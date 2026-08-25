Le gouvernement du Canada et la Première Nation Lheidli T'enneh construiront une nouvelle écloserie à Prince George afin de préserver le saumon chinook du fleuve Fraser

PRINCE GEORGE, BC, le 25 août 2026 /CNW/ -- Le saumon du Pacifique revêt depuis longtemps une importance culturelle, économique et écologique particulière pour les Premières Nations et tous les habitants de la Colombie-Britannique. Les changements climatiques, la perte d'habitat et les pressions exercées par la pêche entraînent le déclin marqué de nombreuses populations de saumon, comme celui du saumon chinook du fleuve Fraser.

Image – Représentation architecturale de l’écloserie de conservation du haut Fraser Première Nation Lheidli T'enneh

Aujourd'hui, l'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches, en partenariat avec la Première Nation Lheidli T'enneh, a annoncé que le contrat de construction générale de la nouvelle écloserie de conservation du saumon du haut Fraser a été attribué à IDL Projects Inc. Ce contrat, d'une valeur de plus de 38 millions de dollars, constitue une étape importante des efforts visant à préserver et à rétablir les populations de saumon chinook du fleuve Fraser.

L'écloserie sera détenue et exploitée par Pêches et Océans Canada (MPO), et gérée en collaboration avec la Première Nation Lheidli T'enneh, avec le soutien de Canfor. Elle sera construite sur la rive nord de la rivière Nechako, près de son confluent avec le fleuve Fraser, et sur le territoire de la Première Nation Lheidli T'enneh.

Pour la Première Nation Lheidli T'enneh, ce projet d'écloserie est l'occasion de protéger des stocks de saumon qui connaissent un sérieux déclin. Cette écloserie axée sur la durabilité est conçue de manière à trouver un juste équilibre entre le niveau d'intervention approprié pour préserver la biodiversité du saumon et des objectifs plus larges en matière d'intendance, grâce à une collaboration entre les gouvernements. Consciente de la relation essentielle qui existe entre le saumon et toutes les Premières Nations du fleuve Fraser, la Première Nation Lheidli T'enneh reconnaît l'importance de cette écloserie pour le rétablissement des populations de saumon et pour les intérêts de tous les groupes concernés.

L'écloserie aura une capacité initiale d'élevage de 400 000 saumons chinooks juvéniles par année, avec la possibilité d'accroître cette capacité pour le saumon chinook ou de soutenir la valorisation d'autres espèces, telles que le saumon rouge, ce qui se traduira par la montaison de milliers de saumons adultes supplémentaires chaque année.

L'écloserie de conservation du haut Fraser abritera un bâtiment administratif, des salles d'incubation des œufs et un laboratoire, des bassins d'élevage intérieurs et extérieurs, ainsi qu'un atelier. Les activités seront d'abord axées sur l'élevage de saumons chinooks du fleuve Fraser.

Les écloseries sont un outil essentiel à la gestion du saumon en Colombie-Britannique. Le Programme de mise en valeur des salmonidés du MPO joue un rôle crucial dans la conservation : il contribue au rétablissement des populations vulnérables de saumon du Pacifique, soutient les pêches autochtones à des fins alimentaires, sociales et rituelles, favorise les activités commerciales et récréatives, et aide le Canada à respecter les obligations internationales qui lui incombent en matière d'évaluation des stocks. La gestion des écloseries repose sur des données scientifiques et intègre des stratégies visant à gérer les risques liés à la mise en valeur tout en profitant de ses avantages. Les activités de l'écloserie seront coordonnées avec les efforts plus vastes de conservation et de rétablissement des stocks de saumon chinook préoccupants du fleuve Fraser. La collaboration avec les groupes autochtones, l'industrie et les collectivités locales demeure à la base de cette initiative.

