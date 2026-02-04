Avis aux médias : La SCHL publiera une nouvelle analyse des prêts hypothécaires en souffrance English
Nouvelles fournies parSociété canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
04 févr, 2026, 16:55 ET
OTTAWA, ON, le 4 févr. 2026 /CNW/ - La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) publiera une nouvelle analyse de l'état des prêts hypothécaires en souffrance au Canada le mercredi 5 février à 10 h (HE).
Dans l'article, Tania Bourassa Ochoa, économiste en chef adjointe à la SCHL, évalue l'incidence de la vague de renouvellement des prêts hypothécaires sur différentes régions et propriétaires au Canada.
Liens connexes :
- Revue de l'année 2025 | SCHL
- Balado : Rapport sur le secteur des prêts hypothécaires résidentiels | SCHL
- Copropriétés à Toronto : différences clés entre 1990 et 2025 | SCHL
- Copropriétés à Toronto et Vancouver : risques du marché | SCHL
Suivez la SCHL sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.
SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour demander une entrevue avec Tania Bourassa-Ochoa, veuillez communiquer avec l'équipe des Relations avec les médias de la SCHL à [email protected].
Partager cet article