TORONTO, le 19 mars 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement du Canada et la Ville de Toronto ont annoncé des investissements visant à accroître la construction de logements et à remédier au problème des campements.

Construction à Toronto

Le gouvernement fédéral a annoncé qu'il accorderait jusqu'à 2,55 milliards de dollars en prêts à faible coût dans le cadre du Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA), afin de contribuer à la construction de plus de 4 800 logements locatifs, dont au moins un millier de logements locatifs abordables. La Ville de Toronto investira environ 234,83 millions de dollars en avantages urbains (valeur estimée) pour ces logements abordables expressément construits pour la location. Ce partenariat ambitieux réduira les coûts de construction en consacrant du financement fédéral à faible coût, à condition que la Ville de Toronto offre une aide en ce qui a trait aux redevances d'aménagement et aux frais et taxes foncières, ce qui permettra la construction de plus de logements, plus rapidement.

Le financement annoncé aujourd'hui vient s'ajouter aux quelques 975 millions de dollars annoncés récemment, dont 325 millions de dollars du gouvernement du Canada, en vue d'accélérer l'exécution du plan de revitalisation du secteur riverain de Toronto, un projet qui contribuera à la création de plus de 14 000 nouveaux logements dans ce secteur, à Quayside et à Ookwemin Minising.

Lutte contre l'itinérance

Par ailleurs, le gouvernement du Canada et la Ville de Toronto ont annoncé leur engagement continu à venir en aide aux personnes en situation d'itinérance hors refuge, en particulier celles qui vivent dans des campements. Dans le cadre de l'Initiative de lutte contre l'itinérance hors refuge et les campements, le gouvernement fédéral versera 25,8 millions de dollars sur deux ans et la Ville de Toronto 400 millions de dollars.

De plus, dans le cadre du volet Communautés désignées du programme Vers un chez-soi, le gouvernement fédéral verse 62,7 millions de dollars supplémentaires à la Ville de Toronto par l'intermédiaire d'un financement dans le budget de 2024, ce qui aide les fournisseurs de services de Toronto à prévenir et à réduire l'itinérance.

« Pour construire plus de logements, nous devons travailler ensemble, et ce partenariat avec la Ville permettra de réduire les coûts et de construire plus d'habitations à Toronto. »

L'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Tous les Torontois et Torontoises méritent d'avoir un chez-soi abordable. L'entente historique sur le logement annoncée aujourd'hui réduira les obstacles pour permettre la construction de plus 4 800 logements plus rapidement. En collaborant avec nos partenaires fédéraux, nous faisons en sorte qu'il y ait des logements abordables à Toronto pour les générations à venir. »

Olivia Chow, maire de Toronto

Faits en bref

Sous réserve des approbations définitives, sept projets sélectionnés recevront jusqu'à 2,55 milliards de dollars dans le cadre du Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA), et bénéficieront d'incitatifs financiers d'une valeur estimée de 234,83 millions de dollars par l'intermédiaire de programmes de la Ville de Toronto . Ce financement servira à la construction d'environ 4 831 logements expressément construits pour la location, dont au moins 1 075 logements locatifs abordables.

. Ce financement servira à la construction d'environ 4 831 logements expressément construits pour la location, dont au moins 1 075 logements locatifs abordables. Le PPCA est un élément clé de l'approche du Canada visant à relever les défis d'aujourd'hui en matière de logement. Il a d'abord été présenté dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, lancée en 2017 pour qu'un plus grand nombre de personnes au Canada puissent avoir un chez-soi sûr et abordable. Plus récemment, le Programme a été renforcé dans le cadre du Plan du Canada sur le logement, l'engagement le plus récent du gouvernement à débloquer des millions de nouveaux logements et à apporter les changements nécessaires pour résoudre la crise du logement au Canada .

visant à relever les défis d'aujourd'hui en matière de logement. Il a d'abord été présenté dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, lancée en 2017 pour qu'un plus grand nombre de personnes au puissent avoir un chez-soi sûr et abordable. Plus récemment, le Programme a été renforcé dans le cadre du Plan du sur le logement, l'engagement le plus récent du gouvernement à débloquer des millions de nouveaux logements et à apporter les changements nécessaires pour résoudre la crise du logement au . Le PPCA, qui est assorti d'un budget de 55 milliards de dollars, offre un financement à faible coût pour la construction de nouveaux ensembles d'appartements locatifs destinés aux Canadiens et Canadiennes de la classe moyenne. Il entraîne des effets positifs sur le système de logement, à moindre coût pour les contribuables.

Au 31 décembre 2024, le gouvernement avait versé 21,76 milliards de dollars en prêts à faible coût par l'intermédiaire du PPCA pour appuyer la création de plus de 56 000 logements locatifs au Canada .

. Le financement annoncé aujourd'hui dans le cadre du PPCA pourrait permettre la construction d'environ 1 200 des 14 000 logements prévus pour le secteur riverain de Toronto .

. Le gouvernement du Canada investit également 200 millions de dollars pour appuyer l'achèvement du projet Broadview Eastern Flood Protection.

investit également 200 millions de dollars pour appuyer l'achèvement du projet Broadview Eastern Flood Protection. Le gouvernement du Canada continuera de collaborer avec la Ville de Toronto , avec d'autres municipalités et avec les parties prenantes afin de favoriser les investissements dans l'infrastructure publique qui facilitent la construction de logements dans le cadre du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement.

continuera de collaborer avec la Ville de , avec d'autres municipalités et avec les parties prenantes afin de favoriser les investissements dans l'infrastructure publique qui facilitent la construction de logements dans le cadre du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement. L'Initiative de lutte contre l'itinérance hors refuge et les campements contribue à réduire le nombre de personnes en situation d'itinérance hors refuge, en particulier celles qui vivent dans des campements. Elle consiste en la mise en œuvre d'un plan de réponse communautaire aux campements dans chaque collectivité ciblée. L'approche adoptée favorise la stabilité en matière de logement, et des services de soutien sont offerts pour préserver la dignité des personnes.

Grâce au programme Vers un chez-soi : La stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance, le gouvernement fédéral est résolu à prévenir et à réduire l'itinérance dans les collectivités urbaines, autochtones, rurales et éloignées de l'ensemble du pays.

À Toronto , le gouvernement du Canada investit également un total de 82,7 millions de dollars dans le cadre du volet Itinérance chez les Autochtones du programme Vers un chez-soi, ce qui comprend 18,4 millions de dollars supplémentaires en nouveau financement prévu dans le budget de 2024. Ce financement est géré par le Aboriginal Labour Force Development Circle. Ainsi, le total des fonds affectés par Toronto aux collectivités s'élève à 553,6 millions de dollars de 2019-2020 à 2027-2028 par l'intermédiaire des volets régionaux du programme Vers un chez-soi.

