BECKWITH, ON, le 9 nov. 2023 /CNW/ - En adoptant des solutions écologiques et innovantes, les municipalités permettent à leur population de vivre dans des lieux plus sains et plus propres. C'est pourquoi le gouvernement du Canada et la Fédération canadienne des municipalités appuient les efforts visant à accélérer le développement de collectivités résilientes et carboneutres.

Aujourd'hui, l'honorable Jenna Sudds, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, au nom de l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, et Scott Pearce, président de la Fédération canadienne des municipalités, ont ainsi annoncé un investissement de plus de 6,2 millions de dollars dans le cadre du Fonds municipal vert pour appuyer les efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre de bâtiments municipaux à Beckwith et dans la région de Peel, en Ontario.

Le Canton de Beckwith recevra 5,75 millions de dollars (une subvention de 750 000 $ et un prêt de 5 millions de dollars) pour le remplacement de son édifice municipal vieillissant par une nouvelle installation à haute performance et carboneutre. Construit en 1962, le bâtiment municipal actuel du Canton ne répond plus aux besoins de la collectivité et émet une grande quantité de gaz à effet de serre. La réalisation du nouvel édifice combinera des pratiques exemplaires de construction écologique, notamment un système d'automatisation des bâtiments qui permettra de hiérarchiser l'utilisation de l'énergie afin de réduire la consommation en abaissant la valeur inférieure des points de consigne de température dans les zones inoccupées et en exerçant un contrôle de l'éclairage par DÉL. Le bâtiment sera également muni d'un système photovoltaïque sur le toit, qui devrait pouvoir combler 100 % de ses besoins en énergie.

De plus, le FMV versera 525 000 $ pour appuyer trois études de faisabilité menées par la Région de Peel, chacune d'entre elles recevant un financement de 175 000 $.

La police régionale de Peel construira une nouvelle installation opérationnelle qui servira à mieux répondre aux besoins des services, à mieux desservir les forces de police au complet et à abriter d'autres services. La conception du nouveau bâtiment visera à réduire son empreinte carbone et tiendra compte des changements climatiques.

La police régionale de Peel envisage également de construire une nouvelle installation sur un terrain de cinq acres à Brampton , afin de transférer une partie de sa 22 e division, dont le démantèlement est prévu dans les années à venir. L'étude évaluera comment concevoir une installation policière carboneutre.

, afin de transférer une partie de sa 22 division, dont le démantèlement est prévu dans les années à venir. L'étude évaluera comment concevoir une installation policière carboneutre. La municipalité régionale de Peel cherche actuellement à moderniser l'usine de traitement des eaux usées de Clarkson afin d'y intégrer la récupération et la conservation de l'énergie, et des moyens de production d'énergie sur place. Les améliorations proposées devraient réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre, augmenter la capacité de traitement des eaux usées pour faire face à la croissance démographique prévue dans la région et réduire les coûts de l'installation.

Le FMV, géré par la Fédération canadienne des municipalités, est financé par le biais d'une dotation du gouvernement du Canada. Le Fonds aide les gouvernements municipaux à adopter plus rapidement des pratiques de développement durable. Sa combinaison unique d'offres de financement, de ressources et de formations donne aux municipalités les outils dont elles ont besoin pour améliorer leur résilience et réduire les émissions de gaz à effet de serre.

« En investissant dans des solutions vertes innovantes, nous ouvrons la voie à l'édification de collectivités plus saines et plus propres dans tout le Canada. Grâce à des partenariats stratégiques et des programmes de développement durable comme le Fonds municipal vert, nous accélérons la transition vers des collectivités carboneutres résilientes et laisserons ainsi derrière nous une empreinte plus verte pour les générations à venir. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« L'action climatique peut prendre diverses formes. Un exemple parmi tant d'autres est d'avoir recours à des technologies d'avant-garde pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans différents secteurs et nous aider à nous adapter aux conséquences néfastes des changements climatiques. Grâce à ce financement, nous appuyons la réalisation de projets municipaux importants susceptibles d'avoir des retombées financières, sociales et environnementales pour les collectivités du canton de Beckwith et de la région de Peel, en Ontario. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Nos villes sont à l'avant-poste de notre lutte pour réduire les émissions et améliorer la résilience de nos collectivités aux effets des changements climatiques. Notre partenariat avec la Fédération canadienne des municipalités contribuera à rendre les collectivités plus durables et nous aidera à réaliser notre objectif d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Ensemble, nous pouvons créer un meilleur avenir, plus vert, pour tous les Canadiens. »

L'honorable Jenna Sudds

Ministre des Familles, des Enfants et du Développement social

« Les Canadiens savent que les changements climatiques constituent l'un des plus grands défis de notre génération et ont vu nos collectivités être affectees par les effets croissants et dévastateurs des phénomènes météorologiques extrêmes et des incendies de forêt. Les municipalités ont une influence sur plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre du pays, mais leurs ressources sont limitées. C'est pourquoi le fait de soutenir des initiatives telles que celles prévues à Beckwith et dans la région de Peel est si important, car elles permettent de réduire la consommation d'énergie et les émissions des installations publiques. Nous nous appuyons sur plus de 20 ans de travail fructueux du Fonds municipal vert de la Fédération canadienne des municipalités pour faire des municipalités des endroits plus verts où il fait bon vivre. Ce travail ne serait pas possible sans une dotation du gouvernement du Canada. »

Scott Pearce

Président de la FCM

