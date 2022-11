Le gouvernement du Canada et la Province de la Nouvelle-Écosse financent 120 projets pour soutenir une qualité accrue du homard dans la province

DARTMOUTH, NS, le 1er nov. 2022 /CNW/ - Pêches et Océans Canada

Les pêches du Canada sont l'épine dorsale de nombreuses collectivités côtières, et une force motrice de l'économie. Le secteur des produits de la mer évolue rapidement - la concurrence s'intensifie, et les consommateurs recherchent la durabilité et la qualité. C'est pourquoi le gouvernement du Canada et la Province de la Nouvelle-Écosse (N.-É.) annoncent aujourd'hui un financement total de plus de 7 millions de dollars pour 120 projets dans le cadre du Fonds des pêches de l'Atlantique (FPA), visant à accroître la qualité du homard en Nouvelle-Écosse, grâce à des projets d'infrastructure, d'innovation et de partenariats scientifiques.

Amélioration des navires (viviers et autres équipements) - 95 projets axés sur l'achat et l'installation de technologies et d'équipements visant à améliorer la qualité du homard pêché et la durabilité des activités.

- 95 projets axés sur l'achat et l'installation de technologies et d'équipements visant à améliorer la qualité du homard pêché et la durabilité des activités. Amélioration des installations côtières - 22 projets axés sur l'achat et l'installation d'équipements et de mises à niveau, y compris l'automatisation, afin d'améliorer la qualité du homard dans les installations à terre de transformation et d'entreposage.

- 22 projets axés sur l'achat et l'installation d'équipements et de mises à niveau, y compris l'automatisation, afin d'améliorer la qualité du homard dans les installations à terre de transformation et d'entreposage. Innovation - un projet axé sur l'amélioration des normes de qualité du homard.

- un projet axé sur l'amélioration des normes de qualité du homard. Partenariat scientifique - deux projets axés sur la recherche et le développement liés à la qualité du homard.

Cette contribution de 7 millions de dollars provient du FPA de 400 millions de dollars, qui est financé conjointement par les gouvernements fédéral et provinciaux, et qui met l'accent sur la croissance des possibilités et l'augmentation de la valeur marchande des produits du poisson et des fruits de mer de haute qualité, et issus de pratiques durables, provenant du Canada atlantique.

Le FPA en est à sa cinquième année, et continuera d'investir dans des projets au cours des sept années de la durée du programme. L'industrie des pêches commerciales et de l'aquaculture, les groupes autochtones, le milieu universitaire, les associations et les organisations de l'industrie, y compris les établissements de recherche, peuvent présenter une demande en vue d'obtenir des fonds du FPA.

Citations

« La Nouvelle-Écosse est connue dans le monde entier pour ses excellents produits de la mer grâce à l'engagement de tous les membres de l'industrie à chercher constamment à améliorer la qualité et la durabilité de leurs produits. Le Fonds des pêches de l'Atlantique appuie 120 projets visant à poursuivre les innovations qui permettront de garantir que lorsque le homard de la Nouvelle-Écosse arrive sur les marchés et dans les assiettes des consommateurs, il est au sommet de la qualité. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Notre gouvernement, en partenariat avec Pêches et Océans Canada, aide les pêcheurs à maintenir la qualité des produits de la mer qui proviennent de nos eaux. En nous efforçant d'obtenir une qualité supérieure à chaque étape du processus, du bateau à l'assiette, nous nous assurons que les produits de la mer de la Nouvelle-Écosse sont inégalés, et que la réputation mondiale de nos produits de la mer durables et de première qualité reste solide. »

L'honorable Steve Craig, ministre des Pêches et de l'Aquaculture de la Nouvelle-Écosse

Faits en bref

Le Fonds des pêches de l'Atlantique investira plus de 400 millions de dollars sur sept ans pour soutenir le secteur canadien du poisson et des fruits de mer.

Le gouvernement fédéral fournira 70 % du financement, et 30 % proviendront des provinces de l'Atlantique.

Le Fonds vise à aider le secteur des produits de la mer du Canada à effectuer une transition afin de répondre aux demandes croissantes du marché pour des produits de qualité élevée, de valeur supérieure, et issus de pratiques durables.

