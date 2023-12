STEVESTON HARBOUR, BC, le 14 déc. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Diane Lebouthillier, et le ministre de l'Intendance des terres, de l'eau et des ressources de la Colombie-Britannique, l'honorable Nathan Cullen, ont annoncé 86,119,340 dollars pour 58 projets, financés dans le cadre de la deuxième phase du Fonds de restauration et d'innovation pour le saumon de la Colombie-Britannique (FRISCB). Lancé en mars 2019, le FRISCB a investi pour soutenir la protection et la restauration de l'habitat, en veillant à ce que le secteur du poisson et des fruits de mer de la Colombie-Britannique soit bien placé pour une durabilité environnementale et économique à long terme. Les projets annoncés aujourd'hui sont financés conjointement par l'Initiative de la Stratégie relative au saumon du Pacifique (ISSP) du Canada et la Province de la Colombie-Britannique. Ces contributions aideront les bénéficiaires, sélectionnés lors du deuxième appel de demandes du FRISCB, à mener à bien d'importants projets de conservation pour restaurer les écosystèmes du saumon tout en assurant une pêche durable, résiliente, et prospère.

Voici certains des projets annoncés aujourd'hui :

Le département du génie civil de l'Université de la Colombie-Britannique reçoit un financement de 1,8 million de dollars pour le projet Identifying and mitigating hot spots of salmon exposure to toxic road runoff (déterminer et atténuer les points chauds de l'exposition du saumon aux eaux de ruissellement toxiques des routes), qui évaluera la prévalence de contaminants des eaux pluviales dans les cours d'eau fréquentés par le saumon en Colombie-Britannique, et déterminera les possibilités d'intervention dans l'optique de l'infrastructure verte pour protéger les populations de saumon des contaminants toxiques que contiennent les eaux de ruissellement des routes.

(déterminer et atténuer les points chauds de l'exposition du saumon aux eaux de ruissellement toxiques des routes), qui évaluera la prévalence de contaminants des eaux pluviales dans les cours d'eau fréquentés par le saumon en Colombie-Britannique, et déterminera les possibilités d'intervention dans l'optique de l'infrastructure verte pour protéger les populations de saumon des contaminants toxiques que contiennent les eaux de ruissellement des routes. La Fondation du saumon du Pacifique reçoit un financement de 2,4 millions de dollars pour le projet Salmon Recovery - advancing planning and action (rétablissement du saumon - faire avancer la planification et l'action). Les activités de ce projet consisteront à explorer la situation actuelle et à faire avancer les plans pour guider, éclairer, hiérarchiser, et coordonner la gestion de l'amélioration des résultats pour le saumon.

(rétablissement du saumon - faire avancer la planification et l'action). Les activités de ce projet consisteront à explorer la situation actuelle et à faire avancer les plans pour guider, éclairer, hiérarchiser, et coordonner la gestion de l'amélioration des résultats pour le saumon. Le Conseil tribal Scw'exmx reçoit un financement de 5,30 millions de dollars pour le projet Post Flood Support for Fish and Fish Habitat Recovery in the Nicola Watershed (à la suite d'inondations, appuyer le rétablissement du poisson et de l'habitat du poisson dans le bassin hydrographique de la rivière Nicola). Le service des pêches du Conseil tribal Scw'exmx, la Nicola Watershed Stewardship and Fisheries Authority, a pour objectif de mettre en place des mesures de rétablissement après les inondations dans le bassin versant de la rivière Nicola. Dix‑huit sites et problèmes ont été cernés et exigent une attention immédiate et/ou présentent des possibilités de remédier aux conséquences des inondations pour le poisson et son habitat.

tribal Scw'exmx reçoit un financement de 5,30 millions de dollars pour le projet (à la suite d'inondations, appuyer le rétablissement du poisson et de l'habitat du poisson dans le bassin hydrographique de la rivière Nicola). Le service des pêches du Conseil tribal Scw'exmx, la Nicola Watershed Stewardship and Fisheries Authority, a pour objectif de mettre en place des mesures de rétablissement après les inondations dans le bassin versant de la rivière Nicola. Dix‑huit sites et problèmes ont été cernés et exigent une attention immédiate et/ou présentent des possibilités de remédier aux conséquences des inondations pour le poisson et son habitat. Lax Kw'alaams Business Development Ltd. reçoit 2,21 millions de dollars pour le projet Skeena River Fish Trap (piège à poisson dans la rivière Skeena) en collaboration avec la Skeena Fisheries Commission et la Wild Fish Conservancy, pour évaluer la faisabilité de mise en eau d'un piège à poisson en filet dans la partie inférieure de la rivière Skeena, pour pêcher le saumon et d'autres espèces.

