Le gouvernement du Canada et le gouvernement national des Tŝilhqot'in lancent la construction d'une nouvelle écloserie de saumon du Pacifique afin de préserver le saumon chinook du fleuve Fraser

TERRITOIRE DES TŜILHQOT'IN, BC, le 25 août 2026 /CNW/ -- Depuis des générations, les Premières Nations agissent en tant que gardiens du saumon du Pacifique et des cours d'eau qui l'abritent. La collaboration entre les gouvernements autochtones et Pêches et Océans Canada (MPO) continue de jouer un rôle important dans le rétablissement des populations de saumon vulnérables en Colombie-Britannique et au Yukon.

gouvernement national des Tŝilhqot’in

Aujourd'hui, l'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches, en partenariat avec le gouvernement national des Tŝilhqot'in, a annoncé l'attribution d'un contrat d'une valeur de plus de 7,5 millions de dollars à Industra Construction, afin de lancer officiellement la construction d'une nouvelle écloserie de conservation du saumon du Pacifique dans le bassin versant du haut Fraser.

Depuis 2022, le gouvernement national des Tŝilhqot'in (GNT) et le MPO ont collaboré à la réalisation des études de faisabilité, à la conception et à l'obtention des autorisations nécessaires pour la construction d'une écloserie de conservation du saumon sur le territoire des Tŝilhqot'in. L'installation sera située près de Hanceville, en Colombie-Britannique, sur le territoire traditionnel de la Première Nation Tŝilhqot'in. Construite par le gouvernement du Canada et exploitée par le gouvernement national des Tŝilhqot'in, l'écloserie servira à rétablir les populations de saumon chinook du bassin versant de la rivière Chilcotin et des environs, dont plusieurs ont été évaluées comme étant en péril par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada.

Le projet comprendra la construction d'un bâtiment destiné aux activités de l'écloserie, d'installations d'élevage et d'incubation des poissons, de systèmes d'approvisionnement et de distribution d'eau, d'infrastructures de services publics et d'alimentation électrique de secours, ainsi que d'espaces réservés à la formation. L'écloserie aura une capacité initiale de 250 000 alevins de saumon chinook par an et sera dotée de caractéristiques de conception et de technologies permettant d'adapter son fonctionnement à l'évolution des conditions environnementales et des priorités en matière de conservation.

Le rétablissement et la reconstitution des stocks de saumon du Pacifique dans le bassin versant de la rivière Chilcotin apporteront des avantages concrets à l'écosystème du cours supérieur du fleuve Fraser, renforceront la sécurité alimentaire, faciliteront le rétablissement des liens culturels des Premières Nations avec le saumon et favoriseront la durabilité à long terme des populations et des pêches, au profit de tous les Canadiens.

Citations

« La Nation Tŝilhqot'in œuvre depuis des années au rétablissement du saumon chinook dans la rivière Chilcotin, et cette écloserie s'inscrit dans le cadre de ces efforts. Le gouvernement national des Tŝilhqot'in dirige ce projet en partenariat avec Pêches et Océans Canada. La construction de cette nouvelle écloserie constitue un investissement à long terme en faveur du rétablissement de cette espèce et de la santé du bassin versant. »

L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches

« Le saumon n'est pas une simple ressource pour notre peuple; il incarne la sécurité alimentaire, la transmission intergénérationnelle du savoir, le lien avec la terre et les eaux, notre culture, ainsi que notre identité en tant que Tŝilhqot'in, le "peuple de la rivière". Nous travaillons à la mise en place de cette écloserie permanente depuis 2019, car nous savons que notre poisson doit être élevé ici, chez nous. Nous avons préparé le dossier, construit une écloserie provisoire et l'avons exploitée avec succès pendant deux ans en respectant les normes les plus strictes en matière de biosécurité et de santé des poissons, prouvant ainsi que nous sommes capables de mener à bien ce projet avec d'excellents résultats. Désormais, avec le MPO comme partenaire, nous menons ce projet chez nous, pour de bon, au profit de nos pêches, de nos communautés et de nos générations futures. Le lancement des travaux de construction d'une nouvelle écloserie permanente cet automne constitue une étape décisive non seulement pour le rétablissement des populations de saumon, mais aussi pour le renforcement du leadership autochtone, et témoigne de la puissance d'une véritable collaboration. »

Chef Otis Guichon, Sr., chef de la Première Nation Tŝideldel, chef tribal du gouvernement national des Tŝilhqot'in

Faits en bref

Cette écloserie est financée grâce à un investissement en capital unique destiné à la construction et à l'équipement, réalisé dans le cadre de la première phase (2021 à 2025) de l'Initiative de la Stratégie relative au saumon du Pacifique (ISSP). Le 31 mars 2026, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de 412,9 millions de dollars dans l'ISSP pour les cinq prochaines années. De plus amples renseignements sur la répartition de ce nouveau financement seront bientôt disponibles.

Le gouvernement du Canada a instauré une obligation pour les ministères et organismes fédéraux de veiller à ce qu'au moins cinq pour cent de la valeur totale des contrats soient attribués à des entreprises autochtones.

Dans le cadre du plan de participation des Autochtones, l'entrepreneur s'engage à assurer une participation autochtone significative, notamment en sous-traitant une partie des travaux à la Première Nation Tŝilhqot'in pendant toute la durée du contrat.

En plus de protéger et de restaurer les habitats, le MPO produit chaque année plus de 300 millions de saumons juvéniles destinés à la pêche, à la conservation et à l'évaluation des stocks dans les écloseries de la Colombie-Britannique.

Le saumon du Pacifique issu des écloseries de la Colombie-Britannique contribue à hauteur de plus de 100 millions de dollars au PIB provincial annuel et soutient plus de 1 500 emplois équivalents temps plein dans les secteurs liés aux pêches.

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SOURCE Pêches et Oceans Canada

Personnes-ressources : Ira Khedkar, Attachée de presse, Bureau de la ministre des Pêches et des Océans, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]