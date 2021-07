TERRITOIRE ASUBPEESCHOSEEWAGONG ANISHINABEK, TERRITOIRE TRADITIONNEL OJIBWÉ DU TRAITÉ NO 3, ON, le 26 juill. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, et Randy Fobister, chef d'Asubpeeschoseewagong Netum Anishinabek (ANA), se sont rencontrés dans la communauté pour signer la modification d'un accord-cadre sur un centre de soins contre l'exposition au mercure, qui s'appuie sur l'engagement du gouvernement du Canada à faire en sorte que les résidents d'ANA qui ont été exposés au mercure reçoivent les soins dont ils ont besoin tout en restant plus près de chez eux, de leur communauté et de leur famille.

Le 2 avril 2020, le Canada et ANA ont signé virtuellement l'accord-cadre sur les centres de soins contre l'exposition au mercure, en raison des restrictions liées à la pandémie. L'accord-cadre engageait le Canada à fournir 19,5 millions de dollars pour la conception détaillée et la construction d'un centre de soins pour le mercure.

Les révisions apportées aujourd'hui comprennent un engagement de 68,9 millions de dollars pour financer le fonctionnement, l'entretien et la prestation de services spécialisés du centre de soins contre l'exposition au mercure dans la communauté, ainsi qu'un examen périodique du financement qui pourrait être nécessaire pour atteindre les objectifs du centre de soins. Le centre de soins offrira des soins spécialisés aux résidents pour répondre à leurs besoins uniques en matière de soins de santé, ainsi que des services de soutien à la vie autonome pour ceux qui en ont besoin.

La construction et l'exploitation d'installations de soins propres à l'exposition au mercure à ANA permettront d'augmenter les services communautaires pour répondre aux besoins des résidents en matière de soins.

De plus, le gouvernement du Canada a engagé des fonds pour une nouvelle usine de traitement de l'eau à ANA dans le cadre de l'Énoncé économique d'automne 2020. Une étude de faisabilité, effectuée par la Première Nation en décembre 2020, a recommandé la conception et la construction d'une nouvelle usine de traitement de l'eau et la mise à niveau du système de distribution existant. Services aux Autochtones Canada a approuvé un montant de 1,1 million de dollars pour soutenir la phase de conception détaillée du projet et travaille en partenariat avec ANA pour faire avancer le projet afin de s'assurer que le système a la capacité de répondre aux exigences de production d'eau du centre de soins contre l'exposition au mercure et la croissance continue d'Asubpeeschoseewagong Netum Anishinabek.

« Je suis honoré d'avoir eu l'occasion de rencontrer le chef Randy Fobister en personne, de renforcer les engagements que le Canada a pris envers la communauté d'Asubpeeschoseewagong Netum Anishinabek et ses dirigeants, de reconnaître les recommandations de son rapport d'évaluation de la santé communautaire, de soutenir la construction, l'exploitation, l'entretien et la prestation de services spécialisés d'un centre de soins contre l'exposition au mercure, et de veiller à ce que les besoins immédiats et à long terme de la communauté en matière de santé soient satisfaits. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Services aux Autochtones

Faits en bref

La contamination au méthylmercure dans le réseau fluvial English-Wabigoon, découverte en 1970, a exposé les résidents d'Asubpeeschoseewagong Netum Anishinabek et des Wabaseemoong Independant Nations. Cela a abouti à la négociation et à la signature d'un protocole d'accord en novembre 1985. L'accord s'inscrivait en ligne directe avec l'adoption de la Loi sur le règlement des revendications des bandes indiennes de Grassy Narrows et d' Islington (pollution par le mercure) par le gouvernement fédéral en 1986 et de la Loi de 1986 sur la convention de règlement relative à la contamination par le mercure du réseau hydrographique English-Wabigoon par l' Ontario . Ces lois prévoyaient la création d'un fonds d'aide aux personnes souffrant d'incapacité causée par la pollution au mercure et d'un conseil responsable d'apporter de l'aide aux personnes souffrant d'incapacité causée par la pollution au mercure et de superviser le versement des prestations provenant du fonds aux demandeurs présentant des symptômes d'une exposition au mercure.





par le gouvernement fédéral en 1986 et de la par l' . Ces lois prévoyaient la création d'un fonds d'aide aux personnes souffrant d'incapacité causée par la pollution au mercure et d'un conseil responsable d'apporter de l'aide aux personnes souffrant d'incapacité causée par la pollution au mercure et de superviser le versement des prestations provenant du fonds aux demandeurs présentant des symptômes d'une exposition au mercure. Le gouvernement fédéral et le gouvernement de l' Ontario , de concert avec deux entreprises de pâtes et papiers (Reed Limited et Great Lakes Forest Products Ltd.), ont versé une indemnité de 16,67 millions de dollars aux Wabaseemoong Independant Nations et à Asubpeeschoseewagong Netum Anishinabek.





, de concert avec deux entreprises de pâtes et papiers (Reed Limited et Great Lakes Forest Products Ltd.), ont versé une indemnité de 16,67 millions de dollars aux Wabaseemoong Independant Nations et à Asubpeeschoseewagong Netum Anishinabek. En 2018, l'ANA a effectué une étude de faisabilité pour le centre de soins contre l'exposition au mercure, et a publié les résultats du rapport d'évaluation de la santé communautaire qui a été réalisé entre décembre 2016 et mars 2017. Le plan, l'étude et le rapport ont été essentiels pour démontrer les besoins complexes de la communauté en matière de santé, et pour soutenir la nécessité d'un centre de soins pour le mercure qui offre des services spécialisés.





La gamme de programmes et de services financés par les gouvernements fédéral et provincial qui devraient être fournis dans l'établissement sera déterminée à la suite de la négociation et de l'élaboration d'un plan de services détaillé avec la communauté, y compris son directeur des soins nouvellement embauché, et le gouvernement de l' Ontario par l'intermédiaire du groupe de travail établi sur les soins contre l'exposition au mercure.





dans l'établissement sera déterminée à la suite de la négociation et de l'élaboration d'un plan de services détaillé avec la communauté, y compris son directeur des soins nouvellement embauché, et le gouvernement de l' par l'intermédiaire du groupe de travail établi sur les soins contre l'exposition au mercure. Dans l'Énoncé économique de l'automne 2020, le gouvernement du Canada a proposé 200,1 millions de dollars pour la construction et l'exploitation d'établissements de soins contre l'exposition au mercure à l'ANA et dans la communauté voisine, Wabaseemoong Independent Nations. L'investissement comprend également le financement d'une nouvelle usine de traitement de l'eau à ANA, afin de garantir que le système a la capacité de répondre aux besoins de consommation d'eau de la communauté.