Citations

« Notre gouvernement s'est engagé à travailler avec la Province de la Colombie-Britannique pour investir dans des programmes qui protègent les populations de saumon de la Colombie-Britannique et les pêches qu'ils soutiennent. Les bénéficiaires des projets présentés aujourd'hui réalisent des progrès considérables visant à préserver et à restaurer l'habitat du saumon, tout en assurant aussi des pêches durables, à long terme. Le Fonds de restauration et d'innovation pour le saumon de la Colombie-Britannique continue d'être un programme efficace de contributions, qui utilise des techniques novatrices pour préserver l'avenir du saumon du Pacifique et d'autres stocks de poissons prioritaires pour les années à venir. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Notre gouvernement prend des mesures pour protéger et améliorer les bassins hydrographiques et la santé des écosystèmes dans toute la province. Les projets que nous annonçons aujourd'hui permettront de restaurer les principaux habitats du saumon, de créer des écosystèmes de saumon résilients face au climat, et de soutenir la viabilité économique et environnementale à long terme des pêches de la Colombie-Britannique. Ces projets s'appuient sur les meilleures données scientifiques et les connaissances spécialisées des Autochtones pour ramener l'abondance dans les cours d'eau de la Colombie-Britannique, les écosystèmes et les collectivités qu'ils soutiennent. »

L'honorable Nathan Cullen, ministre de l'Intendance des terres, de l'eau et des ressources de la Colombie-Britannique et ministre responsable des Pêches

« En tant que ministre fédéral de la Colombie-Britannique, je comprends l'importance d'accélérer nos efforts pour maintenir et rétablir les populations de saumon sauvage et leur habitat. Les projets annoncés aujourd'hui permettront de créer des infrastructures pour protéger le saumon des changements climatiques et de la pollution, d'introduire des méthodes de pêche plus durables, et de cibler les espèces envahissantes destructrices. Ces investissements permettront de créer des écosystèmes plus propres où le saumon du Pacifique, et les collectivités de la Colombie-Britannique comme la mienne, qui en dépendent, pourront prospérer. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada

« Le saumon est au cœur même de la fibre sociale, économique et spirituelle de la vie ici à Richmond et dans toute la Colombie-Britannique. L'investissement conjoint des gouvernements fédéral et provincial annoncé aujourd'hui témoigne de notre engagement à rétablir et à protéger les populations de saumon du Pacifique. Ces investissements contribueront à nourrir nos communautés, à restaurer la biodiversité, et à améliorer les stocks de saumon qui soutiennent notre port de Steveston et l'industrie de la pêche. »

Parm Bains, député de Steveston-Richmond-Est

Faits en bref

Depuis sa création, le FRISCB a permis de financer 155 projets, ce qui représente un investissement de plus de 214.67 $ millions de dollars pour reconstituer les stocks de saumon sauvage du Pacifique, et soutenir le secteur du poisson et des fruits de mer de la Colombie-Britannique.

De plus amples renseignements sur les projets sélectionnés pour un financement du FRISCB sont accessibles en ligne ici.

Le FRISCB est un programme dont les coûts sont partagés à raison de 70 % par le gouvernement fédéral et de 30 % par la province.

Dans le budget de 2021, le gouvernement fédéral s'est engagé à verser 100 millions de dollars supplémentaires pour élargir le programme du FRISCB qui est un élément clé de l'Initiative de la Stratégie relative au saumon du Pacifique (ISSP), ce qui porte la contribution totale du Canada à 200 millions de dollars sur sept ans. Un engagement du mandat du gouvernement de la Colombie-Britannique consiste à doubler son investissement, et donc la province fournit 85,7 millions de dollars sur sept ans.

