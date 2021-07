DARTMOUTH, NS, le 16 juill. 2021 /CNW/ - Le secteur des pêches du Canada constitue l'épine dorsale de nombreuses collectivités côtières, et une force motrice de notre économie nationale. Parallèlement, le secteur des produits de la mer évolue rapidement - la concurrence s'intensifie et les consommateurs mettent de plus en plus l'accent sur la durabilité et la qualité. C'est pourquoi le gouvernement du Canada et la Province de la Nouvelle-Écosse font des investissements stratégiques dans le secteur du poisson et des fruits de mer, pour garantir qu'il continue de répondre à la demande en constante évolution du marché, et de tirer parti de l'énorme potentiel de croissance du secteur.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada et la Province de la Nouvelle-Écosse sont heureux d'annoncer l'octroi d'un financement de plus de 10,3 millions de dollars à 12150484 Canada inc., une filiale d'Ocean Choice International inc. Cette aide soutiendra l'adoption de certains des équipements de transformation et d'emballage de pointe les plus avancés qui soient. L'usine d'emballage de produits de détail et le centre de distribution et d'entreposage frigorifique permettront à l'entreprise d'effectuer une transformation secondaire à valeur ajoutée, et de conquérir de nouveaux marchés en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. L'établissement de telles installations en Nouvelle-Écosse permettra au secteur du poisson et des fruits de mer de rayonner sur le plan de l'équipement de transformation de pointe.

L'octroi de cette aide financière à l'entreprise profitera à la Nouvelle-Écosse d'aujourd'hui et de demain. Ce projet devrait créer de 30 à 50 emplois de grande qualité à l'année en Nouvelle-Écosse. La contribution provient du Fonds des pêches de l'Atlantique, d'une valeur de 400 millions de dollars financé conjointement par les gouvernements fédéral et provincial, ainsi que du programme Croissance économique régionale par l'innovation de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA), et met l'accent sur les possibilités de croissance et l'augmentation de la valeur marchande des poissons et fruits de mer de haute qualité, et issus de pratiques durables, provenant du Canada atlantique.

Le Fonds des pêches de l'Atlantique continuera d'investir dans divers projets au cours des sept années du programme. Les entreprises des secteurs des pêches commerciales et de l'aquaculture, les groupes autochtones, le milieu universitaire, et les associations et organisations de l'industrie, y compris les instituts de recherche, peuvent présenter une demande. Le programme Croissance économique régionale par l'innovation de l'APECA stimule la croissance économique en aidant les petites et moyennes entreprises à prendre de l'expansion, à pénétrer de nouveaux marchés, et à créer des emplois bien rémunérés pour les Canadiens.

Citations



« Le secteur canadien du poisson et des fruits de mer joue un rôle crucial dans l'économie, et la Nouvelle-Écosse montre la voie à suivre. Ce projet que nous finançons dans le cadre du Fonds des pêches de l'Atlantique aidera le secteur des pêches à se positionner à l'avant-garde grâce à l'adoption de nouvelles technologies et de nouveaux équipements de pointe. Un solide secteur des pêches entraîne plus d'emplois pour les Canadiens des communautés côtières, et plus de prospérité dans nos communautés côtières. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Les transformateurs de poissons et de fruits de mer du Canada atlantique travaillent fort pour s'adapter aux réalités économiques qui évoluent rapidement, et notre gouvernement est prêt à investir dans leur réussite future. L'annonce d'aujourd'hui entraînera plus d'emplois de haute qualité, toute l'année, ici à Dartmouth. Et cela signifie que cette entreprise sera en mesure d'adopter certains des équipements de traitement et d'emballage modernes à la fine pointe de la technologie disponibles, y compris des technologies écologiques, contribuant ainsi à une économie durable ici au Canada atlantique. »

Darren Fisher, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (APECA) et député de Dartmouth - Cole Harbour, au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de l'APECA.

« Cet investissement dans la transformation à valeur ajoutée aidera notre secteur des produits de la mer à mieux répondre à la demande croissante du marché pour des poissons et fruits de mer de grande qualité et provenant de sources durables. Notre secteur du poisson et des fruits de mer continue d'offrir des possibilités professionnelles de qualité aux Néo-Écossais et des débouchés économiques dans nos collectivités côtières. »

L'honorable Keith Colwell, ministre des Pêches et de l'Aquaculture de la Nouvelle-Écosse

