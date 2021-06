TORONTO, le 3 juin 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de FedDev Ontario, a annoncé un investissement de plus de 5,8 millions de dollars pour Elevate afin de lancer un programme novateur de réussite professionnelle, Elevate Talent. Elle a été rejointe par le maire John Tory, qui a annoncé un soutien supplémentaire pour Elevate de la Ville de Toronto. Ce programme complet permettra à 5 300 chercheurs d'emploi de communautés sous-représentées, y compris des professionnels noirs, autochtones, de couleur, 2SLGBTQ+ et francophones de la région du Grand Toronto et de Hamilton, d'acquérir de nouvelles compétences et de trouver des emplois dans des entreprises en démarrage, des industries créatives et des organisations axées sur la technologie et l'innovation.

« Pendant trop longtemps, les membres des groupes sous-représentés ont rencontré des obstacles uniques et systémiques à leur avancement professionnel. Maintenant, après avoir fait face aux impacts disproportionnés de la pandémie, les personnes de ces communautés ont plus que jamais besoin de soutien, a déclaré l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de FedDev Ontario. Avec l'investissement d'aujourd'hui pour Elevate, notre message est clair : nous sommes là pour soutenir une économie forte, qualifiée, diversifiée et inclusive pour toutes et tous. »

En complément de l'investissement de FedDev Ontario, la Ville de Toronto accorde un financement de 350 000 dollars pour des programmes et des initiatives communautaires, dont Elevate Talent. Cette initiative s'appuie sur l'investissement de 350 000 dollars de la Ville en faveur des programmes d'Elevate en 2020, ainsi que sur le soutien annuel de 2017 à 2019 au festival Elevate Tech, qui rassemble l'écosystème de l'innovation et crée une plateforme pour rehausser la visibilité du secteur de la technologie en plein essor à Toronto.

« Une collaboration avec des partenaires comme Elevate jouera un rôle clé dans la réouverture et le rétablissement de notre économie après la pandémie. Je suis heureux que la ville soit en mesure d'appuyer cette nouvelle initiative et, avec l'aide de l'engagement de financement du gouvernement fédéral, nous verrons la création de milliers d'emplois et de possibilités pour certaines des collectivités les plus vulnérables de notre ville, a déclaré le maire de la ville de Toronto, John Tory. Cette approche novatrice nous permettra de tirer parti de notre industrie de la technologie en plein essor, de nos établissements d'enseignement postsecondaire de renommée mondiale et de nos partenaires communautaires pour nous assurer que chacune et chacun participe à notre relance économique. »

« L'augmentation de la représentation dans le secteur des technologies canadien a besoin de tout le soutien que nous pouvons susciter. Nous savons qu'il y a des rôles à remplir, et nous savons aussi que nous avons des talents inexploités déconnectés des occasions. En 2019, nous avons mis en relation des milliers de demandeurs d'emploi avec des emplois significatifs dans le secteur des technologies. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'étendre ce programme et de nous concentrer sur les groupes qui ont été historiquement mal desservis, a déclaré Razor Suleman, directeur général et cofondateur d'Elevate. Nous avons beaucoup de travail à faire pour que notre secteur des technologies et de l'innovation reflète la diversité de nos communautés, et nous sommes ravis de lancer Elevate Talent pour offrir des voies vers de vrais emplois. »

Elevate, une organisation à but non lucratif visant des objectifs précis, aide les entreprises à accroître leur échelle et met en relation les talents afin de favoriser une culture de l'innovation et de la collaboration à travers le pays.

En pilotant un modèle de collaboration avec des partenaires clés de la communauté, de l'apprentissage et de l'embauche, ce projet fournira une formation ciblée pour développer des compétences spécifiques à l'emploi, combler les lacunes dans l'apprentissage des compétences techniques et mettre en relation les participants avec les plus de 70 000 emplois ouverts dans le secteur des technologies de la RGTH.