à 200 millions de dollars sur sept ans. Un engagement du mandat du gouvernement de la Colombie-Britannique consiste à doubler son investissement, et donc la province fournit 85,7 millions de dollars sur sept ans. L'Initiative de la Stratégie relative au saumon du Pacifique du gouvernement du Canada est l'investissement le plus important jamais réalisé par un gouvernement pour sauver le saumon du Pacifique. Grâce à cet investissement, le Canada entreprendra une action stratégique et coordonnée à long terme, fondée sur la collaboration, afin de stabiliser et de rétablir le saumon du Pacifique pour les écosystèmes, les personnes et les collectivités qui dépendent de sa durabilité.

est l'investissement le plus important jamais réalisé par un gouvernement pour sauver le saumon du Pacifique. Grâce à cet investissement, le entreprendra une action stratégique et coordonnée à long terme, fondée sur la collaboration, afin de stabiliser et de rétablir le saumon du Pacifique pour les écosystèmes, les personnes et les collectivités qui dépendent de sa durabilité. Le FRISCB accepte les demandes provenant des collectivités autochtones, d'organisations commerciales des secteurs de la pêche sauvage et de l'aquaculture, des pêches récréatives, ainsi que d'organisations non commerciales, comme les universités et les instituts de recherche, les associations de l'industrie, et les groupes de conservation.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez Pêches et Océans Canada sur X (Twitter), Facebook et YouTube.

sur X (Twitter), Facebook et YouTube. Suivez la Garde côtière canadienne sur X (Twitter), Facebook et YouTube.

Document d'information

Soutien du gouvernement du Canada et de la Province de la Colombie-Britannique

58 projets dans le domaine de la pêche, de l'aquaculture et de l'innovation en matière de produits de la mer

Les 58 projets suivants reçoivent un financement dans le cadre de la deuxième phase du Fonds de restauration et d'innovation pour le saumon de la Colombie-Britannique (FRISCB).

