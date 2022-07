TORONTO, le 27 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Les Canadiens ressentent les répercussions des changements climatiques partout au pays. En investissant dans des projets communautaires qui réduisent la pollution et soutiennent des infrastructures locales efficaces, nous parvenons à assainir l'air et créer des collectivités fortes, saines et accueillantes pour tous. C'est dans cet objectif que le gouvernement du Canada et la Fédération canadienne des municipalités (FCM) investissent dans des solutions intelligentes et durables dans tout le Canada.

Julie Dabrusin, secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, au nom de l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles, et Taneen Rudyk, présidente de la Fédération canadienne des municipalités, ont annoncé aujourd'hui des investissements de 175 000 $ qui seront consentis à la Ville de Toronto par le biais du Fonds municipal vert (FMV) de la FCM afin de soutenir la transition de Toronto vers les énergies renouvelables et à faibles émissions de carbone.

La Ville de Toronto reçoit donc 29 000 $ pour une étude visant à cerner la meilleure solution pour concevoir un bâtiment à consommation énergétique nette zéro pour le Centre communautaire et garderie de North East Scarborough, situé au parc Joyce Trimmer au 8450, avenue Sheppard. L'étude est maintenant terminée et la construction est en cours.

La Ville reçoit également 146 000 $ pour une étude semblable visant le Centre communautaire et garderie de Western North York, situé au 60 Starview Lane. Les deux études intègrent des stratégies de réduction des matières résiduelles et de la consommation d'énergie et d'eau.

Les avantages environnementaux prévus découlant de ces études comprennent notamment une réduction de 100 pour cent des émissions de gaz à effet de serre. Les projets entraîneront également des avantages sur les plans du développement économique et de la productivité pour une stabilité financière et une prospérité à long terme de la collectivité. Enfin, ces investissements pourront améliorer la qualité de vie des citoyens, revitaliser des liens communautaires et augmenter des possibilités d'éducation et de sensibilisation du public.

Le Fonds municipal vert est un programme financé par le gouvernement du Canada et administré par la Fédération canadienne des municipalités. Le FMV aide les gouvernements municipaux à adopter des pratiques durables plus rapidement. La combinaison unique de financement de projets, de ressources et de formation proposée par le Fonds municipal vert donne aux municipalités les outils qu'elles ont besoin pour renforcer leur résilience et réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.

Le gouvernement du Canada s'emploie aussi à élaborer une stratégie d'écologisation du parc immobilier qui créera des emplois locaux et aidera le Canada à opérer une transition vers un secteur du bâtiment carboneutre résilient d'ici 2050. La stratégie visera essentiellement à accroître le taux de rénovations résidentielles, à garantir que les bâtiments sont résilients et prêts pour la consommation énergétique nette zéro dès le départ et à soutenir l'évolution des systèmes pour le secteur du bâtiment de demain. Avant sa finalisation en 2023, la stratégie fera l'objet d'autres discussions avec différents partenaires comme les provinces et territoires, les gouvernements autochtones et les municipalités.

Grâce à des efforts comme ceux-ci, le gouvernement fédéral crée des emplois durables, bâtit un avenir énergétique propre et trace une voie pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

« Le gouvernement du Canada a à cœur de soutenir l'innovation au service d'un avenir sobre en carbone dans le secteur du bâtiment à Toronto. Ces études permettront d'améliorer l'accès des enfants et des familles aux installations communautaires tout en réduisant les émissions et en stimulant l'économie locale. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles

« Notre gouvernement aide à faire des centres communautaires et garderies de Toronto des chefs de file de l'action climatique. Les investissements annoncés aujourd'hui pour les centres à Scarborough et à North York bénéficieront aux citoyens et permettront de sensibiliser la population au rôle que jouent les bâtiments dans la lutte contre les changements climatiques. Félicitations à toutes les personnes qui participent à ce projet. »

Julie Dabrusin, secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et députée de Toronto--Danforth

« Il est d'une importance capitale que tout le monde participe à la lutte contre les changements climatiques. Les municipalités dans l'ensemble du Canada font leur part en adoptant des solutions novatrices qui créent des emplois et favorisent la résilience au climat. Les investissements dans l'infrastructure verte des collectivités canadiennes amélioreront la qualité de l'air et la vitalité de notre économie, en plus de nous conduire vers un avenir carboneutre. » L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les gouvernements de proximité possèdent soixante pour cent des infrastructures du pays. Avec l'aide du Fonds municipal vert, des municipalités de toutes tailles de partout au pays mettent en œuvre des solutions durables et intelligentes pour améliorer leurs infrastructures, et c'est exactement ce que fait la Ville de Toronto avec les études pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les centres communautaires et garderies de North East Scarborough et Western North York. Ensemble, nous créons des collectivités résilientes pour accélérer notre parcours vers la carboneutralité et atteindre les objectifs climatiques du Canada. »

Taneen Rudyk, présidente de la Fédération canadienne des municipalités

« Nous savons que les bâtiments de Toronto contribuent largement aux émissions de gaz à effet de serre. L'objectif de Toronto est d'atteindre un niveau net zéro d'ici 2040. Pour y parvenir, il faut se pencher sur ce qui peut encore être fait pour rendre les bâtiments plus efficaces. Ce nouveau financement va dans ce sens et nous aidera à atteindre plus rapidement nos objectifs de réduction. Je tiens à remercier la Fédération canadienne des municipalités et le gouvernement du Canada d'avoir accordé ces subventions importantes pour la réalisation d'études de faisabilité qui encouragent des conceptions innovatrices pour de nouveaux centres de loisirs écologiques dans notre ville. C'est un autre exemple des changements positifs qui peuvent être apportés lorsque nous travaillons tous ensemble. »

John Tory, maire de Toronto