« Il n'a jamais été aussi important d'être un leader privilégiant les valeurs, estime Margaret Stuart, directrice nationale chez Salesforce Canada et coprésidente d'Elevate Talent. Pour suivre le rythme des changements dans nos façons de travailler et d'apprendre, les entreprises ont un rôle à jouer dans la réduction des obstacles à la requalification. Les gens doivent avoir accès aux technologies et aux compétences nécessaires pour décrocher un emploi, quel que soit leur parcours. C'est pourquoi l'initiative "Elevate Talent" est si importante. Elle met en lumière la façon dont nous devons créer des milieux de travail égaux et équitables qui reflètent les diverses communautés qui nous entourent, où chacun se sent habilité à réussir. »

Grâce à d'importants investissements comme celui-ci, le gouvernement du Canada franchit les étapes qui permettront d'apporter des changements fondamentaux à long terme en vue de créer un Canada plus inclusif et de soutenir un secteur des technologies et de l'innovation dynamique qui reflète la diversité de nos collectivités.

Citations

« Il y a une surabondance d'emplois disponibles dans le domaine de la technologie. Or, le problème pour remplir ces possibilités n'est pas que l'écosystème manque de personnes ayant du talent ou de l'ambition, c'est que le système ne parvient pas à leur donner accès aux possibilités. C'est là qu'intervient Elevate Talent. »

- Claudette McGowan, cadre dirigeante mondiale, TD Bank et coprésidente d'Elevate Talent

« Elevate travaille avec des organisations locales pour mettre en relation des talents issus de groupes sous-représentés avec le soutien personnalisé dont ils ont besoin. Cet investissement important de FedDev Ontario soutient de nouvelles possibilités pour les membres des communautés sous-représentées de participer au secteur des technologies en croissance rapide et d'en tirer profit. »

- Adam Vaughan, député de la circonscription de Spadina-Fort York

« Elevate comprend l'importance de promouvoir la diversité et l'inclusivité dans le secteur des technologies. Avec cette nouvelle initiative, Elevate travaillera en étroite collaboration avec des organisations communautaires clés afin d'élargir l'incidence du programme et de promouvoir la diversité dans le secteur des technologies. »

- Marci Ien, députée de Toronto-Centre

« Ce qui est incroyable avec Elevate Talent, c'est qu'il est conçu par des membres des groupes qui partagent les expériences vécues des personnes que ce programme vise à soutenir. Nous sommes absolument ravis d'être un partenaire de ce programme, qui donne aux participants l'accès à des parcours professionnels dans le domaine du numérique et leur ouvre les possibilités de revenus compétitifs qu'ils méritent. »

- Angela Carter, directrice générale de Roots Community Services

« Grâce à Elevate Talent, j'ai obtenu un poste de consultante permanent à temps plein chez Diabsolut, une société de conseil spécialisée dans SalesForce. Auparavant, je travaillais comme adjointe administrative dans un spa de jour à Brampton qui a été fermé en raison des restrictions de la COVID-19, mais maintenant je dispose des outils dont je ne savais même pas avoir besoin pour pouvoir réussir dans l'industrie des technologies. »

- Sehar Panjwani, participante à Elevate Talent

Faits en bref

Liens connexes

FedDev Ontario

Elevate Talent (en anglais)

Ville de Toronto (en anglais)

Restez branchés

Site Web : www.FedDevOntario.gc.ca

Abonnez-vous à notre bulletin d'information mensuel L'actualité économique du Sud de l'Ontario, et suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn pour en savoir plus sur la façon dont nous favorisons la croissance des entreprises, cultivons les partenariats et bâtissons des collectivités fortes dans le Sud de l'Ontario.

SOURCE Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario

Renseignements: Catherine Mounier-Desrochers, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Développement économique et des Langues officielles, [email protected]; Lisa Zarzeczny, Cofondatrice et directrice générale, Elevate, [email protected]; Relations avec les médias : FedDev Ontario, [email protected]; Lawvin Hadisi, Attachée de presse, Cabinet du maire, [email protected]

Liens connexes

www.feddevontario.gc.ca