Bénéficiaire du projet Description du projet Coût du projet Sport Fishing Institute de la Colombie-Britannique Poursuite des améliorations de l'application Fishing BC, y compris l'affichage numérique des permis, la soumission des données de capture et l'ajout de renseignements réglementaires. 714 445 $ Squamish River Watershed Society Ouverture d'une brèche dans la flèche de Squamish pour ouvrir le passage du saumon quinnat et un important habitat estuarien. 1 089 320 $ Première Nation Pacheedaht Mise en œuvre de trois projets de restauration de l'habitat du saumon dans les estuaires de San Juan et de Gordon, pour accroître la connectivité et réhabiliter les habitats endommagés pour le saumon. 3 255 606 $ Université polytechnique Kwantlen, Centre de génomique appliquée Séquençage du génome entier d'Aeromonas salmonicidia, une bactérie pathogène qui nuit gravement aux populations de salmonidés et d'autres espèces de poissons. 278 272 $ Fondation du saumon du Pacifique Quatre activités, dont la détermination des principales priorités pour le saumon à l'échelle des unités de conservation ou de gestion des stocks, une stratégie de conservation pour la région du cœur du Fraser, un plan de rétablissement du saumon dans la région du haut Fraser, et l'application d'une méthode permettant au saumon d'accéder de manière saisonnière à l'habitat de la plaine d'inondation dans le bas du fleuve Fraser. 2 640 683 $ Société Gitanyow Huwilp Utilisation d'une technique hydroacoustique orientée vers le haut, d'un programme d'échantillonnage biologique et de pièges à plan incliné pour estimer la production de saumoneaux du lac Meziadin. 749 585 $ Première Nation Xwemalhkwu (Homalco) Réalisation d'une étude de faisabilité d'une écloserie dans la baie d'Orford, évaluation des stocks et analyse génétique de la population de saumons quinnats de la rivière Southgate, évaluation des risques géologiques pour la stabilité des terres en amont du ruisseau Elliot, et collecte de données océanographiques et climatiques sur l'inlet Bute. 775 225 $ Premières Nations Huu-ay-aht Étude sur trois ans de la population de saumons quinnats de Sarita, portant notamment sur la migration des saumoneaux, l'utilisation de l'habitat, les zones de frai, et les répercussions de la prédation. 1 662 046 $ Association des gardiens autochtones de la mer des Salish Mettre en place un programme de surveillance des populations de saumon et de l'habitat dans les zones prioritaires du bas Fraser et de la baie Boundary, y compris un cadre d'évaluation des effets cumulatifs et un plan d'action pour la restauration. 2 222 120 $ Nechako Environment and Water Stewardship Society Projets de restauration de l'habitat du poisson dans le bassin versant de la Nechako et étude complémentaire de l'ADN électronique pour aider à déterminer la répartition des salmonidés. 1 500 000 $ Conseil tribal de Nuu-chah-nulth Évaluation des populations de harengs de la côte ouest de l'île de Vancouver, y compris la diversité des traits du cycle biologique et les réponses au changement climatique et aux pressions exercées par la pêche. 575 960 $ Université de Victoria, département de géographie Établir un réseau latitudinal de zones sentinelles le long de la côte de la Colombie-Britannique, afin de quantifier la densité spatio-temporelle des bryozoaires encroûtant les laminaires et les conditions environnementales associées. 948 794 $ Première Nation Lil'wat Produire une estimation de l'échappée de cohos sauvages vers l'unité de conservation Lillooet pour chaque année de retour, soit 2023, 2024 et 2025. 694 491 $ Université de Colombie-Britannique, département de biologie Combinaison d'analyses génétiques, morphologiques et microchimiques pour étudier l'hybridation entre les saumons rouges anadromes et les kokanis résidents dans le système du lac Skaha sur une période de 15 ans. 218 350 $ A-Tlegay Fisheries Society Évaluation du site, engagement, conception du piège, construction et exploitation d'un piège à saumon pour la pêche sélective traditionnelle dans l'estuaire de Campbell/Quinsam. 1 143 114 $ Redd Fish Restoration Society S'appuyer sur les succès du projet concernant l'initiative de Clayoquot concernant les saumons quinnat sauvages pour remédier à la perte d'habitat à l'échelle des bassins hydrographiques prioritaires de la baie Clayoquot. 3 200 000 $ Lower Fraser Fisheries Alliance Society Poursuivre le projet réussi d'échappée de coho de Chilliwack par marquage de TPI afin d'estimer l'échappée totale de coho dans le bas Fraser et la rivière Chilliwack. 543 840 $ Discovery Coast Greenways Land Trust Restauration d'environ deux hectares de l'estuaire de la rivière Campbell afin de retrouver les conditions qui prévalaient avant le développement, en utilisant des techniques de restauration basées sur les processus. 1 676 000 $ Première Nation Tsawwassen Mettre au point le projet de filet tournant de la Première Nation Tsawwassen sur le fleuve Fraser, y compris la formation des membres de la Première Nation Tsawwassen, l'engagement et la poursuite d'une étude solide sur la mortalité des saumons. 