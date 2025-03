Le 14 février 2025, en cour provinciale de Courtenay, l'honorable juge B.E. Hutcheson a déclaré Diosa Delacruz, résidant à Richmond, coupable d'avoir conservé une quantité supérieure au quota quotidien de palourdes et d'huîtres, et d'avoir pêché sans être titulaire d'un permis de pêche récréative en eaux de marée de la Colombie-Britannique (C.-B.). Madame Delacruz a été condamnée à une amende totale de 5 000 $ et à une interdiction de pêche d'un an. Sa compagne de pêche, Rosemarie Allam, résidant à Nanaimo, a été reconnue coupable par l'honorable juge D.M.D. Stewart, lors d'une précédente comparution en août 2024, d'avoir dépassé le quota quotidien et enfreint les conditions de son permis de pêche. Elle a été condamnée à une amende totale de 4 500 $ et à une interdiction de pêche de deux ans.

Cette affaire a vu le jour à la suite d'une inspection menée par des agents des pêches dans la réserve du détroit de Baynes où se pratique la pêche récréative de mollusques. Les agents des pêches du MPO appuient les efforts continus du Ministère visant à protéger et à maintenir les ressources marines du Canada en effectuant des patrouilles régulières et en faisant appliquer la Loi sur les pêches et ses règlements, notamment au moyen d'enquêtes et en portant des condamnations contre les contrevenants présumés.

En mai 2024, les deux personnes ont été observées en train de récolter des mollusques dans la réserve du détroit de Baynes, une section désignée des terres de la Couronne où la récolte commerciale de mollusques a été interdite ou limitée dans le but de favoriser la récolte récréative. La zone, située entre Buckley Bay et Union Bay sur l'île de Vancouver, couvre environ 14 hectares, est facilement accessible à partir de la route à marée basse, et fait souvent l'objet d'une pêche illégale et d'une conservation excessive.

Le 25 mai 2024, Mesdames Delacruz et Allam ont récolté et conservé un total de 262 palourdes japonaises et de 151 huîtres, dont 222 palourdes n'ayant pas la taille requise par la loi. Le nombre maximal de palourdes japonaises pouvant être conservées par jour est de 60 et de 12 pour les huîtres.

Tout le monde est responsable de connaître les règles en vigueur avant d'entreprendre toute activité de pêche, et de contribuer à protéger et à conserver les espèces de mollusques et leurs habitats en C.-B. La taille minimale de 35 mm a été fixée pour les palourdes du Pacifique et les palourdes japonaises récoltées dans le cadre d'activités récréatives afin de garantir que ces espèces se reproduiront au moins une fois avant d'atteindre la taille limite légale. La récolte de palourdes de taille inférieure menace la conservation, car elle influe sur la capacité des palourdes à repeupler la plage, créant ainsi une pêche non durable, qui pourrait entraîner des changements de gestion ou des fermetures de pêches.

Le fait de ne pas être titulaire d'un permis de pêche valide et le non-respect des conditions de permis en général entravent la gestion efficace des activités de pêche et compromettent la capacité du MPO à mettre en œuvre des mesures de gestion fondées sur la conservation. La récolte sans permis peut mener à l'épuisement de la ressource, éliminer les possibilités pour d'autres pêcheurs titulaires d'un permis, et menacer les avantages économiques et sociaux importants pour les collectivités côtières, y compris la pêche récréative, le tourisme, les moyens de subsistance des pêcheurs commerciaux, et une source de nourriture traditionnelle pour les peuples autochtones.

Le MPO protège et conserve les ressources halieutiques et fait appliquer la Loi sur les pêches. Dans le cadre des efforts déployés par le MPO pour perturber et prévenir les activités illégales, le Ministère demande à la population des renseignements sur toute activité de cette nature, ou sur toute autre infraction présumée à la Loi sur les pêches et à ses règlements. Toute personne disposant de renseignements à ce sujet peut appeler la ligne téléphonique sans frais de signalement des infractions de la Région du Pacifique du MPO au 1-800-465-4336, ou envoyer ces renseignements par courriel à [email protected] .

Faits en bref

Chaque année, environ 300 000 permis de pêche récréative en eaux de marée sont délivrés en Colombie-Britannique.

On trouve plus de 400 espèces de bivalves (mollusques à deux coquilles) le long de la côte de la Colombie-Britannique, mais seules quelques espèces sont visées par la récolte.

En ce qui concerne les activités de pêche récréative, les palourdes intertidales et les huîtres creuses du Pacifique sont récoltées à la main seulement, et le Ministère applique des mesures pour gérer ces activités de pêche, comme les limites quotidiennes de récolte, de possession totale et de taille.

Les amendes et les interdictions imposées par le tribunal soulignent la gravité des infractions aux règles et aux règlements relatifs aux pêches, en vertu de la Loi sur les pêches du Canada , qui vise à protéger et à préserver les ressources marines.

Liens connexes :

Palourdes intertidales : https://www.pac.dfo-mpo.gc.ca/fm-gp/rec/docs/clams-intertidal-palourde-intertidale-pub-fra.html

Pêche récréative en Colombie-Britannique : https://www.pac.dfo-mpo.gc.ca/fm-gp/rec/index-fra.html

Image : Photo présentée au tribunal comme preuve.

Restez branchés

Suivez Pêches et Océans Canada sur X, Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn.

sur X, Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn. Suivez la Garde côtière canadienne sur X, Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn.

SOURCE Pêches et Océans Canada, Région du Pacifique

Renseignements : Relations avec les médias, Région du Pacifique, Pêches et Océans Canada, 604-666-1746, [email protected]; Relations avec les médias : Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]