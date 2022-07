OTTAWA, TERRITOIRE ALGONQUIN TRADITIONNEL NON CÉDÉ, ON, le 20 juill. 2022 /CNW/ - Des milliers d'enfants des Premières Nations, inuits et métis ne sont jamais rentrés chez eux après avoir fréquenté les pensionnats. Beaucoup d'entre eux ont été enterrés dans des lots de cimetières non enregistrés, non marqués et non protégés.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, et Stephanie Scott, directrice générale du Centre national pour la vérité et la réconciliation (CNVR), ont annoncé la création du Comité consultatif national sur les enfants disparus des pensionnats et les sépultures non marquées, afin que les communautés autochtones aient accès à des renseignements indépendants, fiables et spécialisés dans leurs efforts pour cerner, localiser et commémorer leurs enfants disparus.

Le Comité consultatif national réunit des personnes ayant une expérience et une expertise très variées dans des domaines tels que les lois et les protocoles culturels autochtones, la médecine légiste, l'archéologie, la recherche archivistique, les enquêtes criminelles, la communication et le travail avec les survivants. Le Comité consultatif national est guidé par un Cercle des survivants, composé de deux survivants des Premières Nations, de deux survivants inuits et de deux survivants de la Nation métisse.

Le 19 juillet 2022, le Comité consultatif national a tenu sa réunion inaugurale au cours de laquelle il a discuté de la meilleure façon de soutenir le travail déjà entrepris par les survivants, leurs familles et leurs communautés. Grâce à la mobilisation des communautés et des organisations autochtones, le Comité consultatif national veillera à ce que les gouvernements et les communautés des Premières Nations, des Inuit et des Métis aient accès à la meilleure information disponible pour soutenir leurs efforts.

La réparation des préjudices subis par les survivants, leurs familles et leurs communautés est au cœur de la réconciliation et est essentielle au renouvellement et à la construction des relations entre les peuples autochtones et tous les Canadiens.

« Le Comité consultatif national sur les enfants disparus des pensionnats et les sépultures non marquées fournira un large éventail d'expertise aux Premières Nations, aux Inuit et aux Métis. Alors que les communautés autochtones entreprennent le travail difficile et essentiel de localiser et de commémorer les lieux de sépulture dans les anciens pensionnats, le Comité consultatif national veillera à ce que des conseils techniques dirigés par des Autochtones et adaptés à leur culture soient accessibles pour soutenir leur travail. Nous nous engageons à réparer les préjudices et les abus subis par les enfants autochtones, afin de soutenir les communautés dans leur travail de guérison. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Trop d'enfants se sont vus refuser la dignité finale d'être enterrés selon leurs propres coutumes et traditions. Trop de familles et de communautés n'ont jamais pu retrouver leurs proches qui ne sont pas rentrés des pensionnats. J'ai eu des conversations avec d'innombrables communautés des Premières Nations, des Inuit et des Métis qui sont aux prises avec des questions difficiles sur la façon dont ils peuvent retrouver et honorer leurs enfants disparus. Ce comité contribuera à répondre à un besoin crucial de conseils complets, à jour et, surtout, dignes de confiance. Il fera partie de l'important parcours de guérison visant à honorer les petits. »

Stephanie Scott

Directrice générale, Centre national pour la vérité et la réconciliation

« Je suis de tout cœur avec toutes les familles et les communautés qui cherchent des réponses au sujet des enfants qui ne sont jamais rentrés chez eux. C'est un travail de cœur important. Je considère le Comité consultatif national comme une ressource indispensable pour aider les familles et les communautés à prendre les décisions qui leur conviennent. »

Terri Brown, membre du Cercle des survivants

Les membres du Comité consultatif national sur les enfants disparus des pensionnats et les sépultures non marquées sont :

Aînée Madeline Basile (Atikamekw)

(Atikamekw)

Aîné Harley Crowshoe (Pieds-Noirs)

(Pieds-Noirs)

Aînée Verna DeMontigny (Métisse de la rivière Rouge)

(Métisse de la rivière Rouge)

Crystal Fraser (Gwichyà Gwich'in)

(Gwichyà Gwich'in)

Raymond Frogner (Cri)

(Cri)

Rebekah Jacques (Métisse)

(Métisse)

Andrew Martindale



Brenda Reynolds (Saulteaux)

(Saulteaux)

Kisha Supernant (Métisse / Papaschase)

(Métisse / Papaschase)

Kona Williams (Crie et Mohawke)





(Crie et Mohawke) Les membres du Cercle des survivants sont :

Larry Ahenakew, Métis, Île-à-la-Crosse (Saskatchewan)

, Métis, Île-à-la-Crosse ( )

Jack Anawak, Inuit, Iqaluit (Nunavut)

, Inuit, ( )

Jacquie Bouvier, Métisse (Saskatchewan)

, Métisse ( )

Terri Brown, Tahltan Nation (Colombie-Britannique)

, Tahltan Nation (Colombie-Britannique)

Lillian Elias, Inuvialuit, Delta du Mackenzie (Territoires du Nord-Ouest)

, Inuvialuit, Delta du Mackenzie (Territoires du Nord-Ouest)

Romeo Saganash , Cree First Nation of Waswanipi First Nation (Québec)





, Cree First Nation of Waswanipi First Nation (Québec) Le gouvernement du Canada et le Centre national pour la vérité et la réconciliation soutiendront le Comité consultatif national sur les enfants disparus des pensionnats et les sépultures non marquées en tant que coadministrateurs.

La création du Comité consultatif national sur les enfants disparus des pensionnats et les sépultures non marquées répond directement aux appels à l'action 74 à 76 de la Commission de vérité et réconciliation sur les enfants disparus et les renseignements sur l'inhumation dans les pensionnats.