810 062 $ Université de la Colombie-Britannique à Vancouver, département des sciences de l'atmosphère, de la terre et de l'océan Examen des répercussions du changement climatique sur la nourriture (zooplancton) disponible pour les saumons juvéniles en migration, et les espèces adultes résidentes dans la mer des Salish. 253 963 $ Organisation des sciences de la mer pour le Pacifique Nord (PICES) Assurer la mise au point efficace du projet Événements à l'échelle du bassin et répercussions côtières (Basin-scale Events to Coastal Impacts (BECI)) et travailler sur des modèles à échelle réduite à l'échelle du bassin, la gouvernance des données et l'ingénierie, ainsi que la participation des Autochtones à la conception du projet. 1 154 750 $ Université de la Colombie-Britannique à Vancouver, département de génie civil Documenter et atténuer les répercussions négatives sur les populations de saumon du ruissellement routier toxique sur le saumon de la Colombie-Britannique dans les basses-terres continentales, en mettant l'accent sur le produit chimique émergent 6PPD-quinone lié aux pneus. 1 747 809 $ Université Simon Fraser, département des sciences biologiques L'objectif principal de l'initiative Watershed Futures est d'informer et de catalyser la gestion efficace des effets cumulatifs afin d'accroître la résilience des bassins versants du saumon face au changement climatique. 1 254 022 $ Stewardship Centre for BC (SCBC) Le Stewardship Centre for BC (SCBC) propose un projet Green Shores au lac Cultus, pour améliorer l'habitat riverain et aquatique, atténuer l'érosion et favoriser le saumon rouge du lac Cultus, une espèce en voie de disparition, les écosystèmes du lac et les valeurs de la communauté. 531 674 $ Shuswap Nation Tribal Council Society La Commission des pêches Secwepemc (au nom de la Thompson-Shuswap Salmon Collaborative) cherche à évaluer, surveiller et atténuer les menaces pesant sur l'habitat d'eau douce du saumon sauvage et de la truite arc-en-ciel dans la sous-région Thompson-Shuswap. 1 306 000 $ La B.C. Wildlife Federation La British Columbia Wildlife Federation (BCWF) propose d'installer des analogues de barrage de castors et d'établir la technologie d'analogues de barrage de castors comme méthode de restauration des cours d'eau en Colombie-Britannique, car cette méthode est une approche peu coûteuse de la restauration des zones humides et de l'amélioration de l'habitat des poissons. 1 538 703 $ Lax Kw'alaams Business Development Ltd. Lax Kw'alaams Fisheries, la Commission des pêches Skeena et Wild Fish Conservancy collaborent pour évaluer la faisabilité d'un piège à poissons en filet dans le cours inférieur de la rivière Skeena, pour pêcher le saumon et d'autres espèces. 2 272 760 $ Wild Canadian Sablefish Ltd. Wild Canadian Sablefish Ltd. vise à améliorer les pratiques de pêche durable pour les pêcheries de contact avec le fond, en déployant des caméras en eau profonde, des accéléromètres et des capteurs de profondeur sur les engins de pêche à la morue charbonnière à la palangre, pour recueillir des observations sur les habitats en eau profonde et surveiller le contact avec le fond causé par les engins de pêche. 257 400 $ Société de bienfaisance MakeWay La phase 3 du projet Resiliant Waters (Eaux résilientes) vise à rétablir les liens avec l'habitat du saumon sauvage dans le bas Fraser, tout en faisant progresser les meilleures pratiques en matière d'infrastructures de lutte contre les inondations respectueuses des poissons. 3 613 173 $ Bande indienne de Little Shuswap Lake La Bande indienne de Little Shuswap Lake vise à rétablir la connectivité et les conditions d'habitat pour soutenir et pérenniser le rétablissement du saumon rouge de la rivière Adams, d'autres saumons et des espèces de poissons résidents. 1,884,334 $ Fondation du saumon du Pacifique Le projet de la Fondation du saumon du Pacifique, en collaboration avec des partenaires universitaires et des Premières Nations, vise à s'appuyer sur des travaux antérieurs menés dans la mer des Salish, pour combler les lacunes dans les connaissances sur les interactions entre le hareng et le saumon du Pacifique. 3 722 499 $ Pacific Climate Impacts Consortium Le Pacific Climate Impacts Consortium (UVic) a pour objectif d'étendre ses travaux actuels, en fournissant des résultats sur les répercussions du changement climatique sur l'environnement d'eau douce à une résolution suffisante pour représenter des tronçons de cours d'eau et des lacs individuels. Ce projet fournira des données très détaillées sur le débit et la qualité de l'eau, ainsi que les indicateurs d'exposition associés. 558 355 $ La Bande indienne de Skeetchestn Le programme de restauration du bassin versant de la rivière Deadman (le programme) de la Skeetchestn Natural Resources Corporation vise à restaurer le fond de la vallée après l'incendie, pour en faire un paysage fluvial résistant au climat, en établissant un programme exhaustif de surveillance et de recherche, ainsi qu'en mettant en œuvre des traitements de restauration des terres et des zones riveraines dans le bassin versant, en utilisant une restauration basée sur les processus à l'aide de solutions basées sur la nature. 