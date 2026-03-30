IQALUIT, NU, le 30 mars 2026 /CNW/ - Le samedi 28 mars, le gouvernement du Canada et la Qikiqtani Inuit Association ont célébré la création des zones de protection marine (ZPM) de Qikiqtait et de Sarvarjuaq au Nunavut, ce qui rapproche le Canada de son objectif visant à protéger 30 % des océans d'ici 2030. Les partenaires ont également souligné la récente signature d'une entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuits couvrant ces zones marines, de même que certaines zones terrestres des îles Belcher, qui seront bientôt désignées à titre d'aires protégées et de conservation inuites par la Qikiqtani Inuit Association.

La ministre Thompson a rencontré la Qikiqtani Inuit Association à Iqaluit, au Nunavut, le 28 mars 2026. (Groupe CNW/Pêches et Oceans Canada)

Situées dans la région du Qikiqtani, ces deux nouvelles zones de protection sont reconnues pour leur riche biodiversité, leurs écosystèmes productifs et leur importance pour la culture, la pêche et l'intendance inuites. La ZPM de Qikiqtait entoure les îles Belcher dans la baie d'Hudson, tandis que Sarvarjuaq est située dans le nord de la baie de Baffin, du côté canadien de Pikialasorsuaq (la polynie des eaux du Nord). Ces zones abritent une grande variété d'espèces marines et favorisent la santé écologique des eaux arctiques.

L'entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuits conclue pour les zones marines et terrestres - également connue sous le nom d'entente de Sikulia, qui est « la nouvelle couche de glace mince qui se forme à l'automne » - reflète un engagement commun à protéger les zones marines et terrestres importantes sur le plan écologique et culturel, tout en défendant les droits, le savoir, la gouvernance et les avantages à long terme pour les communautés inuites. Cette entente reconnaît le leadership des Inuits et définit comment ceux-ci participeront à l'établissement de ces zones et en tireront profit.

Les ZPM de Qikiqtait et de Sarvarjuaq sont les premières nouvelles zones de protection annoncées dans le cadre de l'accord de SINAA, anciennement connu sous le nom de Financement de projets pour la permanence dans la région de Qikiqtani, et ont été mises en place en partenariat avec le gouvernement du Nunavut. Ensemble, elles contribuent à hauteur de 2 % aux objectifs de conservation marine du Canada, portant la superficie totale des zones de protection marine du pays à plus de 17 %, ce qui reflète la volonté du Canada de soutenir la conservation et l'intendance dirigées par les Inuits dans l'Arctique canadien.

La création de l'aire protégée et de conservation inuite de Qikiqtani Nunangit par la Qikiqtani Inuit Association dans les îles Belcher permettra de protéger jusqu'à 0,02 % (2 180 km²) de terres supplémentaires et constituera la première aire protégée et de conservation inuite au Nunavut.

Citations

« L'annonce d'aujourd'hui témoigne de la solidité de notre partenariat avec la Qikiqtani Inuit Association et de notre engagement commun à protéger les écosystèmes marins en respectant les droits, le savoir et le leadership des Inuits. La création des zones de protection marine de Qikiqtait et de Sarvarjuaq, ainsi que le soutien apporté par la Qikiqtani Inuit Association aux futures aires protégées et de conservation inuites, constitue une étape importante pour la conservation, la réconciliation et l'avenir de l'intendance des zones marines de l'Arctique. »

L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches

« Cette entente constitue une avancée majeure pour les Inuits de la région de Qikiqtani et pour l'avenir de nos eaux. Grâce à cette entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuits, nous contribuons à garantir que la conservation est guidée par les priorités des Inuits, l'Inuit Qaujimajatuqangit et l'intendance inuite, tout en créant des avantages durables pour nos communautés. L'entente de Sikulia, pour la QIA, fait également progresser la conservation terrestre dans les îles Belcher grâce à la mise en place d'aires protégées et de conservation inuites, appelées Qikiqtait Nunangit, et aux engagements pris envers la communauté de Sanikiluaq en vue de protéger l'eider de l'Arctique. »

- Olayuk Akesuk, président, Qikiqtani Inuit Association

« La protection de nos océans est essentielle pour lutter contre la perte de biodiversité et les changements climatiques, et l'annonce d'aujourd'hui marque une avancée significative vers l'atteinte de notre objectif visant à conserver 30 % des zones marines et côtières d'ici 2030. La création des zones de protection marine de Qikiqtait et de Sarvarjuaq témoigne de la solidité de notre partenariat avec les Inuits et de l'importance du leadership, du savoir et de l'intendance des Autochtones. Grâce à des accords comme le SINAA, nous veillons à ce que la conservation favorise la prospérité des écosystèmes tout en procurant des avantages durables aux communautés inuites. »

- L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Ce partenariat historique avec la Qikiqtani Inuit Association renforce le lien profond qui unit les Inuits aux eaux et aux terres ancestrales de notre territoire. En protégeant nos eaux grâce à cet engagement sans précédent, nous contribuerons à positionner le Canada et le Nunavut comme des chefs de file mondiaux en matière d'intendance des océans. La protection de notre écosystème arctique face aux menaces croissantes, grâce à ce partenariat, renforcera notre identité unique et notre relation importante avec l'environnement, tout en resserrant les liens au sein de nos communautés. »

- Lori Idlout, députée du Nunavut

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Faits en bref :

La région de Qikiqtani, qui est l'une des régions les plus riches en biodiversité de l'Arctique, abrite certaines des espèces les plus emblématiques du monde, notamment des narvals, des morses, des bélugas et des ours polaires.

Qikiqtait et Sarvarjuaq ont été désignées comme zones de protection marine par des arrêtés ministériels en vertu de la Loi sur les océans , gelant ainsi l'empreinte des activités humaines dans la région pour une période maximale de cinq ans; toutefois, les activités qui y sont déjà menées, dont la pêche, se poursuivront.

, gelant ainsi l'empreinte des activités humaines dans la région pour une période maximale de cinq ans; toutefois, les activités qui y sont déjà menées, dont la pêche, se poursuivront. Ces arrêtés permettent la protection immédiate de ces zones vulnérables tandis que les partenaires s'efforcent d'assurer une protection à long terme, notamment grâce à la création d'aires protégées et de conservation inuites par la Qikiqtani Inuit Association dans la région. Toutes les activités qui ont été autorisées ou exercées légalement au cours de l'année précédant la création de ces zones, y compris la chasse, le trappage et la pêche, pourront se poursuivre.

Les zones de protection marine de Qikiqtait et de Sarvarjuaq contribueront à hauteur de 2 % à l'objectif du Canada de protéger 30 % des océans du pays d'ici 2030.

Ces deux zones de protection font partie d'un plan de conservation plus vaste relevant de l'accord de SINAA (Financement de projets pour la permanence de Qikiqtani), qui vise à promouvoir la conservation dirigée par les Inuits avec le soutien du gouvernement du Canada et de donateurs philanthropiques.

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SOURCE Pêches et Oceans Canada

Personnes-ressources: Ira Khedkar, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected].