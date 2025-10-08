FREDERICTON, NB, le 8 oct. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, Kate Rodgers, mairesse de Fredericton, et Josipa Petrunic, présidente et directrice générale du Consortium de recherche et d'innovation en transport urbain au Canada (CRITUC), ont annoncé un investissement conjoint de 177 140 $ dans le cadre du Fonds pour le transport en commun à zéro émission (FTCZE) pour l'élaboration d'une stratégie permettant à la ville de passer à un parc de véhicules à zéro émission.

Le projet consiste à préparer un plan de transition exhaustif permettant de passer à un parc de véhicules à faibles émissions de carbone. Le plan sera axé sur les avantages économiques, technologiques et environnementaux, ainsi que sur les considérations et les contraintes liées à un parc de véhicules à faibles émissions de carbone. Ce plan en plusieurs phases comprendra une évaluation de la situation actuelle, une étude de faisabilité et d'optimisation avancée, un concept de développement, une évaluation des avantages et des risques, ainsi qu'un plan de mise en œuvre et des recommandations.

Cette stratégie globale cadre avec les objectifs de Fredericton visant à réduire son empreinte carbone. En mars 2025, il a été annoncé que Fredericton recevrait également un financement annuel pour le transport en commun qui l'aidera à atteindre ses objectifs de transport en commun à long terme, ainsi qu'une somme supplémentaire de 3 millions de dollars pour l'achat de trois autobus hybrides dans le cadre du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural, dans le but d'élargir et d'améliorer le réseau de transport en commun de la ville.

« Ce projet de planification est la clé pour réussir à intégrer un réseau de transport en commun à zéro émission à Fredericton. Le gouvernement du Canada est fier de faire équipe avec les collectivités qui cherchent à réduire leurs émissions de GES afin de bâtir un avenir plus propre et plus sain pour les générations futures. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Fredericton est l'une des villes qui connaissent la croissance la plus rapide au pays, et le soutien que la ville reçoit dans le cadre du Fonds pour le transport en commun à zéro émission permettra à Transport en commun Fredericton de croître en même temps que notre collectivité dynamique. Ce financement permettra d'accroître la résilience climatique des services de transport en commun de la ville et de veiller à ce que Fredericton demeure bien reliée en offrant aux résidents un mode de transport abordable et pratique. »

Kate Rogers, mairesse de Fredericton

« La transition vers un parc de véhicules de transport en commun à zéro émission à Fredericton nécessite une planification minutieuse pour veiller à ce que la ville investisse dans les bonnes technologies au bon moment. Le CRITUC est fier d'aider Fredericton à élaborer une feuille de route visant à réduire les émissions et à offrir des options de transport en commun plus écologiques aux résidents. »

Josipa Petrunic, présidente et directrice générale du Consortium de recherche et d'innovation en transport urbain au Canada (CRITUC)

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 141 712 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport en commun à zéro émission (FTCZE) et la contribution de Fredericton s'élève à 35 428 $.

Le FTCZE aide les collectivités à faire la transition vers des autobus scolaires et de transport en commun à zéro émission afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Le FTCZE fait partie du Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC), qui vise à fournir en moyenne 3 milliards de dollars par année de financement permanent pour répondre aux besoins locaux en matière de transport en commun. Il permettra d'améliorer la planification intégrée et l'accès au transport en commun et au transport actif, ainsi que de soutenir le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives.

Dans le cadre d'une entente avec le CRITUC, le gouvernement du Canada investit 10 millions de dollars sur cinq ans afin d'aider les exploitants d'autobus de transport en commun à terminer leurs travaux de planification et à accroître leur niveau de préparation en vue de la transition vers des parcs d'autobus à zéro émission.

Le CRITUC a pour mission d'appuyer la commercialisation de technologies dans le cadre de projets collaboratifs de recherche, de développement, de démonstration et d'intégration menés par l'industrie et qui apportent une conception innovante à l'écosystème de mobilité intelligente à faibles émissions de carbone du Canada.