4 000 000 $ British Columbia Conservation Foundation La British Columbia Conservation Foundation en partenariat avec l'Université de l'île de Vancouver, l'UVic, les Premières Nations locales, les groupes d'intendance et les représentants des autorités locales, l'objectif est de cerner les principales sources d'apport de particules toxiques liées à l'usure de pneus le long de l'est de l'île de Vancouver, d'étudier les changements spatio-temporels de concentration des particules toxiques liées à l'usure de pneus à partir de sources ponctuelles et d'évaluer l'efficacité des solutions techniques pour éliminer ou empêcher les particules toxiques liées à l'usure de pneus de pénétrer dans les cours d'eau où vivent des saumons. 2 293 016 $ Comox Valley Project Watershed Society La Comox Valley Project Watershed Society s'appuiera sur les succès de son projet financé par le FRISCB pour appliquer et affiner les outils et modèles de recherche récemment mis au point afin de déterminer les habitats de frai, d'élevage, d'enfouissement et de recherche de nourriture des poissons-proies dans la mer des Salish et au large de la côte ouest de l'île de Vancouver. 1 402 754 $ Ecofish Research Ltd. L'équipe de recherche de Conservation and Recovery Research on Oolicah in Haisla Territory mènera des études intensives sur le stade de transition des larves d'Oolichan entre les estuaires et les environnements en mer sur la côte centrale. 1 213 354 $ Nootka Sound Watershed Society L'Outil et solutions pour l'établissement des priorités de remise en état du bassin hydrographique pour la truite arc-en-ciel de la rivière Gold est un projet de collaboration mené par la Nootka Sound Watershed Society et ses partenaires, pour soutenir la gestion à long terme et la reconstitution des stocks de saumon prioritaires dans la région de la baie Nootka sur la côte ouest de l'île de Vancouver, avec une attention particulière pour les stocks de saumons quinnat et de truites arc-en-ciel menacés dans le bassin versant de la rivière Gold. 1 165 470 $ Services gouvernementaux de St'át'imc Ce projet fournira des renseignements essentiels à la préservation et à la gestion de la population de saumon quinnat de la Portage Creek, menacée d'extinction. Grâce à des méthodes innovantes et robustes, le projet fournira une estimation de haute précision de l'abondance des juvéniles et des reproducteurs dans la Portage Creek afin de quantifier le succès de la mise en valeur. 810 602 $ Conseil tribal Scw'exmx Le service des pêches du Conseil tribal Scw'exmx, la Nicola Watershed Stewardship and Fisheries Authority, a pour objectif de mettre en place des mesures de rétablissement après les inondations dans le bassin versant de la Nicola. Dix-huit sites et problèmes ont été cernés comme nécessitant une attention immédiate ou présentant des occasions pour compenser les répercussions des inondations sur les poissons et leur habitat. 5 309 810 $ Conseil tribal Heiltsuk Le service de gestion intégrée des ressources de Heiltsuk évaluera et atténuera la propagation du crabe européen, en se concentrant sur l'habitat important du saumon sur la côte centrale de la Colombie-Britannique, notamment les herbiers de zostères et les estuaires à proximité des habitats de frai. 1 423 750 $ Institut pour les océans et les pêches de l'Université de la Colombie-Britannique Ce projet utilise des échantillons recueillis lors de relevés au chalut menés dans le cadre de l'Année internationale du saumon pour combiner l'analyse des isotopes spécifiques aux composés et l'analyse du régime alimentaire, afin de résoudre les interactions compétitives entre le saumon et d'autres espèces dans l'est du Pacifique Nord. 186 450 $ Université de la Colombie-Britannique, Vancouver, Département de zoologie Ce projet visera à déterminer comment les changements dans l'environnement peuvent avoir une incidence sur la réponse olfactive d'un saumon au cours des différentes phases de son cycle de vie. 541 750 $ Skeena Fisheries Commission La Skeena Fisheries Commission, en partenariat avec les Gitksan Watershed Authorities, entreprendra des activités visant à rétablir le passage des poissons et l'utilité des habitats en amont en remplaçant les barrières à poissons dans le territoire de Gitksan sur le bassin versant de la rivière Skeena. 677 300 $ British Columbia Shellfish Growers Association La durabilité de la conchyliculture nécessite l'innovation technologique, l'adaptation des entreprises, la connaissance des exigences réglementaires et la gestion de l'environnement; tels sont les principaux objectifs de ce projet. Ce projet s'appuiera sur le succès et les enseignements du programme de renouvellement stratégique de la conchyliculture et sur les renseignements recueillis auprès des conchyliculteurs membres et non membres. 1 000 000 $ Wet'suwet'en Treaty Office Society Ce projet permettra à la Wet'suwet'en Treaty Office Society de poursuivre ses travaux d'évaluation et de reconstitution des populations de saumons et de leur habitat dans le bassin versant de la rivière Skeena. 