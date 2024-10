SYDNEY, NS, le 17 oct. 2024 /CNW/ - Le député de Sydney-Victoria (Nouvelle-Écosse), Jaime Battiste, a annoncé aujourd'hui au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, de concert avec ACAP Cape Breton - organisme responsable du Plan d'assainissement du littoral atlantique au Cap-Breton -, un investissement commun de plus de 1,2 million de dollars pour planter plus de 208 000 arbres dans l'est du Cap-Breton dans le cadre du programme 2 milliards d'arbres.

Les arbres seront plantés sur une période de quatre ans. Ce projet permettra notamment :

de restaurer des écosystèmes dans des zones qui ont été déboisées dans l'est du Cap-Breton;

de planter 208 000 arbres, ainsi que des plantes et des arbustes indigènes;

de restaurer des habitats abritant une flore et une faune diversifiées en Nouvelle-Écosse;

de renforcer les capacités locales de plantation et d'entretien des arbres par la formation de la main-d'œuvre, des occasions de mentorat et des partenariats avec des étudiants;

de sensibiliser davantage la population aux pratiques de restauration des forêts, qui permettent d'atténuer les risques d'inondation et d'autres phénomènes météorologiques extrêmes.

Le programme 2 milliards d'arbres contribue à purifier l'air, à créer des emplois et à lutter contre les changements climatiques tout en protégeant la nature. En collaborant avec les provinces, les territoires, les localités, les organismes à but lucratif et non lucratif et les peuples autochtones, le Canada continue d'édifier un avenir solide, sain et vert pour les générations à venir.

Citations

« Les forêts purifient l'air que nous respirons, rendent nos espaces urbains plus agréables, créent des habitats pour la faune et, en séquestrant le carbone, nous aident à nous adapter à l'évolution du climat tout en en atténuant les impacts. Le soutien financier annoncé aujourd'hui jouera un rôle primordial dans la matérialisation de ces avantages pour la population néo-écossaise et l'atteinte de l'objectif ambitieux de notre gouvernement fédéral de planter deux milliards d'arbres en dix ans. Ce projet montre que la collaboration peut garantir que le bon arbre est planté au bon endroit et au bon moment, dans l'intérêt de tous les Canadiens. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Les partenariats et la collaboration jouent un rôle de premier plan dans l'aménagement durable de nos forêts et la gestion de la double crise que représentent les changements climatiques et la perte de biodiversité. Le gouvernement du Canada est ravi d'unir ses forces à celles d'ACAP Cape Breton pour continuer à faire des progrès en plantant des arbres qui assainiront l'air que nous respirons, amélioreront la qualité de l'eau et atténueront les effets des changements climatiques partout au pays, ce qui créera un environnement plus sain pour les générations à venir. »

Jaime Battiste

Député de Sydney-Victoria, Nouvelle-Écosse

« Les arbres plantés dans le cadre du programme 2 milliards d'arbres créent des collectivités plus vertes, plus saines et plus résilientes face aux changements climatiques. Notre gouvernement soutient la mise en œuvre du Plan d'assainissement du littoral atlantique au Cap-Breton pour favoriser la restauration des forêts et d'habitats importants au pays, tout en veillant à l'assainissement de l'air et à la création d'emplois durables dans l'ensemble du Canada. »

Mike Kelloway

Député de Cape Breton-Canso

« Nous sommes honorés de participer, depuis Unama'ki-Cap-Breton, au projet du Canada de planter 2 milliards d'arbres. Les arbres que nous planterons aideront à restaurer les écosystèmes forestiers et à créer un avenir plus résilient au climat pour nos collectivités ainsi que pour les créatures avec qui nous partageons ces terres. En plus de séquestrer le carbone, ces terres fourniront un habitat, de la nourriture et de l'ombre pour nos terres agricoles et contribueront à filtrer l'eau des bassins versants desquels provient notre eau potable. »

Kathleen Aikens, Ph. D.

Directrice générale, ACAP Cape Breton

Faits en bref

Depuis 2021, le gouvernement du Canada soutient les projets de plantation d'arbres de diverses administrations et organisations partout au pays afin de respecter son engagement de planter deux milliards d'arbres.

soutient les projets de plantation d'arbres de diverses administrations et organisations partout au pays afin de respecter son engagement de planter deux milliards d'arbres. Les responsables du programme 2 milliards d'arbres collaborent avec des partenaires pour comprendre leurs plans de préparation des sites, la manière dont ils sélectionnent les espèces et la façon dont ils prévoient d'assurer le suivi après la plantation. Les partenaires présentent un rapport chaque année et les responsables du programme effectuent des visites sur le terrain et utiliseront la télédétection pour suivre les progrès et la santé des arbres. En veillant à ce que le travail initial soit bien fait, la nature peut ensuite prospérer et maintenir la santé à long terme des sites forestiers.

En date d'aujourd'hui, le gouvernement du Canada a conclu ou est en train de négocier des ententes pour planter plus de 553 millions d'arbres.

Renseignements pertinents

