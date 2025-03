ST. JOHN'S, NL, le 21 mars 2025 /CNW/ - L'amélioration de l'efficacité énergétique des logements est un investissement judicieux qui aide les propriétaires à réduire les factures d'électricité de leur logement et les émissions et à créer des lieux de vie plus confortables.

Aujourd'hui, l'honorable Joanne Thompson, au nom de l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, et Sheilagh O'Leary, adjointe au maire de la Ville de St. John's, au nom de Rebecca Bligh, présidente de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), ont annoncé un investissement de 7 millions de dollars par l'entremise de l'initiative Financement de l'efficacité communautaire (FEC) du Fonds municipal vert (FMV) pour soutenir un nouveau programme de rénovation écoénergétique des logements à St. John's.

Ce financement, qui comprend une subvention de 5 millions de dollars et un rehaussement de crédit de 2 millions de dollars, permettra aux propriétaires d'accéder plus facilement à un financement pour des améliorations écoénergétiques comme l'isolation, les thermopompes et les installations de panneaux solaires. Ce modèle de financement unique permet au FMV d'agir à titre de fournisseur de garantie de prêt pour la Ville, contribuant ainsi à l'obtention de financement supplémentaire à des taux préférentiels auprès d'institutions privées.

Voici les objectifs du programme pour les quatre prochaines années :

Créer 120 emplois à temps plein dans les domaines de l'efficacité énergétique, de la construction et des métiers spécialisés.

Faciliter la formation sur l'efficacité énergétique pour 300 entrepreneures et entrepreneurs.

Réduire la consommation énergétique des logements à St. John's de 17 104 GJ par année.

de 17 104 GJ par année. Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 512 tonnes par année.

En plus d'aider les propriétaires à économiser de l'argent et à réduire les émissions, le programme a été conçu pour être évolutif afin qu'il puisse être étendu à d'autres collectivités de la région qui n'ont peut-être pas la capacité de proposer leurs propres programmes de rénovation.

Econext sera à la tête du projet, offrant des services d'orientation gratuits et personnalisés en matière d'efficacité énergétique afin d'aider les résidentes et les résidents de St. John's à gérer leurs projets de rénovation. Ces services les aideront à y voir plus clair dans les vérifications énergétiques, les subventions et les options de financement proposées dans le cadre de divers programmes. Econext facilitera également la formation professionnelle pour appuyer le renforcement des capacités et offrira des subventions ciblées pour des rénovations écoénergétiques approfondies. La Ville de St. John's gérera le financement du rehaussement de crédit et permettra aux institutions financières d'offrir des prêts à faible taux d'intérêt aux résidentes et résidents. En aidant à gérer les rénovations écoénergétiques tout en réduisant les obstacles financiers, ce programme permettra à un plus grand nombre de propriétaires de prendre des mesures pour améliorer l'efficacité énergétique et réduire leurs factures d'électricité et leur empreinte environnementale.

Cette initiative, qui souligne un engagement en faveur du développement durable et du soutien communautaire, permettra aux résidentes et résidents d'avoir les ressources nécessaires pour rénover leurs logements tout en contribuant à un avenir plus sain et plus écologique.

À propos du Fonds municipal vert de la FCM

Le Fonds municipal vert (FMV) de la FCM est un organisme unique au monde qui fournit du financement et de la formation aux municipalités, tant afin de les aider à atteindre la carboneutralité qu'à bâtir des collectivités résilientes tout en profitant d'avantages économiques et sociaux au chapitre de l'emploi, du logement et des infrastructures. Depuis son établissement en 2000, le FMV a contribué à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 2,9 millions de tonnes, a financé plus de 13 100 années-personnes d'emploi, a permis la création de près de 30 000 logements abordables durables et a accru le PIB national de 1,24 milliard de dollars par l'entremise des plus de 2 300 projets qu'il a approuvés. Le FMV gère des programmes d'une valeur d'environ 2,4 milliards de dollars grâce à des donations du gouvernement du Canada.

Citations

« L'efficacité énergétique signifie des coûts moins élevés pour les résidentes et les résidents et un environnement plus sain pour tout le monde. Les investissements annoncés aujourd'hui aideront à rendre les rénovations domiciliaires plus abordables et plus accessibles à St. John's, ce qui aidera les propriétaires à réduire leurs factures d'électricité et leurs émissions et à améliorer leurs lieux de vie. En investissant dans le logement durable, nous créons des emplois locaux, nous renforçons les collectivités et nous faisons progresser le Canada vers un avenir carboneutre. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« En aidant les ménages à effectuer d'importantes rénovations écoénergétiques, nous réduirons les émissions de quartiers entiers. En travaillant ensemble, nous pouvons réduire les coûts de construction et les émissions liées à la consommation d'énergie ici même à St. John's. »

L'honorable Joanne Thompson

Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Cet investissement permettra aux propriétaires de St. John's d'accéder plus facilement à des améliorations écoénergétiques qui réduisent les coûts et les émissions. En soutenant les rénovations écoénergétiques durables, nous améliorons non seulement le confort des logements, mais nous créons aussi des emplois, nous renforçons notre économie locale et nous bâtissons une collectivité plus résiliente. La Ville est fière de participer à cette initiative, qui aidera à prendre des mesures concrètes pour lutter contre le changement climatique et à concrétiser notre engagement à devenir une ville durable. »

Sheilagh O'Leary, adjointe au maire et responsable du développement durable, Ville de St. John's

« Une meilleure efficacité énergétique des logements est essentielle pour réduire la consommation et les factures d'énergie, ainsi que les émissions afin de rendre la vie plus saine et plus abordable pour les propriétaires. Le changement climatique et l'abordabilité étant deux des plus grands défis nationaux, le FMV, appuyé par le gouvernement du Canada, est fier de permettre aux résidentes et résidents de St. John's d'effectuer des améliorations écoénergétiques qui réduiront leurs factures d'énergie tout en les aidant à progresser vers la carboneutralité. »

Rebecca Bligh, présidente de la FCM

« L'accélération des rénovations écoénergétiques à Terre-Neuve-et-Labrador renforce notre économie verte. Elle réduira les émissions de gaz à effet de serre, améliorera l'efficacité de notre consommation d'électricité et permettra à la clientèle d'économiser de l'argent, tout en créant des occasions d'affaires pour les entreprises qui fournissent des produits et des services écologiques. Nous avons hâte de collaborer avec la Ville de St. John's et la Fédération canadienne des municipalités dans le cadre de cette initiative. »

Kieran Hanley, PDG, econext

Liens connexes

Fédération canadienne des municipalités

Fonds municipal vert

SOURCE Fédération canadienne des municipalités (FCM)

Relations avec les médias de la FCM : 613 907-6395, [email protected]