565 000 $ Peninsula Streams Society Le Peninsula Streams Society, en collaboration avec ses partenaires, s'efforcera, au moyen d'évaluations et de la restauration, d'élaborer les priorités clés pour les habitats durables du saumon dans le contexte du savoir, de la science, de l'urbanisation et des changements climatiques. 250 000 $ Institut pour les océans et les pêches de l'Université de la Colombie-Britannique, Vancouver Le complexe de carence en thiamine (vitamine B1) est un problème émergent qui affecte rapidement le saumon quinnat en Californie et en Alaska, mais qui a fait l'objet d'une évaluation extrêmement limitée en Colombie-Britannique. Ce projet fournira des connaissances de base sur le statut de la thiamine chez le saumon quinnat de Colombie-Britannique. 545 151 $ Bande de Kitsumkalum, faune aquatique et terrestre S'appuyant sur des études de faisabilité financées par un précédent apport du Fonds de restauration et d'innovation pour le saumon de la Colombie-Britannique (FRISCB), ce projet mettra en œuvre des conceptions visant à améliorer les sites d'échouage de poissons identifiés le long du corridor de l'autoroute 16 entre Prince Rupert et Terrace, le long du cours inférieur de la rivière Skeena. 888 261 $ Fondation du saumon du Pacifique Le projet vise à commencer à combler les lacunes dans les renseignements relatifs à la mortalité du saumon quinnat de la côte ouest de l'île de Vancouver pendant le début de la période de résidence en mer. 1 150 000 $ The Nature Trust of British Columbia La fondation The Nature Trust of British Columbia poursuivra et élargira son projet existant financé par le FRISCB, qui comprend la surveillance et la recherche pour évaluer la résilience des estuaires à l'élévation du niveau de la mer et à d'autres incidences climatiques sur la côte de la Colombie-Britannique, en utilisant l'outil Marsh Resilience to Sea Level Rise (MARS). 3 493 975 $ West Coast Kelp Ltd. L'objectif de ce projet est de remédier à un goulot d'étranglement majeur qui empêche les cultivateurs de varech canadiens et les initiatives de restauration : l'insuffisance et le manque de fiabilité de l'approvisionnement en semences. Afin de résoudre ce goulot d'étranglement, ce projet améliorera les méthodes d'écloserie et développera l'infrastructure d'écloserie existante de la société West Coast Kelp, afin de produire suffisamment de semences de varech pour 72 hectares de culture de varech par an. 92 434 $ Agence de services Stó:lo L'équipe du projet, en collaboration avec les professionnels techniques de la S'ólh Téméxw Stewardship Alliance, a pour objectif d'évaluer le risque de destruction de l'habitat de Gill Bar lié aux répercussions d'une utilisation récréative intensive à long terme, et de réaliser un inventaire des habitats et de l'utilisation des espèces. Ces résultats serviront ensuite à l'élaboration d'un plan de gestion des îlots fluviaux et des travaux de restauration associés. 1 513 649 $ Première Nation Lheidli T'enneh La restauration de la rivière Chilako et de ses affluents est une initiative menée par Lheidli T'enneh qui adopte une approche stratégique, basée sur des processus, pour récupérer les habitats de frai et d'élevage endommagés. L'objectif est de réhabiliter les cours d'eau et les corridors fluviaux, de manière à ce qu'ils soient stables lors des inondations de la vallée et que la plaine inondable reste connectée à la rivière pendant les basses eaux extrêmes de l'été. 3 000 000 $ Nations Gwa'sala 'Nakwaxda'xw Le projet Gwa'sala 'Nakwaxda'xw se concentrera sur la restauration et l'amélioration de l'habitat du saumon dans les bras de mer Smith et Seymour sur la côte centrale. 873 215 $ A Rocha Canada A Rocha Canada évaluera l'état de l'unité de conservation du saumon quinnat de la baie Boundary et de son habitat dans le bassin versant de TA'TALU (rivière Little Campbell), avec pour objectif principal d'améliorer la durabilité de l'unité de conservation dans ce système. 535 388 $ Institut de la pêche sportive de la Colombie-Britannique Ce projet mettra en œuvre un programme pilote visant à développer une pêche expérimentale pour le saumon quinnat afin de compléter et de vérifier les données sur la composition des stocks utilisées dans le cadre du développement et de la gestion des pêches sélectives marquées pour le saumon quinnat. 1 573 653 $ Institut de la pêche sportive de la Colombie-Britannique Ce projet s'appuiera sur une étude précédemment financée sur la mortalité accidentelle liée à la pêche, menée par l'Institut de la pêche sportive, pour étendre les travaux au saumon coho, en plus du saumon quinnat. 1 724 644 $ Fondation du saumon du Pacifique Ce travail utilisera et améliorera l'architecture des étiquettes à transpondeur passif intégré développée dans le cadre du programme « Bottlenecks » financé par le FRISCB pour suivre les poissons individuellement et fournir de nouveaux renseignements sur la survie dans la côte sud. 5 096 359 $

SOURCE Pêches et Océans Canada, Région du Pacifique

Renseignements: Jérémy Collard, Attaché de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]; Relations avec les médias, Ministère de l'Intendance des terres, de l'eau et des ressources, 250-896-7365, [email protected]