PETERBOROUGH, ON, le 22 févr. 2024 /CNW/ - L'amélioration de l'efficacité énergétique résidentielle est l'un des moyens de lutter contre les changements climatiques et de réduire les dépenses des propriétaires. Voilà pourquoi le gouvernement du Canada et la Fédération canadienne des municipalités (FCM) collaborent avec les municipalités et leurs partenaires pour simplifier la planification et le financement des améliorations écoénergétiques.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, au nom de l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ainsi que Scott Pearce, président de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), ont annoncé un investissement de 8,6 millions de dollars (subvention de 2,87 millions de dollars et prêt de 5,75 millions de dollars) par l'intermédiaire de l'initiative de Financement de l'efficacité communautaire (FEC) du Fonds municipal vert (FMV) en vue du lancement du programme d'efficacité énergétique résidentielle de la Ville de Peterborough.

En 2019, la Ville de Peterborough a déclaré une urgence climatique et a mis à jour ses objectifs afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES) de 45 % d'ici 2030 et d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Les rénovations résidentielles sont essentielles à l'atteinte de ces objectifs, car 23 % des émissions dans la ville proviennent de ses 34 660 bâtiments résidentiels.

Le programme d'efficacité énergétique résidentielle de la Ville de Peterborough offre aux propriétaires et locataires deux types de prêts, un prêt qui est rattaché à la propriété au moyen d'une redevance d'amélioration locale ou un prêt non garanti qui est offert directement par une institution financière partenaire. Ces prêts, d'une somme maximale de 125 000 $ ou de 10 % de la valeur actuelle de la maison, peuvent servir à financer des améliorations de l'efficacité énergétique qui réduisent les émissions, diminuent les coûts énergétiques et améliorent le confort, grâce à des mesures comme le remplacement des fenêtres et des portes, l'amélioration de l'étanchéité et de l'isolation, l'installation d'appareils de chauffage à faibles émissions, comme les thermopompes, et l'utilisation de nouvelles sources d'électricité, comme les panneaux solaires. Le programme vise à aider environ 600 ménages à rénover leur domicile et à générer des réductions totales des émissions de GES de 825 tonnes de CO2 par année et une diminution de la consommation énergétique de plus de 28 000 GJ.

Depuis sa création en 2020, l'initiative FEC soutient les municipalités qui mettent à l'essai de nouvelles façons d'aider les propriétaires à accroître l'efficacité énergétique de leur maison et à stimuler par le fait même la création d'emplois et l'économie à l'échelle locale.

Établie dans le cadre de l'investissement de 950 millions de dollars annoncé dans le budget 2019, l'initiative FEC est l'un des moyens mis en œuvre par le FMV dans le cadre de son soutien constant à des projets environnementaux transformateurs dans les collectivités. Le FMV, administré par la FCM, est financé par une dotation du gouvernement du Canada.

« Le nouveau programme d'efficacité énergétique résidentielle est une excellente nouvelle pour la population de Peterborough. Il permet de réduire les factures d'énergie mensuelles, tout en luttant contre les changements climatiques. Le partenariat entre la Fédération canadienne des municipalités et notre gouvernement, par l'entremise du Fonds municipal vert, contribue à mettre la ville et les communautés de partout au Canada sur la voie d'un avenir résilient et faible en carbone, tout en rendant les maisons plus durables et le coût de la vie plus abordable. Ensemble, nous contribuons à la croissance d'une économie propre qui profite à tous. »

L'honorable Steven Guilbeault Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Dans le cadre du programme Financement de l'efficacité communautaire, le gouvernement du Canada et la Fédération canadienne des municipalités donnent aux villes et villages du pays les moyens de promouvoir l'efficacité énergétique. Le financement annoncé aujourd'hui à Peterborough en Ontario aidera plus de Canadiens à opter pour des moyens de chauffage plus efficaces, ce qui contribuera à réduire aussi bien les factures d'énergie que les émissions. »

L'honorable Jonathan Wilkinson Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« La Ville de Peterborough aide les propriétaires à lutter contre les changements climatiques en facilitant le financement de rénovations qui réduiront grandement les émissions de gaz à effet de serre, notamment par des mesures d'efficacité énergétique, des sources d'énergie renouvelable et d'autres améliorations à faibles émissions de carbone. Je tiens à remercier sincèrement le gouvernement du Canada et la Fédération canadienne des municipalités d'avoir offert du soutien financier à notre nouveau programme d'efficacité énergétique résidentielle. »

Jeff Leal Maire de Peterborough

« Nos villes et nos collectivités ont une influence sur environ la moitié des émissions de gaz à effet de serre au Canada, et elles sont aussi parmi les plus vulnérables aux effets des nouvelles conditions climatiques extrêmes. Voilà pourquoi il est si crucial d'appuyer des solutions vertes locales, intelligentes et novatrices comme des programmes d'efficacité énergétique résidentielle pour continuer de progresser vers la carboneutralité. C'est exactement ce que fait aujourd'hui le Fonds municipal vert de la Fédération canadienne des municipalités, en collaboration avec le gouvernement fédéral, en investissant dans le programme d'efficacité énergétique résidentielle de la Ville de Peterborough. Grâce à ce programme, les émissions et les factures d'électricité seront réduites, et c'est un bon exemple d'un partenariat fédéral-municipal efficace visant à répondre à des impératifs en matière de durabilité et d'abordabilité. »

Scott Pearce Président de la FCM

