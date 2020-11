NATION CRIE D'ENOCH, TERRITOIRE DU TRAITÉ No 6, AB, le 13 nov. 2020 /CNW/ - Le respect des obligations légales du Canada envers les Premières Nations, le redressement des torts historiques et la collaboration en vue de renouveler la relation sont des éléments clés pour faire progresser la réconciliation avec les Premières Nations au Canada.

Aujourd'hui, le chef William Morin et l'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations entre la Couronne et les Autochtones, ont annoncé que la Nation crie Enoch et le gouvernement du Canada ont fait un grand pas en avant sur la voie de la réconciliation et du renouvellement en concluant un accord négocié pour résoudre la revendication particulière concernant le champ d'entraînement de tir de Yekau Lake.

La Nation crie Enoch a soumis sa revendication particulière au sujet du champ d'entraînement de tir de Yekau Lake en novembre 2007, en se fondant sur le fait que la Couronne a violé ses obligations fiduciaires et légales en vertu de la Loi sur les Indiens en ce qui a trait la location de l'ancien champ de tir de Yekau Lake dans le cadre de l'effort de guerre du Canada pendant la Seconde Guerre mondiale. Le Canada versera 91 millions de dollars en compensation pour résoudre entièrement et de façon définitive la revendication spécifique concernant le champ d'entraînement de tir de Yekau Lake.

La Nation crie Enoch a désigné le champ d'entraînement de tir de Yekau Lake comme un parc naturel aux fins de l'utilisation traditionnelle des terres, de la restauration et de la protection de la médecine culturelle. La résolution de la revendication permettra aux membres d'Enoch de poursuivre la formation sur les munitions explosives non explosées (UXO), la restauration et les emplois de surveillance de l'utilisation des terres. Le Canada restera disponible pour soutenir, si nécessaire, la Nation crie Enoch dans ces efforts.

« Félicitations à la Nation crie Enoch pour votre vision, pour tout le travail que vous avez accompli jusqu'à ce jour et pour la désignation du champ d'entraînement de tir de Yekau Lake aux fins de l'utilisation traditionnelle des terres, de la restauration et de la protection de la médecine culturelle. Aujourd'hui, le Canada poursuit ses efforts pour réparer les torts historiques et renouvelle sa relation de nation à nation avec la Nation crie Enoch. »

« Nous remercions le gouvernement du Canada d'être venu à la table des négociations de manière significative pour résoudre cette revendication. Nous reconnaissons notre passé, nos ancêtres et les aînés qui ont enduré ce bombardement de notre lac; nous reconnaissons la difficulté d'aujourd'hui et le fait que ce règlement constitue un acte de ''réconcili-action'' important au moment où nous en avons le plus besoin. En outre, nous reconnaissons un effort renouvelé pour restaurer la terre pour les générations futures. »

Chef de la Nation crie Enoch

Les progrès en matière de résolution des revendications spécifiques se poursuivent. Du 1 er janvier 2016 au 31 octobre 2020, 148 revendications ont été réglées, ce qui constitue 3,5 milliards de dollars de fonds de règlement pour les Premières Nations.

janvier 2016 au 31 octobre 2020, 148 revendications ont été réglées, ce qui constitue 3,5 milliards de dollars de fonds de règlement pour les Premières Nations. Au 31 octobre 2020, il y avait 563 revendications consignées dans l'inventaire des revendications particulières : 145 en évaluation, 350 en négociation et 68 devant le Tribunal des revendications particulières.