Citations

« Le projet de l'écloserie de conservation du haut Fraser contribue à l'édification de la nation, permet de protéger les populations de saumons, favorise une croissance économique durable, crée des emplois locaux et renforce les partenariats avec les communautés autochtones. L'écloserie sera construite en collaboration avec les Lheidli T'enneh, sur leur territoire, et ce sont leurs connaissances qui guideront son fonctionnement. Une fois les travaux terminés, cette installation favorisera la remonte d'un plus grand nombre de saumons vers le fleuve Fraser et créera des emplois de qualité à Prince George, tout en contribuant à la résilience à long terme du saumon du Pacifique. »

L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches

« Les pêches occupent une place centrale dans les activités de notre Nation. Nous restons déterminés à préserver la biodiversité de notre territoire traditionnel tout en mettant en valeur les populations de saumon dans l'ensemble de la région. Dans l'intérêt de notre avenir commun, nous sommes prêts à transmettre notre savoir traditionnel et à offrir des possibilités aux jeunes de notre Nation, tout en développant de nouvelles compétences et de nouvelles perspectives d'emploi. Que ce soit grâce à des possibilités de formation et de perfectionnement, ainsi qu'à une collaboration étroite avec le ministère des Pêches et des Océans, nous nous réjouissons à l'idée de contribuer à la gestion conjointe d'une écloserie de saumons du Pacifique à Prince George, en Colombie-Britannique. »

Chef Dolleen Logan, représentante de la Première Nation Lheidli T'enneh

Faits en bref

L'écloserie de conservation du saumon du haut Fraser a été financée dans le cadre de l'Initiative de la Stratégie relative au saumon du Pacifique. Cette écloserie est financée grâce à un investissement en capital unique destiné à la construction et à l'équipement, réalisé dans le cadre de la première phase (2021 à 2025) de l'Initiative de la Stratégie relative au saumon du Pacifique (ISSP). Le 31 mars 2026, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de 412,9 millions de dollars dans l'ISSP pour les cinq prochaines années. De plus amples renseignements sur la répartition de ce nouveau financement seront bientôt disponibles.

Le gouvernement du Canada a instauré une obligation pour les ministères et organismes fédéraux de veiller à ce qu'au moins cinq pour cent de la valeur totale des contrats soient attribués à des entreprises autochtones.

Dans le cadre du plan de participation des Autochtones, IDL Projects Inc. s'est engagée à assurer une participation autochtone significative, notamment en sous-traitant une partie des travaux à la Première Nation Lheidli T'enneh pendant toute la durée du contrat.

L'écloserie sera supervisée par le Programme de mise en valeur des salmonidés (PMVS) du MPO. Le PMVS est un programme intégré consacré à la gestion des écloseries, à l'intendance et à la restauration de l'habitat du saumon du Pacifique, et la production et la modernisation des écloseries sont des composantes importantes du programme.

Chaque année, le PMVS produit plus de 300 millions de saumons juvéniles pour la pêche, l'évaluation des stocks et la conservation. Le PMVS permet également la restauration des habitats dans les rivières, les ruisseaux et les zones humides, et soutient la participation des citoyens et des Premières Nations à la mise en valeur du saumon et à la gestion des bassins versants.

Le choix d'un site adapté est essentiel au succès d'une écloserie. Pour être jugé approprié, un site doit répondre à certains critères géophysiques, écologiques, biologiques et logistiques.

L'exploitation d'une écloserie nécessite un très grand volume d'eau à température constante et présentant un faible risque associé aux agents pathogènes. Les infrastructures essentielles d'approvisionnement en eau souterraine et de surface seront intégrées à l'infrastructure actuelle de Canfor.

Le saumon du Pacifique issu des écloseries de la Colombie-Britannique contribue à hauteur de plus de 100 millions de dollars au PIB provincial annuel et soutient plus de 1 500 emplois équivalents temps plein dans les secteurs liés aux pêches.

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SOURCE Pêches et Oceans Canada

Personnes-ressources : Ira Khedkar, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]