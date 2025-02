OTTAWA, ON, le 13 févr. 2025 /CNW/ - Partout au Canada, les municipalités montrent la voie en s'attaquant de front aux défis climatiques et en veillant à ce que leurs collectivités demeurent sécuritaires, durables et économiquement saines.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et Rebecca Bligh, présidente de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), ont annoncé un investissement de 30 M$ pour bâtir des collectivités résilientes en finançant 30 projets d'adaptation climatique, 17 études de faisabilité et 34 bénéficiaires de subventions à titre de partenaires dans le cadre de l'initiative Leadership local pour l'adaptation climatique du Fonds municipal vert (FMV).

Les projets financés aideront les municipalités à faire face aux risques climatiques urgents grâce à la protection des infrastructures, à l'amélioration de la sécurité publique et à la réduction des coûts à long terme. Les partenaires financés par le FMV fourniront aux collectivités des formations, des outils et des ressources personnalisés afin de renforcer les connaissances et les capacités techniques nécessaires à la mise en œuvre de stratégies d'adaptation climatique efficaces.

Le gouvernement du Canada et la FCM s'engagent à travailler en partenariat pour stimuler les investissements qui répondent aux risques climatiques, offrent des avantages tangibles aux collectivités du pays et entraînent des changements durables qui améliorent la vie des gens d'ici, aujourd'hui et demain.

Adaptation en action dans les gouvernements locaux

L'initiative Leadership local pour l'adaptation climatique soutient des projets qui permettent de gérer les risques climatiques prioritaires à l'aide de solutions pratiques et adaptées au niveau local. Représentant un investissement de 17,2 M$, ce financement comprend 16,1 M$ pour 30 projets de mise en œuvre nouvellement financés par Adaptation en action, variant de l'amélioration de la protection contre les inondations à l'infrastructure verte qui permet d'atténuer les répercussions qu'entraînent les eaux pluviales, ainsi que près de 1,1 M$ pour 17 études de faisabilité qui permettent d'évaluer la viabilité des projets potentiels et de prendre des décisions stratégiques éclairées.

Cette approche globale du renforcement de la résilience climatique démontre que les investissements intelligents faits aujourd'hui permettront d'économiser de l'argent et de réduire le stress dans le futur. En investissant dans des projets et des études comme ceux-ci, les municipalités peuvent agir de manière décisive pour protéger les infrastructures, améliorer la sécurité publique et réduire les risques financiers associés aux incidences des changements climatiques. Il s'agit notamment de projets de restauration du littoral, de protection contre les inondations et de préparation aux chaleurs extrêmes, ainsi que d'études de faisabilité pour aider les municipalités à prendre des décisions éclairées.

Pour en savoir plus sur le programme LLAC, consultez : https://fondsmunicipalvert.ca/leadership-local-pour-ladaptation-climatique. Le prochain cycle de financement du programme Adaptation en action sera disponible au printemps ou à l'été 2025.

Partenariat pour une réussite à long terme

L'annonce d'aujourd'hui comprend également les bénéficiaires des subventions à titre de partenaires du FMV. Ces subventions permettent à un réseau d'organismes de créer et d'offrir des formations et des ressources qui aident les municipalités du Canada à prendre des mesures audacieuses dans leur parcours d'adaptation climatique.

Cette année, 34 bénéficiaires ont reçu un financement de 13 M$ pour offrir une formation sur l'adaptation aux gouvernements locaux. Cette formation se poursuivra au cours des deux prochaines années et permettra aux municipalités de bénéficier d'une assistance technique et d'une formation collaborative pour faire face aux risques climatiques graves.

Grâce à des ateliers, à un apprentissage pratique et à des outils adaptés, ces partenaires s'efforcent de combler les lacunes en matière de connaissances, de renforcer l'expertise technique et d'encourager la collaboration entre les régions. Le calibre de ces partenariats reflète l'engagement de la FCM à doter les gouvernements locaux des connaissances et du soutien dont ils ont besoin pour réussir.

Des renseignements détaillés concernant les formations et événements à venir appuyés par les subventions à titre de partenaires du FMV sont disponibles en ligne.

