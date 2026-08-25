Le gouvernement du Canada et la Première Nation Gitanyow lancent la construction d'une nouvelle écloserie sur la rivière Kitwanga afin de préserver le saumon rouge de la rivière Skeena

GITANYOW, BC, le 25 août 2026 /CNW/ -- Les écloseries jouent un rôle essentiel dans les efforts de conservation et de rétablissement des populations vulnérables de saumon du Pacifique, et renforcent le tissu social, culturel et économique des communautés qu'elles soutiennent.

Première Nation Gitanyow Écloserie sur la rivière Kitwanga

Aujourd'hui, l'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches, en partenariat avec la Nation Gitanyow, a annoncé l'attribution d'un contrat de construction générale d'une valeur de plus de 7,5 millions de dollars à Progressive Ventures Construction, marquant ainsi la prochaine étape du projet de l'écloserie de Wilp'Ho Dix.

Cette installation sera située sur la rivière Kitwanga, un affluent de la rivière Skeena situé dans la partie nord-ouest de la province. Elle sera construite par le gouvernement du Canada et exploitée en partenariat avec la Première Nation Gitanyow. L'écloserie permettra l'élevage de saumon rouge de la rivière Kitwanga, un stock qui soulève d'importantes préoccupations en matière de conservation, qui revêt une importance culturelle profonde pour la Nation Gitanyow et qui constitue une composante importante de la population globale de saumon rouge de la rivière Skeena.

Le projet consistera en la construction d'un bâtiment d'écloserie, d'un parc de bassins d'élevage, d'une tour d'aération et d'infrastructures connexes, dont des réseaux d'alimentation en eau souterrains et des voies d'accès. La conception d'un système d'élevage durable et écoénergétique permettra le traitement et la réutilisation d'une partie de l'eau utilisée pendant la phase d'incubation. L'installation aura une capacité d'élevage de 300 000 saumons rouges juvéniles, avec la possibilité d'étendre cette capacité à 400 000 dans le futur.

En plus de soutenir le rétablissement des stocks de saumon du Pacifique préoccupants sur le plan de la conservation, les écloseries gérées par la communauté offrent des possibilités d'apprentissage pratique, renforcent les liens culturels et contribuent à la durabilité à long terme des populations de saumon du Pacifique, au bénéfice de l'écologie, de la culture, de la société et de l'économie. En investissant dans l'écloserie de Gitanyow, Pêches et Océans Canada collaborera avec la Nation Gitanyow à la protection du saumon tout en renforçant le lien durable qui unit la communauté à cette espèce emblématique.

Citations

« La nouvelle écloserie de Wilp'Ho Dix permettra d'élever chaque année 300 000 alevins de saumon rouge destinés à la rivière Kitwanga. La Nation Gitanyow et Pêches et Océans Canada travaillent ensemble à sa construction afin de rétablir les remontées de saumon. Partout en Colombie-Britannique, les écloseries communautaires rassemblent des bénévoles, des partenaires autochtones et le gouvernement afin de protéger et de rétablir les populations de saumon, tout en maintenant le lien entre les communautés et les poissons qui assurent leur subsistance. L'écloserie de Wilp'Ho Dix permettra la poursuite de cette importante mission pour les générations à venir. »

L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches

« Il y a trente ans, le chef Biiyosxw du Wilp Gwaas Hla'am élevait des saumons dans un petit hangar en bois à côté d'un ruisseau, car nous comprenions déjà à l'époque, tout comme aujourd'hui, que nous avions la responsabilité de prendre soin du saumon et des eaux qui l'abritent. Il est extrêmement significatif de voir aujourd'hui l'écloserie de Wilp'Ho Dix prendre forme à l'entrée du village de Gitanyow. Cette nouvelle écloserie repose sur des générations de connaissances, d'intendance et de détermination des Gitanyow, et contribuera à garantir la pérennité du saumon rouge de la rivière Kitwanga pour les générations à venir. »

Joel Starlund/Sk'a'nism Tsa 'Win'Giit, directeur général, Bureau des chefs héréditaires Gitanyow

Faits en bref

Wilp'Ho Dix signifie « maison des petits poissons » en langue gitxsane.





signifie « maison des petits poissons » en langue gitxsane. Cette écloserie est financée grâce à un investissement en capital unique destiné à la construction et à l'équipement, réalisé dans le cadre de la première phase (2021 à 2025) de l'Initiative de la Stratégie relative au saumon du Pacifique (ISSP). Le 31 mars 2026, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de 412,9 millions de dollars dans l'ISSP pour les cinq prochaines années. De plus amples renseignements sur la répartition de ce nouveau financement seront bientôt disponibles.





Le gouvernement du Canada a instauré une obligation pour les ministères et organismes fédéraux de veiller à ce qu'au moins 5 % de la valeur totale des contrats soient attribués à des entreprises autochtones.





Dans le cadre de ce plan de participation des Autochtones, l'entreprise Progressive Ventures Construction s'est engagée à assurer une participation autochtone significative, notamment en sous-traitant une partie des travaux à la Première Nation Gitanyow pendant toute la durée du contrat.



Les écloseries sont supervisées par le Programme de mise en valeur des salmonidés (PMVS) du MPO, qui produit plus de 300 millions de saumons juvéniles chaque année pour la pêche, la conservation et l'évaluation des stocks. Le MPO appuie également la restauration des habitats dans les rivières, les ruisseaux et les zones humides, et soutient la participation des citoyens et des Premières Nations à la mise en valeur du saumon et à la gestion des bassins versants.



Le saumon du Pacifique issu des écloseries de la Colombie-Britannique contribue à hauteur de plus de 100 millions de dollars au PIB provincial annuel et soutient plus de 1 500 emplois équivalents temps plein dans les secteurs liés aux pêches.

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SOURCE Pêches et Oceans Canada

Personnes-ressources : Ira Khedkar, Attachée de presse, Bureau de la ministre des Pêches et des Océans, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]