à effectuer une transition afin de répondre aux demandes croissantes du marché pour des produits de qualité élevée, de valeur supérieure, et issus de pratiques durables. Les projets admissibles doivent cibler :

L'innovation - soutenir la recherche et la mise au point d'innovations qui contribuent à la durabilité du secteur du poisson et des fruits de mer et établir des partenariats et des réseaux qui visent à faire la promotion de l'innovation dans le secteur et à la favoriser.

L'infrastructure - adopter ou adapter des technologies, processus ou équipements nouveaux pour améliorer l'efficacité et la durabilité du secteur du poisson et des fruits de mer.

Les partenariats scientifiques - des partenariats avec le milieu universitaire et les institutions axés sur l'industrie de la pêche et de l'aquaculture dans le but d'améliorer les connaissances et la compréhension des répercussions de l'évolution des conditions océanographiques et de la technologie de pêche durable.

Liens connexes

Restez branchés

Fiche d'information

Le gouvernement du Canada et la Province de la Nouvelle-Écosse financent 120 projets pour soutenir une qualité accrue du homard dans la province

Le gouvernement du Canada et la Province de la Nouvelle-Écosse sont heureux d'annoncer un financement de plus de 7 millions de dollars pour 120 projets, visant à soutenir l'amélioration de la qualité du homard en Nouvelle-Écosse, grâce à projets pour améliorer les infrastructures, pour des approches novatrices, et pour des partenariats scientifiques dans le cadre du Fonds des pêches de l'Atlantique (FPA).

Projets d'infrastructure

Amélioration des navires Financement de projets visant à soutenir l'achat et l'installation de technologies et d'équipements pour

améliorer la qualité du homard pêché et la durabilité des opérations. Bénéficiaires du projet Contribution du FPA 2558309 NOVA SCOTIA LIMITED 2 180 $ Adam Sharpe 14 572 $ Addie Too Fisheries Limited 45 000 $ All Adrift Fisheries Ltd. 82 389 $ Argyle River Fisheries Limited 45 000 $ B. Cameron Fisheries Limited 45 000 $ Bae Wynd Fisheries Inc. 3 775 $ Bait Me Fisheries Ltd. 22 905 $ Blue Thunder Fisheries Limited 71 276 $ Capt. Jack Fisheries Ltd. 45 000 $ Captain Chester's Seafoods Inc. 45 000 $ Captain's Finest Fisheries Ltd. 34 871 $ Inshore Fisheries Ltd. 66 709 $ CKC Fisheries Limited 76 560 $ CO.DE.CO Fisheries Ltd. 2 621 $ Corbett Fisheries Limited 42 440 $ CWE Halliday Fisheries Ltd. 45 000 $ EZ-GO-N Fisheries Inc. 79 601 $ Family Venture Fisheries Limited 45 000 $ Finest Kind Fisheries Ltd. 73 356 $ Flying High Fisheries Limited 76 560 $ G. B. N. Nickerson Fisheries Ltd. 40 552 $ Gilcam Fisheries Limited 45 000 $ Green Bay Fisheries Limited 10 713 $ Green Coastal Fisheries Limited 3 257 $ Green Family Fisheries Ltd. 9 860 $ Island Wedge Fisheries Ltd. 84 201 $ J&T Leblanc Enterprises Limited 99 287 $ Jahana Bay Fisheries Limited 21 920 $ JBR Fisheries Limited 97 356 $ JDavid Fisheries Limited 20 000 $ Kyle & Kory Baker Brothers Fisheries Limited 20 000 $ Labour Fisheries (2017) Limited 45 000 $ Lady Dot Fisheries Limited 82 160 $ Let'Er Rip Fisheries Ltd. 81 964 $ Mason MacDonald Holdings Limited 15 500 $ Miss Jill Marie Fisheries Limited 68 320 $ Mosher Fisheries Ltd. 45 000 $ NRA Fisheries Ltd. 68 737 $ Perry Richardson 30 875 $ Ramsay MacLeod Ltd. 4 885 $ Rebecca Fisheries Limited 77 975 $ RLR Fisheries Limited 76 914 $ Ruby Moon Fisheries Ltd. 40 854 $ Seacoast Fisheries Limited 7 571 $ Sound Sailor Fisheries Ltd. 19 532 $ Stella Leora Fisheries Ltd. 21 514 $ Sylvia Ann Fisheries Limited 45 000 $ T & A LeBlanc Fisheries Ltd. 88 247 $ Travis Burke 14 000 $ Triple S Fisheries Ltd. 29 904 $ Uncle Philly Lobster Limited 45 000 $ West of the Sun Fisheries Ltd. 45 000 $ Wolfe Pack Fisheries Limited 31 533 $ Yvette & Lise Fisheries Limited 66 000 $ Première Nation de Membertou 12 626 $ Flying Eagle Lobster Limited 39 093 $ Sea Raven Fisheries Ltd. 27 416 $ SJR Fisheries Ltd. 40 060 $ 3283934 Nova Scotia Limited 10 496 $ Bernie Alexander MacDonald 15 487 $ Brian Wadden 19 376 $ Capture Fisheries Ltd. 15 486 $ Forgeron Marine Enterprises Ltd. 11 738 $ Gregory Scott MacMullin 13 122 $ J. Morrison Fisheries Ltd. 10 466 $ 3323788 Nova Scotia Limited 27 851 $ Kiwi Fisheries Ltd. 7 025 $ Bad Neighbour Fisheries Limited 12 702 $ Belliveau Brothers Ltd. 18 050 $ C and D Fisheries Ltd. 49 691 $ Donnie Sea Fisheries Inc. 9 334 $ C.M.H. Fisheries Ltd. 50 596 $ D & T Enslow Fisheries Inc. 35 601 $ Jamoca Fisheries Limited 22 789 $ David & Travis Fisheries Limited 11 510 $ Donald Robert MacLellan Enterprises Limited 18 601 $ George William Popovich 9 150 $ Steven D. Popovich 9 150 $ Gutsy Girlz Fisheries Ltd. 63 635 $ Joel Leblanc 4 900 $ Kate Fisheries Limited 75 400 $ Landry Boys Fisheries Limited 47 210 $ Lloyd David Fraser 12 084 $ M & M Fisheries Limited 2 650 $ Malcolm Lloyd Fraser 4 547 $ Mark McDougall Fisheries Limited 11 576 $ Minsky Mino Fishery Ltd. 7 744 $ Norman Alex Macleod 6 978 $ Port Novie Fisheries Ltd. 17 016 $ Queen Bee 2 Inc. 5 421 $ R.J. Amirault Fisheries Limited 77 016 $ Salty Strings Fisheries Inc. 4 200 $ Schnare Fisheries Limited 29 779 $ Wilcox & Son Investments Inc. 55 500 $ Amélioration des installations à terre Financement de projets visant à soutenir l'achat et l'installation d'équipements et de mises à niveau, y

