel Vandal, C.P., député

Ministre des Affaires du Nord

« Nous sommes heureux de participer, aux côtés de représentants des gouvernements fédéral et territorial et de partenaires autochtones, à cet important nouveau groupe de travail sur le logement pour les Territoires du Nord-Ouest. La collaboration est absolument essentielle si nous voulons améliorer la situation actuelle du logement et jeter les bases pour des logements plus sécuritaires et plus sains pour les Autochtones. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Services aux Autochtones

« L'annonce d'aujourd'hui représente une étape importante vers l'établissement de logements sécuritaires pour les communautés du Nord. Vivre dans la dignité et la sécurité est directement lié à la santé et au bien-être des communautés du Nord et constitue une priorité absolue pour le gouvernement du Canada. Une collaboration accrue par l'entremise de ce groupe de travail nous aidera à répondre aux besoins de logement à court et à long terme dans les Territoires du Nord-Ouest. »

L'honorable Carolyn Bennett

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Tout le monde mérite un endroit sûr et abordable où se sentir chez soi. Alors que nous continuons à avancer sur la voie de la reprise sociale et économique, les Territoires du Nord-Ouest ont une réelle occasion de faire une différence dans la façon dont nous fournissons des logements - ce financement est la prochaine étape de ce parcours. Nous sommes à l'écoute de nos intervenants, nous co-créons avec eux, et je suis convaincu que, bientôt, les recommandations du groupe de travail renforceront la capacité du territoire et aideront à bâtir un système de logement équitable qui répond aux besoins de tous les Canadiens. »

L'honorable Ahmed Hussem

Ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Répondre aux besoins en matière de logement dans les Territoires du Nord-Ouest est une priorité essentielle qui dépasse les compétences d'un seul gouvernement ou de ses ministères. Ce nouveau groupe de travail, que j'ai recommandé, aidera à réunir les partenaires du secteur du logement pour discuter des façons de mieux coordonner tous nos programmes et toutes nos sources de financement afin d'offrir des solutions de logement dans nos communautés. Le groupe a également l'intention de s'adresser aux gouvernements autochtones pour s'assurer que leurs points de vue et leurs perspectives éclairent ce travail. Je suis très heureuse de franchir cette nouvelle étape dans notre partenariat avec le Canada et j'ai hâte de travailler en étroite collaboration avec tous nos partenaires pour permettre à un plus grand nombre de résidents des Territoires du Nord-Ouest de se loger. »

L'honorable Paulie Chinna

Ministre responsable de la Société d'habitation des Territoires du Nord-Ouest et ministre responsable de l'itinérance, gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

« Un logement adéquat pour les gens est le moyen d'obtenir de nombreux résultats positifs - la santé, l'éducation et la sécurité sont toutes améliorées lorsque les gens ont un logement. Le groupe de travail sur le logement et les 25 millions de dollars supplémentaires continueront de nous aider, collectivement, à offrir des solutions et à améliorer la vie des gens du Nord dans le besoin. »

Michael McLeod

Député pour les Territoires du Nord-Ouest

Le budget de 2021 prévoit 25 millions de dollars en 2021-2022 pour le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest afin de répondre aux priorités en matière de logement. Le financement appuiera la construction de 30 nouvelles unités de logement public dans l'ensemble du territoire.

Pour aider les Canadiens à trouver un logement abordable, 2,5 milliards de dollars supplémentaires sur sept ans ont été proposés dans le budget de 2021 pour la Société canadienne d'hypothèques et de logement.



Un montant supplémentaire de 1,5 milliard de dollars a été affecté à l'Initiative pour la création rapide de logements afin de répondre aux besoins urgents des Canadiens en logement abordable et adéquat.



600 millions de dollars sur sept ans ont été alloués au renouvellement et à la bonification du Fonds d'innovation pour le logement abordable. Ce nouveau financement permettra de créer jusqu'à 12 700 logements supplémentaires.



315,4 millions de dollars sur sept ans ont été versés par l'entremise des Prestations relatives au logement pour accroître l'aide financière directe aux femmes à faible revenu et aux enfants qui fuient la violence afin de les aider à payer leur loyer.



118,2 millions de dollars sur sept ans ont été affectés en marge de l'Initiative fédérale de logement communautaire, afin de soutenir les fournisseurs de logements communautaires qui offrent des logements à long terme à bon nombre de nos personnes les plus vulnérables.

Le budget de 2021 a également proposé d'octroyer et de réaffecter 1,3 milliard de dollars de fonds existants pour accélérer la construction, la réparation ou le soutien de 35 000 logements abordables au Canada.



Cela comprend 750 millions de dollars de financement dans le cadre du Fonds national de co-investissement dans le logement, qui devrait être versé en 2021- 2022 et 2022-2023. Cela permettra d'accélérer la création de 3 400 nouveaux logements et la réparation de 13 700 logements.

250 millions de dollars de financement sont prévus dans le cadre du Fonds national de co-investissement dans le logement qui seront alloués pour soutenir la construction, la réparation et les coûts d'exploitation d'environ 560 logements de transition et refuges pour les femmes et les enfants qui fuient la violence. Ce financement ciblé est réaffecté, y compris l'avancement de 200 millions de dollars en 2021- 2022 et 2022-2023.

2022-2023. Grâce à un investissement historique de plus de 18 milliards de dollars, le budget de 2021 aide à combler les écarts entre les peuples autochtones et non autochtones, à soutenir des communautés autochtones saines, sûres et prospères, et à favoriser une véritable réconciliation avec les Premières Nations, les Inuits et la Nation métisse.

Le budget de 2021 propose des investissements fondés sur les distinctions de 6 milliards de dollars sur cinq ans, à compter de 2021-2022, dont 388,9 millions de dollars en cours, pour soutenir l'infrastructure des communautés autochtones. Cela comprend 4,3 milliards de dollars sur quatre ans, à compter de 2021-2022, pour le Fonds d'infrastructure aux communautés autochtones, un fonds axé sur les distinctions qui permet de répondre aux besoins immédiats, selon les priorités des partenaires autochtones, lié à des projets d'infrastructure prêts à être mis en œuvre dans les Premières Nations autonomes ou signataires de traités modernes, y compris dans les communautés inuites et de la Nation métisse.

Par l'entremise du Cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord du Canada , le Canada travaille avec ses partenaires autochtones, territoriaux et provinciaux afin de déterminer les priorités immédiates et à long terme pour le Nord. Cette initiative orientera les priorités, les activités et les investissements du gouvernement du Canada dans l'Arctique jusqu'en 2030 et au-delà, et permettra de mieux aligner les objectifs stratégiques nationaux et internationaux du Canada sur les priorités des habitants du Nord.

, le Canada travaille avec ses partenaires autochtones, territoriaux et provinciaux afin de déterminer les priorités immédiates et à long terme pour le Nord. Cette initiative orientera les priorités, les activités et les investissements du gouvernement du Canada dans l'Arctique jusqu'en au-delà, et permettra de mieux aligner les objectifs stratégiques nationaux et internationaux du Canada sur les priorités des habitants du Nord. Le gouvernement du Canada a lancé le Cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord du Canada le 10 septembre 2019. Pour la première fois, il a travaillé de concert avec des représentants autochtones et six gouvernements territoriaux et provinciaux pour définir et élaborer conjointement cette vision à long terme. Le Cadre reflète les priorités et les perspectives des peuples de l'Arctique et du Nord et repose sur un engagement inclusif à travers l'Arctique et le Nord.

