La réserve de parc national Pituamkek à Epekwitk (Île-du-Prince-Édouard) protégera l'important écosystème des dunes côtières de la région, une zone de grande importance culturelle et historique pour les Mi'kmaq d'Epekwitnewaq (Mi'kmaq de l'Île-du-Prince-Édouard)

LENNOX ISLAND, PE, le 4 juill. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, Mi'kmawey Kapmnt Ta'n Nikana'tu'tij Epekwitnewaq Mi'kmaw-Saqmaq -- le gouvernement de la Nation Mi'kmaq de l'Île-du-Prince-Édouard, représenté par les chefs de l'Île-du-Prince-Édouard, la chef Darlene Bernard de la Première Nation de Lennox Island et le chef Junior Gould de la Première Nation d'Abegweit, et l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, ont annoncé qu'ils ont conclu une entente pour établir une nouvelle réserve de parc national sur la rive nord-ouest d'Epekwitk (Île-du-Prince-Édouard).

Mi'kmaq Epekwitnewaq Kapmntemuow (Groupe CNW/Parcs Canada (HQ))

Composées d'une chaîne d'îles barrières dans le nord-ouest de l'Î.-P.-E., les terres de Pituamkek (bee-DOO-um-gek) forment l'un des écosystèmes de dunes côtières les plus importants sur le plan écologique dans l'est du Canada et revêtent une grande importance culturelle et historique pour les Mi'kmaq d'Epekwitnewaq, les Mi'kmaq d'Epekwitk, et les résidents de l'Île-du-Prince-Édouard.

En plus de son importance écologique et culturelle, l'archipel joue également un rôle essentiel en aidant à atténuer les impacts des phénomènes météorologiques extrêmes sur les communautés côtières, comme on l'a constaté lors de l'ouragan Fiona.

Cet accord démontre l'engagement mutuel du gouvernement du Canada et des Mi'kmaq Epekwitnewaq Kapmntemuow, le gouvernement de la Nation Mi'kmaq d'Epekwitk, à établir une protection à long terme pour cet endroit magnifique.

Pituamkek, qui signifie « À la longue dune de sable », abrite des traditions d'utilisation des terres anciennes et continues des Mi'kmaw, d'importants sites culturels et archéologiques, des écosystèmes rares et sensibles et des formations géologiques uniques. Pituamkek est un endroit d'une beauté naturelle remarquable en raison de ses systèmes de dunes côtières, de ses forêts anciennes et de la seule incursion rocheuse ignée de l'Île-du-Prince-Édouard.

L'entente d'établissement, officialisée par le Mi'kmaq Epekwitnewaq Kapmntemuow et le gouvernement du Canada, énonce les éléments clés de la future réserve de parc, comme un modèle de gouvernance de cogestion, des programmes de gardiens, des possibilités d'emploi communautaires et des engagements pour le développement d'infrastructures à consommation énergétique nette zéro et intelligente face au climat.

Cet accord s'appuie sur l'engagement du gouvernement du Canada à l'égard de la réconciliation avec les peuples autochtones et d'une relation renouvelée de gouvernement à gouvernement avec les Mi'kmaq d'Epekwitnewaq. En travaillant ensemble, le gouvernement du Canada et le Mi'kmaq Epekwitnewaq Kapmntemuow prennent des mesures pour protéger ce paysage naturel et culturel emblématique pour les générations futures.

Le travail de regroupement des terres de la réserve de parc est un partenariat continu entre L'nuey, Parcs Canada, Island Nature Trust, Conservation de la nature Canada et la province de l'Île-du-Prince-Édouard, qui ont tous contribué de façon importante au processus. Le Mi'kmaq Epekwitnewaq Kapmntemuow a ouvert la voie en lançant et en plaidant continuellement en faveur de l'établissement de la réserve de parc national Pituamkek depuis le début de ce processus en 2006.

