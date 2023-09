BRAMPTON, ON, le 5 sept. 2023 /CNW/ - Les initiatives communautaires qui réduisent la pollution et les gaz à effet de serre augmentent l'efficacité des infrastructures locales, aident à préserver la qualité de l'air et sont des éléments critiques de la stratégie pour un Canada plus propre. Elles permettent aussi de bâtir des collectivités fortes et saines. C'est pourquoi le gouvernement du Canada et la Fédération canadienne des municipalités (FCM) financent la mise en œuvre de solutions intelligentes et durables partout au pays.

Aujourd'hui, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, et Scott Pearce, président de la FCM, ont annoncé un investissement de 10 millions de dollars dans le cadre de l'initiative Rénovation de bâtiments de loisirs (RBL) du Fonds municipal vert (FMV) afin de soutenir la réalisation de rénovations au complexe sportif Susan Fennell de Brampton.

Les rénovations serviront à transformer le complexe sportif multi-usage de près de 30 ans en une installation zéro émission de pointe. Les travaux prévus comprennent l'électrification de tous les appareils fonctionnant au gaz, tels que les chaudières et les surfaceuses, l'installation d'un système géothermique, et le remplacement des installations frigorifiques de la patinoire, des unités de traitement d'air, des thermopompes, des dispositifs d'éclairage et de bien d'autres systèmes.

Grâce à un assortiment d'améliorations écoénergétiques, d'utilisation d'énergie renouvelable et d'achat de crédits carbones, la Ville vise à réduire l'empreinte carbone du complexe sportif et à servir de modèle pour d'autres installations de loisirs dans le cadre de son objectif à long terme de transition vers un modèle zéro émission.

Les améliorations prévues au complexe sportif devraient permettre de réduire les coûts d'exploitation et les émissions de carbone annuelles de 91%. Les 9 % d'émissions restantes en moins seront obtenus grâce à l'acquisition de crédits compensatoires. Les réductions d'émissions de gaz à effet de serre obtenues grâce à ce projet équivaudront à environ 550 voitures retirées de la circulation pendant un an ou au CO 2 capturé par 30 000 arbres pendant 10 ans.

Les rénovations du complexe sportif Susan Fennell sont possibles grâce au soutien du FMV, géré par la Fédération canadienne des municipalités et qui est financé par le biais d'une dotation du gouvernement du Canada. Depuis plus de 20 ans, le FMV aide les gouvernements municipaux à adopter plus rapidement des pratiques durables. En leur offrant une conjugaison unique de financement, de ressources et de formations, le FMV leur donne les moyens de renforcer leur résilience et de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.

L'initiative Rénovation de bâtiments de loisirs s'inscrit dans le cadre d'un investissement fédéral de 950 millions de dollars dans le Fonds municipal vert visant à stimuler la réalisation d'améliorations écoénergétiques et la réduction d'émissions de GES dans tout le pays.

« Investir dans des rénovations majeures afin de réduire les émissions et construire des infrastructures plus efficaces est un moyen essentiel par lequel nous pouvons lutter contre les changements climatiques et appuyer des collectivités plus propres. Ces rénovations se traduiront par d'importantes économies pour la municipalité ainsi qu'un complexe sportif carboneutre à la fine pointe de la technologie dont les résidents et les familles pourront profiter. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« La transition en cours du Canada vers une économie carboneutre exige de la collaboration. En travaillant main dans la main avec nos partenaires, nous bâtissons des collectivités durables et investissons dans la prochaine génération. À Brampton, grâce à nos investissements importants dans des infrastructures publiques écoénergétiques, nous jetons les bases de la viabilité à long terme de notre ville. »

Sonia Sidhu, députée de Brampton-Sud

« Les installations municipales sont des endroits importants où les Canadiens reçoivent les services dont ils ont besoin directement dans leurs propres communautés mais elles peuvent aussi produire des émissions des gaz à effet de serre. Plus généralement, les municipalités ont une influence sur plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre du Canada. C'est pourquoi il est autant primordial que le Fonds municipal vert de la FCM et le gouvernement du Canada soutiennent des projets comme la rénovation du complexe sportif Susan Fennell. C'est seulement si tous les ordres de gouvernement y travaillent ensemble que le Canada atteindra sa cible zéro émission d'ici 2050 tout en réduisant les coûts pour les gouvernements et les résidents. Ensemble, un Canada plus écologique et plus abordable est possible. »

Scott Pearce, président de la FCM

« La transition énergétique est en cours dans les communautés à travers le Canada et la Ville de Brampton est engagée à faire sa part pour bâtir un futur plus propre et plus durable pour tous. Nous sommes heureux de recevoir cet investissement de 10 millions de dollars du gouvernement du Canada et de la FCM. Rénover le complexe sportif Susan Fennell à la fois constitue une nouvelle étape franchie pour atteindre nos objectifs zéro émission et permet d'assurer que les résidents de Brampton reçoivent des services pour les générations à venir. »

Patrick Brown, maire de la Ville de Brampton

