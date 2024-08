PRINCE GEORGE, BC, le 16 août 2024 /CNW/ - Le saumon du fleuve Fraser revêt une grande importance culturelle, sociale et écologique pour de nombreuses Premières Nations et pour les habitants de la Colombie-Britannique. Cependant, un grand nombre de ses populations subissent un déclin grave et durable et, sans notre aide, certaines migrations risquent de disparaître complètement. Le gouvernement du Canada collabore avec les Premières Nations pour soutenir le saumon du fleuve Fraser, afin de ramener ses populations à un niveau viable pour les générations à venir.

Aujourd'hui, l'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a annoncé l'intention du gouvernement de construire une nouvelle écloserie de saumon du Pacifique à Prince George (Colombie-Britannique), afin d'appuyer la conservation et le rétablissement du saumon quinnat et du saumon rouge. L'écloserie projetée sera construite grâce à des fonds fédéraux investis dans le cadre de l'Initiative de la Stratégie relative au saumon du Pacifique (ISSP) et sera exploitée par Pêches et Océans Canada (MPO), en collaboration avec la Première Nation Lheidli T'enneh, et avec le soutien de Canfor Pulp Ltd. La construction devrait commencer cet automne sur des terres administrées par le gouvernement fédéral situées sur la rive nord de la rivière Nechako, près de son confluent avec le fleuve Fraser.

Ce projet d'écloserie de conservation comblera une lacune dans l'infrastructure essentielle de la région du haut Fraser, en contribuant à la survie de nombreux stocks de saumon en péril et en aidant à atténuer les menaces qui pèsent sur l'environnement d'élevage en eau douce. Il fournira également une plateforme permettant d'améliorer l'évaluation et la compréhension des stocks de saumon du haut Fraser, ce qui permettra de mieux orienter les efforts de reconstitution.

La collaboration est un principe fondamental de l'ISSP, et le travail avec les groupes, l'industrie et les communautés autochtones est un élément essentiel des efforts de modernisation des écloseries. Le MPO a collaboré pendant plusieurs années avec l'Upper Fraser Fisheries Conservation Alliance (UFFCA), les gouvernements autochtones et les programmes de pêche, afin de trouver d'éventuels sites pour y construire des écloseries et ainsi contribuer à l'effort commun de reconstitution des stocks de saumon du haut Fraser qui sont vulnérables et suscitent des inquiétudes.

Pour la Première Nation Lheidli T'enneh, le projet d'écloserie offre l'occasion de soutenir les stocks de saumon qui ont connu un déclin important. Visant surtout la pérennité, l'écloserie devrait permettre de trouver le juste niveau d'intervention à apporter pour préserver la biodiversité du saumon, et atteindre des objectifs de gestion plus vastes grâce à une collaboration entre gouvernements. Consciente du lien crucial qui existe entre le saumon et l'ensemble des Premières Nations du fleuve Fraser, la Première Nation Lheidli T'enneh reconnaît l'importance de cette écloserie pour le rétablissement du saumon et les intérêts de tous les groupes d'utilisateurs.

L'installation prévue est un élément central de l'ISSP, qui vise à enrayer le déclin grave et continu des principales populations de saumon du Pacifique sur la côte ouest du Canada, et à les rétablir à un niveau viable pour les générations à venir. Dans le cadre de l'ISSP, le MPO s'est lancé dans une initiative pluriannuelle visant à moderniser ses écloseries grâce à divers investissements dans les infrastructures, l'expertise, la planification, la science et les partenariats. Les fonds investis permettront de réorienter les programmes de mise en valeur vers des approches fondées sur des données scientifiques et axées sur le soutien ciblé des stocks de saumon du Pacifique en péril.

« La planification de cette écloserie est un bel exemple de la collaboration qui existe entre le Canada et les Premières Nations pour conserver et reconstituer les populations vulnérables de saumon du Pacifique, qui sont si importantes pour nous tous, et font partie intégrante de la vie des communautés autochtones de la Colombie-Britannique. Grâce à cette nouvelle installation, le MPO et la Première Nation Lheidli T'enneh s'engagent dans un partenariat qui contribuera à remédier au déclin historique des stocks de saumon, et à améliorer l'accès à ce poisson, qui constitue l'élément vital des peuples autochtones de la région. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« En tant que Nation, nous mettons la pêche au centre de notre travail. Nous restons déterminés à préserver la biodiversité sur notre territoire traditionnel, tout en renforçant les populations de saumon dans toute la région. En vue d'assurer notre avenir commun, nous sommes en mesure de transmettre des connaissances traditionnelles et des possibilités aux jeunes de la Nation, tout en développant de nouvelles compétences et de nouvelles perspectives d'emploi. Que ce soit dans le cadre d'occasions de formation et de perfectionnement ou de l'étroite collaboration avec le MPO, nous nous réjouissons de travailler à l'avancement de la construction et de l'exploitation d'une écloserie de saumon du Pacifique à Prince George (Colombie-Britannique). »

La chef Dolleen Logan, au nom de la Première Nation Lheidli T'enneh

Faits en bref

Le Programme de mise en valeur des salmonidés (PMVS) du MPO est un programme intégré d'écloserie, d'intendance et de restauration de l'habitat.

Chaque année, ce programme fait appel à plus de 10 000 bénévoles, entreprend plus de 50 projets de restauration, soutient plus de 250 projets dirigés par des bénévoles, 17 écloseries du Programme de développement économique des communautés (PDEC) et des Premières Nations et 80 activités d'amélioration communautaire à plus petite échelle (programme de participation du public), de même que fournit des programmes d'éducation et de sensibilisation aux écoles.

Le PMVS restaure également l'habitat dans les rivières, les ruisseaux et les zones humides, de même qu'il soutient la participation des citoyens et des Premières Nations à la mise en valeur du saumon et à la gestion des bassins versants.

Dans le cadre de l'ISSP, le MPO s'est lancé dans une initiative pluriannuelle visant à moderniser ses écloseries.

Les activités de modernisation du MPO comprennent la construction de nouvelles écloseries et infrastructures, l'amélioration significative des écloseries et infrastructures existantes, l'investissement dans la science et l'utilisation des données scientifiques pour améliorer les pratiques des écloseries, ainsi que l'amélioration des méthodes de planification, de contrôle et d'évaluation de ses écloseries.