« Notre nouvelle usine d'emballage au détail introduira une capacité de production de produits de vente au détail et de services alimentaires prêts à être commercialisés pour notre gamme d'espèces, y compris les pétoncles qui sont récoltés au large des côtes de la Nouvelle-Écosse. Cet investissement dans la région d'Halifax est stratégiquement logique pour Ocean Choice - il créera une valeur accrue que nous réinvestirons dans nos installations de transformation et nos navires actuels; il nous permettra de pénétrer plus loin dans la chaîne de valeur avec des produits prêts à être destinés au consommateur; il nous rapprochera des marchés mondiaux, y compris la livraison de nuit dans le centre du Canada et le nord-est des États-Unis; et cela nous permettra de produire plus de produits à valeur ajoutée au Canada atlantique. »

Martin Sullivan, directeur général d'Ocean Choice International

Faits en bref



Ce financement est accordé à une filiale d'Ocean Choice pour établir une nouvelle usine d'emballage au détail à valeur ajoutée à la fine pointe de la technologie, proche des marchés mondiaux. Ocean Choice est une entreprise internationale de fruits de mer détenue et exploitée dans le Canada atlantique qui possède de vastes actifs de pêche et de transformation à Terre-Neuve-et- Labrador et en Nouvelle-Écosse. Ocean Choice est intégrée verticalement et met l'accent sur la pêche, la transformation et la commercialisation des fruits de mer grâce à sa flotte de cinq navires hauturiers et de cinq installations de transformation ayant des bureaux de vente partout dans le monde. L'entreprise vend une gamme diversifiée de fruits de mer à plus de 400 clients répartis dans 30 pays.

La contribution remboursable de 10 339 504 $ à 12150484 Canada Inc. comprend 8 millions de dollars par l'entremise du Fonds des pêches de l'Atlantique et 2 339 504 $ par l'entremise du programme Croissance économique régionale par l'innovation de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique.

atlantique. Le Fonds des pêches de l'Atlantique investira plus de 400 millions de dollars sur sept ans pour soutenir le secteur canadien du poisson et des fruits de mer.

Le gouvernement fédéral fournira 70 % du financement, et 30 % proviendront des provinces de l'Atlantique pendant la durée du programme.

Le Fonds vise à aider le secteur des fruits de mer du Canada à opérer une transition afin de répondre aux demandes croissantes du marché à l'égard de produits de haute qualité, à valeur ajoutée et issus de pratiques durables.

à opérer une transition afin de répondre aux demandes croissantes du marché à l'égard de produits de haute qualité, à valeur ajoutée et issus de pratiques durables. Les projets admissibles doivent mettre l'accent sur :

l'innovation - pour soutenir la recherche et le développement d'innovations qui contribuent à la durabilité du secteur du poisson et des fruits de mer, et établir des partenariats et des réseaux qui viseront à promouvoir l'innovation dans le secteur;



l'infrastructure - pour adopter ou adapter de nouvelles technologies, des processus ou de l'équipement pour améliorer le rendement et la durabilité du secteur du poisson et des fruits de mer;



les partenariats scientifiques - des partenariats avec le milieu universitaire et les institutions axés sur l'industrie de la pêche et de l'aquaculture dans le but d'améliorer les connaissances et la compréhension des répercussions de l'évolution des conditions océanographiques et de la technologie de pêche durable.

Fiche d'information

Le gouvernement du Canada et la Province de la Nouvelle-Écosse financent des installations ultramodernes d'emballage pour le secteur des fruits de mer

Le gouvernement du Canada et la Province de la Nouvelle-Écosse sont heureux d'annoncer l'octroi d'un financement de plus de 10,3 millions de dollars à 12150484 Canada inc., une filiale d'Ocean Choice International inc. Cette aide - une contribution totale de 10 339 504 $ - servira à financer l'utilisation de certains des équipements de transformation et d'emballage de pointe les plus avancés qui soient.

Bénéficiaire

Fonds versés par

le gouvernement

du Canada Coût total du

projet Description du projet 12150484 Canada Inc. Contribution financière remboursable du FPA : 8 000 000 $ Contribution remboursable de l'APECA : 2 339 504 $ 13 842 635 $ 12150484 Canada Inc. reçoit des fonds pour la rénovation de bâtiments et pour l'achat, et l'installation d'équipement de transformation secondaire et à valeur ajoutée de pointe, pour une nouvelle installation d'emballage au détail en Nouvelle-Écosse. Cette nouvelle installation permettra d'accroître la productivité et l'efficacité, et d'ouvrir de nouveaux débouchés sur le marché de la vente au détail pour l'entreprise. L'objectif principal est d'offrir de nouveaux produits de la mer prêts pour la vente au détail aux détaillants d'Ocean Choice International en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

Liens connexes