« Il s'agit d'un pas en avant monumental pour les Mi'kmaq d'Epekwitnewaq, Pituamkek est un paysage patrimonial mi'kmaq et revêt une importance culturelle, écologique et historique considérable pour notre peuple. Nous avons eu la chance de diriger ce processus dès le début, et nous sommes impatients de finaliser l'accord d'établissement pour cette précieuse région et de la protéger pour les générations à venir. »

Chef Darlene Bernard

Première Nation de Lennox Island

« Nous avons établi une relation solide avec Parcs Canada au fil des ans, et cette annonce historique ajoute à la force de notre collaboration et de notre travail à l'égard de nos intérêts communs. Afin de faire avancer une véritable réconciliation, nous devons avoir un véritable partenariat entre les peuples autochtones et le gouvernement fédéral, et cette entente est un signe des progrès réalisés. »

Chef Junior Gould

Première Nation d'Abegweit

« Nous avons pour mission d'arrêter et d'inverser la perte de biodiversité d'ici 2030, et la collaboration entre le Mi'kmaq Epekwitnewaq Kapmntemuow et Parcs Canada pour créer le 48e parc national au Canada à Pituamkek est un grand progrès. Chaque jour, il est de plus en plus évident que jamais que nous devons agir maintenant, ensemble, pour protéger les régions les plus précieuses que le Canada a à offrir. La protection des terres et des eaux et la lutte contre les changements climatiques sont inextricablement liées, et le partenariat autochtone est crucial pour les deux pour le Canada. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Protéger cette magnifique région de l'Île-du-Prince-Édouard tout en maintenant l'accès à des activités saines et durables sur le plan environnemental, y compris la pêche, est une grande réalisation - et c'est tout à l'honneur de tous ceux qui y ont participé. De plus, je sais que beaucoup de gens de l'Ouest de notre province se préparent avec enthousiasme à aider à faire découvrir cette partie spéciale du Canada aux visiteurs de partout au pays et du monde entier. »

Bobby Morrissey

Député d'Egmont, Île-du-Prince-Édouard

« L'Île-du-Prince-Édouard a connu une croissance importante du nombre d'acres de terres protégées au cours des deux dernières années. Nous ne pouvons réussir à augmenter les espaces verts et à protéger les écosystèmes de l'Île qu'en travaillant avec nos partenaires et nos collectivités locales, alors je suis reconnaissant du travail acharné de toutes les personnes impliquées dans l'avancement de cet important parc national. »

Steven Myers

Ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de l'Action pour le climat, Île-du-Prince-Édouard

Le 19 janvier 2022, le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Nation mi'kmaq d'Epekwitk/Î.-P.-É. ont signé un protocole d'entente indiquant qu'ils s'entendent pour dire qu'une réserve de parc national sur la rive nord-ouest d'Epekwitk/Île-du-Prince-Édouard, à Pituamkek, est non seulement faisable, mais aussi fortement souhaitée par toutes les parties.

et le gouvernement de la Nation mi'kmaq d'Epekwitk/Î.-P.-É. ont signé un protocole d'entente indiquant qu'ils s'entendent pour dire qu'une réserve de parc national sur la rive nord-ouest d'Epekwitk/Île-du-Prince-Édouard, à Pituamkek, est non seulement faisable, mais aussi fortement souhaitée par toutes les parties. La région de Pituamkek, sur la rive nord-ouest d'Epekwitk/l'Île-du-Prince-Édouard, constitue un lien vital entre la culture mi'kmaq, son histoire et l'environnement. Pour cette raison, le peuple mi'kmaq de l'Île-du-Prince-Édouard a un lien fort et durable avec la région de Pituamkek et a reconnu la région comme un paysage du patrimoine mi'kmaq.

Les Mi'kmaq Epekwitnewaq Kapmntemuow ont ouvert la voie en instaurant et en plaidant continuellement pour l'établissement d'une réserve de parc national à Pituamkek depuis le début de ce processus.

La création de la réserve de parc national Pituamkek sera la première réserve de parc national à contribuer à l'engagement du gouvernement du Canada de créer dix (10) nouveaux parcs nationaux d'ici 2026.

de créer dix (10) nouveaux parcs nationaux d'ici 2026. En collaboration avec des partenaires autochtones, des intervenants et d'autres ordres de gouvernement, le Canada s'est engagé à protéger la biodiversité et à conserver 30 pour cent des terres et des eaux intérieures et 30 pour cent des zones marines et côtières d'ici 2030.

