AMHERST, NS, le 19 janv. 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour accroître l'offre de logements au Canada.

Maisons Canada, une toute nouvelle entité du gouvernement du Canada, sera au cœur de cet engagement et aidera à accélérer la construction de logements abordables pour accroître l'offre de logements. Maisons Canada aidera aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme construira des logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associera à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des initiatives ont lieu dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays. À cette fin, le Fonds pour le logement abordable offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral et la Province de la Nouvelle-Écosse ont annoncé un financement combiné de plus de 6,4 millions de dollars pour aider à construire 47 logements sûrs, locatifs et pour propriétaires-occupants, à Amherst. Ce projet novateur allie l'accession à la propriété avec participation et un parc de logements locatifs. Il servira de modèle pour des initiatives futures dans la région. Grâce au modèle de participation, Centraide demeurera partiellement propriétaire de chaque logement afin d'en assurer l'abordabilité à perpétuité. L'investissement initial de la River Philip Foundation permettra d'utiliser stratégiquement le financement provenant de tous les ordres de gouvernement, ce qui contribuera à la réussite de ce projet pilote.

L'annonce a été faite aujourd'hui par Alana Hirtle, députée fédérale de Cumberland-Colchester, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique; ainsi que par l'honorable John White, ministre du Logement de la Nouvelle-Écosse et député provincial de Glace Bay-Dominion; et Rob Small, maire d'Amherst.

La dernière année a révélé qu'il y a des limites à l'indépendance économique du Canada. Le Budget 2025 s'attaque de front à ce défi. Nous avons l'intention de prendre les rênes et de bâtir l'avenir que nous voulons pour nous-mêmes. Nous voulons bâtir un Canada fort.

« Notre gouvernement est déterminé à aider les collectivités à trouver des solutions locales pour répondre aux besoins en matière de logement et remédier à l'itinérance. Cet ensemble résidentiel accroîtra l'offre de logements sûrs et abordables destinés à certains des résidents les plus vulnérables d'Amherst. C'est aussi un pas de plus dans l'édification d'une économie qui profite à tout le monde. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« C'est enthousiasmant de voir ce projet se concrétiser, sachant à quel point il bénéficiera de manière réelle à la collectivité. Il est le fruit de beaucoup de travail et d'une grande collaboration, et notre gouvernement est fier de collaborer avec les partenaires en vue de sa réalisation. » - Alana Hirtle, députée fédérale de Cumberland-Colchester

« The Groves at Hillsdale est un exemple de plus de la manière dont nous aidons un plus grand nombre de Néoécossais à réaliser leur rêve d'accession à la propriété. Ce partenariat entre les multiples ordres de gouvernement et les intervenants de notre secteur sans but lucratif aide les Néoécossais de la région d'Amherst à accéder à des logements sûrs et abordables, maintenant et pour des générations à venir. » - L'honorable John White, ministre du Logement de la Nouvelle-Écosse et député provincial de Glace Bay-Dominion

« L'abordabilité du logement est l'un des défis les plus urgents de notre collectivité. Ce projet d'ensemble résidentiel représente donc un pas en avant important pour Amherst. En alliant les forces de tous les ordres de gouvernement ainsi que de partenaires communautaires de confiance, nous créons des options de logement qui conviendront aux familles d'ici : des habitations sûres, atteignables et conçues pour demeurer abordables au fil du temps. C'est ce genre de collaboration qui nous permet de bâtir un avenir plus fort et plus inclusif pour Amherst. » - Rob Small, maire d'Amherst

« Centraide des Maritimes construit des milieux de vie et crée des conditions propices à l'épanouissement. C'est un honneur de travailler avec nos partenaires philanthropiques et nos partenaires de construction ainsi qu'avec les gouvernements et les membres de la collectivité du comté de Cumberland pour aménager The Groves, un environnement novateur qui aura des répercussions positives maintenant et pour les générations à venir. » - Sara Napier, PDG de Centraide des Maritimes

« La River Philip Foundation est heureuse de contribuer à combler le manque de logements abordables dans le comté de Cumberland, en Nouvelle-Écosse. » - Floyd Dykeman, Projets spéciaux, River Philip Foundation

« L'ensemble résidentiel The Groves at Hillsdale est la preuve de ce qu'on peut accomplir lorsque de solides partenaires s'unissent à l'appui d'une vision commune. The Shaw Group, Centraide des Maritimes et la River Philip Foundation ont chacun apporté une expertise qui leur est propre et un engagement indéfectible à ce projet d'ensemble résidentiel. En nous associant, nous avons créé plus que des logements, nous avons bâti un milieu de vie. Ce projet démontre le pouvoir de la collaboration pour apporter des changements durables et importants pour la population d'Amherst. Comme le modèle est évolutif et reproductible, nous pouvons nous réjouir de continuer à en tirer parti avec nos partenaires alors que nous contribuons à créer des collectivités fortes et durables dans la région. Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli ici et nous avons hâte de constater les effets positifs que ces logements auront sur les générations à venir. » - Dean Robertson, président et premier dirigeant, The Shaw Group

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En septembre 2025, le gouvernement fédéral avait engagé 74,08 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 183 200 logements et la réparation de plus de 328 800 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes, comme les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités de la SNL comprennent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.

est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. En septembre 2025, le gouvernement du Canada avait engagé 13,72 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 54 100 logements et la réparation de plus de 174 600 logements par l'intermédiaire du FLA. Le 19 septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé un complément de 1,5 milliard de dollars en prêts pour le volet « Construction » du FLA, afin de soutenir la création de plus de 5 000 logements à partir de 2025-2026. De plus, le sous-volet pour la création rapide de logements du FLA sera bonifié grâce à un financement de 385 millions de dollars tiré d'un engagement pour les exercices futurs.

offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le financement fourni pour l'ensemble résidentiel The Groves at Hillsdale est le suivant : 2,35 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'intermédiaire du FLA de la SNL; 4,05 millions de dollars du ministère de la Croissance et du Développement de la Nouvelle-Écosse; 4,34 millions de dollars de Centraide des Maritimes, dans le cadre d'une participation pour l'accession à la propriété; 1,69 million de dollars de la River Philip Foundation; 639 950 $ de la Ville d'Amherst.



Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété et contribuent à la création ou au maintien de l'offre de logements locatifs. Ses recherches et ses données aident à éclairer les politiques en matière de logement. En facilitant la collaboration entre tous les ordres de gouvernement et les secteurs privé et sans but lucratif, la SCHL contribue à améliorer l'abordabilité, l'équité et la compatibilité climatique du logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