compris l'automatisation, afin d'améliorer la qualité du homard dans les installations à terre de

transformation et d'entreposage. Bénéficiaires du projet Contribution du FPA Abriel Fisheries Company 96 933 $ Dawn Till Dusk Seafoods Limited 99 900 $ Bridge Lobsters Limited 82 716 $ C.V.Goreham $ Sons Seiners Co., Ltd. 69 300 $ Kaiser Marine Inc. 99 040 $ Leo G. Atkinson Fisheries Limited 56 720 $ New-Gore Lobster Company Limited 69 650 $ Ocean Trawlers Limited 77 000 $ Ocean View Fisheries Limited 37 784 $ Pittman's Lobsters Inc. 46 461 $ Sandy & Sons Fisheries Limited 67 900 $ Set 'N'Sail Fisheries Ltd. 68 273 $ UGO Fisheries Ltd. 20 800 $ W. Sears Seafoods Limited 42 976 $ Wedgeport Lobsters Ltd 68 625 $ Coastal Fog Fisheries 11 992 $ Emery Smith Fisheries Limited 99 900 $ Oceans Edge Seafoods Ltd. 98 957 $ R.J. King Fisheries Limited 99 900 $ 3104568 Nova Scotia Limited 55 159 $ 3104568 Nova Scotia Limited 94 945 $ Lismore Seafoods Company 83 800 $

Projet d'innovation

Description du projet : Amélioration des normes de qualité du homard. Bénéficiaire du projet Contribution du FPA Perennia Food & Agriculture Incorporated 121 145 $

Projets de partenariats scientifiques

Description du projet : Projets de partenariats scientifiques axés sur la recherche et le

développement liés à la qualité du homard. Bénéficiaires du projet Contribution du FPA Université Sainte-Anne 1 265 287 $ Université Sainte-Anne 725 167 $

