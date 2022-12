Ligne de soutien pour les personnes touchées par la disparition et le meurtre de femmes, de filles et de personnes 2ELGBTQI+ autochtones :

Pour une aide émotionnelle immédiate, composez le 1-844-413-6649. Des services de soutien à la santé à long terme vous sont également offerts, notamment des services de counseling en santé mentale, de soutien émotionnel communautaire et de soutien culturel. De l'aide financière pour le transport est aussi offerte pour rendre visite à des Aînés ou à des guérisseurs traditionnels.

OTTAWA, ON , le 9 déc. 2022 /CNW/ - Les groupes autochtones ont exprimé le besoin d'espaces sûrs et adaptés à leur culture comme un élément clé pour progresser vers l'autodétermination. Ce besoin a également été identifié dans le rapport final de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, qui recommandait que toutes les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones bénéficient d'un accès sûr, sans obstacle, permanent et significatif à leur culture et à leur langue.

Aujourd'hui, des membres de la Métis Nation of Ontario et l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, ont annoncé des investissements pour appuyer la conception préliminaire de camps culturels et linguistiques de la Métis Nation of Ontario. Une contribution de 348 150 $, versée dans le cadre du Programme d'espaces culturels dans les communautés autochtones, aidera la Métis Nation of Ontario à déterminer la portée, le concept et la faisabilité de deux camps culturels et linguistiques -- l'un dans le nord de l'Ontario et l'autre dans le sud de la province.

Ces établissements seront consacrés à des programmes culturels et linguistiques et accueilleront des retraites sur la santé mentale et la toxicomanie. Le projet vise à répondre à l'augmentation des problèmes de santé physique, de santé mentale et de toxicomanie dans les communautés métisses. Les deux camps offriront aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQI+ métisses, ainsi qu'à leurs familles, l'espace nécessaire pour s'engager dans une démarche de guérison et de soutien tenant compte des traumatismes, dans un lieu culturellement, émotionnellement, spirituellement et physiquement sûr. Ces deux camps culturels et linguistiques fourniront un cadre permanent pour la promotion du patrimoine métis et contribueront au bien-être à long terme des Métis.

Quotes

« La Métis Nation of Ontario travaille fort depuis de nombreuses années pour offrir à ses citoyens un meilleur accès à des services de santé physique et mentale adaptés sur le plan culturel. Nous sommes très heureux de nous associer au gouvernement du Canada pour créer des espaces permanents qui favoriseront le bien-être de la communauté et des citoyens et le patrimoine métis de manière culturellement, émotionnellement, spirituellement et physiquement sûre. Il s'agit d'une priorité pour tous les citoyens métis, et en particulier les femmes, les filles, les personnes 2ELGBTQI+ métisses et leurs familles, qui ont besoin d'un accès sûr, sans obstacle et significatif à leur culture et à leurs langues. Ces camps de langue et de culture métisses seront un autre exemple de réconciliation en action. »

Margaret Froh

Présidente de la Métis Nation of Ontario

« Pour la Métis Nation of Ontario, réaliser une étude de faisabilité pour son projet de deux centres culturels et linguistiques constitue une première étape importante dans la création de lieux adaptés à sa culture, sûrs et accessibles aux communautés métisses. Ces camps seraient des espaces sécuritaires essentiels où les femmes, les filles, les personnes 2ELGBTQI+ et leurs familles pourraient se rassembler, renforcer leur langue et leur identité métisses et accroître leur sentiment d'autodétermination et de sécurité. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

Les faits en bref

La Métis Nation of Ontario a été créée en 1993 pour représenter les personnes et les communautés métisses de l' Ontario .

a été créée en 1993 pour représenter les personnes et les communautés métisses de l' . La Métis Nation of Ontario a mis en place une structure de gouvernance à l'échelle de la province, qui compte plus de 30 000 citoyens métis et environ 31 conseils communautaires agréés dans l'ensemble de l' Ontario .

a mis en place une structure de gouvernance à l'échelle de la province, qui compte plus de 30 000 citoyens métis et environ 31 conseils communautaires agréés dans l'ensemble de l' . Dans le cadre du Programme d'espaces culturels dans les communautés autochtones, le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord Canada accorde 348 150 $ à la Métis Nation of Ontario pour la réalisation d'une étude de faisabilité de son projet de création de deux camps culturels et linguistiques, l'un dans le nord de l' Ontario et l'autre dans le sud de la province.

accorde 348 150 $ à la Métis Nation of pour la réalisation d'une étude de faisabilité de son projet de création de deux camps culturels et linguistiques, l'un dans le nord de l' et l'autre dans le sud de la province. Le Budget de 2021 prévoit 108,8 millions de dollars sur deux ans pour le Programme d'espaces culturels dans les communautés autochtones.

Le gouvernement du Canada continue de travailler avec les organisations, les familles, les survivants et les communautés autochtones de tout le pays, de même qu'avec les provinces et les territoires, pour faire avancer la mise en œuvre du Plan d'action national pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQIA+ autochtones disparues et assassinées.

La Voie fédérale, la contribution du gouvernement du Canada au Plan d'action national, décrit les efforts que doit faire le gouvernement du Canada, maintenant et à l'avenir, pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe et au racisme systémique en cause dans la disparition et l'assassinat de femmes, de filles et de personnes 2ELGBTQI+ autochtones.

Le Plan d'action national a été élaboré conjointement par :

d'action national a été élaboré conjointement par : le Cercle national des familles et des survivantes;



des représentants des organisations communautaires des Premières Nations, des Inuit, des Métis et des Autochtones;



les gouvernements autochtones, provinciaux et territoriaux;



des dirigeants autochtones urbains et 2ELGBTQI+.

Liens connexes

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation sur les Autochtones au Canada :

Twitter : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Twitter : @MetisNationON

Facebook : https://www.facebook.com/ONMetis/

Instagram : https://www.instagram.com/metisnationon

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, allez à https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/.

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Renseignements: les médias peuvent communiquer avec : Victoria Belton, Conseillère principale, profil média, Courriel : [email protected], Téléphone : 416-997-5179 ; Aissatou Diop, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Marc Miller, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, Courriel : [email protected] ; Relations avec les médias : Courriel : [email protected], Téléphone : 819-934-2302