Citations

« Notre gouvernement fédéral s'engage à travailler avec les leaders municipaux pour relever nos plus grands défis et aider les communautés d'un océan à l'autre à se préparer aux risques climatiques présents et futurs. Alors que les changements climatiques entraînent des événements météorologiques extrêmes de plus en plus fréquents partout au pays, les municipalités sont en première ligne pour aider leurs résidents, à assurer leur sécurité et à soutenir leur rétablissement. Les investissements d'aujourd'hui représentent une étape cruciale pour soutenir les initiatives locales qui contribueront à bâtir des communautés plus sûres et plus résilientes pour les générations à venir. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Chaque dollar que nous investissons dans l'adaptation aide les municipalités à protéger leurs collectivités et leurs infrastructures essentielles, tout en leur permettant d'économiser jusqu'à 13 $ à 15 $ en coûts de rétablissement en cas d'éventuelles catastrophes. Ces projets visent à établir des collectivités plus solides et mieux adaptées, tournées vers l'avenir. »

« Lorsque les collectivités disposent des connaissances et de la formation nécessaires, elles sont mieux équipées pour relever les défis des changements climatiques. Ces subventions visent à donner aux municipalités les outils dont elles ont besoin pour diriger en toute confiance et créer des collectivités plus fortes et qui s'adaptent mieux. »

- Rebecca Bligh, présidente de la FCM

À propos du Fonds municipal vert de la FCM

Le Fonds municipal vert (FMV) de la FCM est un programme unique au monde qui fournit aux municipalités canadiennes les fonds et la formation nécessaires pour les aider à atteindre la carboneutralité et créer des collectivités résilientes, tout en procurant des avantages économiques et sociaux à la population, comme des emplois, des logements et des infrastructures. Depuis sa création en 2000, le FMV a contribué à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 2,87 millions de tonnes, financé près de 13 000 années-personnes d'emploi, favorisé la construction de près de 30 000 logements abordables durables, et contribué pour 1,2 milliard de dollars au PIB national par le biais des plus de 2 100 projets qu'il a approuvés et financés. Le FMV gère des programmes représentant une enveloppe globale d'environ 2,4 milliards de dollars provenant du gouvernement du Canada.

Faits en bref

Lancé en juin 2024, le programme Leadership local pour l'adaptation climatique (LLAC) est une initiative de 530 M$ financée par le Plan d'action pour l'adaptation et la Stratégie nationale d'adaptation du gouvernement du Canada afin d'aider les municipalités du pays à renforcer leur résilience climatique à long terme.

afin d'aider les municipalités du pays à renforcer leur résilience climatique à long terme. Le financement du programme LLAC soutient les municipalités à chaque étape de l'adaptation climatique, depuis la planification et le renforcement des capacités jusqu'à la mise en œuvre du projet.

Le financement des projets de mise en œuvre du programme LLAC offre un soutien financier allant jusqu'à 1 M$ et accorde la priorité aux solutions positives pour la nature et à l'équité.

Le financement d'études de faisabilité dans le cadre du programme LLAC offre un soutien financier allant jusqu'à 70 000 $ pour des études qui évaluent la viabilité de projets d'adaptation climatique dont les coûts admissibles prévus ne dépassent pas 1 M$.

Les subventions aux partenaires dans le cadre du programme LLAC financent des organismes qui conçoivent et dispensent des formations pour aider les collectivités à améliorer leurs connaissances et leurs compétences en matière d'adaptation climatique.

On estime que chaque dollar investi dans l'adaptation climatique permet d'économiser entre 13 $ et 15 $ en coûts futurs liés au rétablissement après catastrophes et aux dommages causés aux infrastructures.

Pour en savoir plus sur les projets de mise en œuvre et les bénéficiaires de subventions à titre de partenaires annoncés aujourd'hui, veuillez consulter le document d'information sur le site web de la FCM.

Liens associés

SOURCE Fédération canadienne des municipalités (FCM)

FCM, relations avec les médias, 613 907-6395, [email protected]