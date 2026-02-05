OTTAWA, ON, le 5 févr. 2026 /CNW/ - L'importante vague de renouvellements de prêts hypothécaires au Canada oblige les ménages à repenser leurs finances. Plus de 1,5 million de ménages ont déjà renouvelé leur prêt hypothécaire à un taux d'intérêt plus élevé que leur taux précédent. Selon la SCHL, même si les arriérés hypothécaires ont augmenté, ils demeurent à un niveau historiquement bas. Tania Bourassa-Ochoa, économiste en chef adjointe à la SCHL, a relevé certains facteurs clés ayant contribué à maintenir les arriérés à un faible niveau, par exemple le choix de la plupart des emprunteurs de prolonger leur période d'amortissement.

Tania Bourassa-Ochoa, économiste en chef adjoint à la SCHL (Groupe CNW/Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL))

Dans sa dernière étude, Mme Bourassa-Ochoa montre aussi comment les difficultés financières ont été particulièrement importantes dans certaines régions, surtout à Toronto et à Vancouver, et pour certains groupes d'emprunteurs, comme les accédants à la propriété.

« Dans l'ensemble, les gens au Canada ont fait preuve de résilience face aux taux d'intérêt qui avaient beaucoup augmenté au moment du renouvellement de leurs prêts. Ils devront toutefois en subir les conséquences à long terme. En effet, la majorité d'entre eux ont prolongé la durée de leur prêt hypothécaire pour réduire leurs mensualités et gérer les finances à court terme de leur ménage, » a déclaré Tania Bourassa-Ochoa, économiste en chef adjoint à la SCHL. « Nous constatons aussi que le stress financier est élevé pour les emprunteurs hypothécaires à Toronto et à Vancouver et pour les gens qui ont accédé à la propriété durant la pandémie. Ces emprunteurs ont connu les plus fortes hausses des arriérés hypothécaires et courent un risque accru à l'avenir. »

Lisez l'article intégral sur le site Web de la SCHL : Vague de renouvellements hypothécaires : régions et emprunteurs les plus touchés

